Nhịp sống phương Nam

Google News

TPHCM thu hơn 8,5 tỷ từ vỉa hè, chuẩn bị nghị quyết mới

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sở Xây dựng TPHCM cho biết hơn 8,5 tỷ đồng đã được thu từ việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè, đồng thời kiến nghị xây dựng Nghị quyết mới để phù hợp với quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng TPHCM vừa có báo cáo gửi UBND TPHCM về tình hình thực hiện công tác quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TPHCM.

Theo Sở Xây dựng TP, số phí thu được từ hoạt động thu phí vỉa hè, lòng đường đến nay chủ yếu đến từ các hoạt động lễ hội, thể thao, điểm giữ ôtô trong thời gian sạc điện. Trong đó, hơn 7 tỷ đồng ghi nhận trước tháng 3/2025 và gần 1,5 tỷ đồng thu thêm trong giai đoạn tháng 3/7/2025.

Hiện Sở Xây dựng đang phối hợp với 168 phường, xã để rà soát, cập nhật số liệu sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông vẫn được triển khai theo các nghị quyết còn hiệu lực.

1-3814.jpg
Vỉa hè đường Hải Triều (quận 1 cũ) là một trong những địa điểm được thí điểm thu phí sử dụng tạm thời. Ảnh: Hữu Huy

Sở Xây dựng cũng đã trình UBND TP dự thảo quyết định bãi bỏ quy định cũ và đề xuất xây dựng Nghị quyết mới. Song song, sở sẽ phối hợp các đơn vị nghiên cứu đề án mới gắn với nhu cầu người dân, đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, đồng thời kiến nghị Bộ Xây dựng tham mưu Chính phủ hoàn thiện hành lang pháp lý.

Hiện nay, việc xây dựng phần mềm cần rà soát toàn bộ các yêu cầu kỹ thuật, hệ tính năng của phần mềm đảm bảo tuân thủ các quy định. Do đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP giao Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, đánh giá đối với việc xây dựng phần mềm quản lý thu phí để áp dụng đồng bộ toàn thành phố.

Từ những thực tế trên, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP sớm xem xét việc bãi bỏ các quy định cũ. Giao Sở xây dựng phối hợp các đơn vị rà soát, đề xuất UBND TP bãi bỏ Quyết định do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) ban hành theo quy định.

Trước đó, ngày 18/8, Sở Xây dựng đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan nhằm triển khai hiệu quả việc quản lý, thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè. Hiện việc rà soát kết quả tại địa bàn cũ của Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương đang được tổng hợp để bổ sung báo cáo UBND TP.

Hữu Huy
#TPHCM #quản lý vỉa hè #phí lòng đường #nghị quyết mới #quản lý đô thị #thu phí vỉa hè #an toàn giao thông

