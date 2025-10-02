Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

TPHCM tháng 10: Nhiều mưa dông, khả năng có các hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Hữu Huy
TPO - Tổng lượng mưa tháng 10 tại TPHCM ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm với số ngày mưa phổ biến từ 19-23 ngày.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ vừa có thông tin dự báo tình hình thời tiết TPHCM trong tháng 10.

Theo đó, về hình thế thời tiết, trong 2-3 ngày của tuần đầu tháng 10, rãnh áp thấp có trục qua Trung bộ hoạt động yếu, từ ngày 3-6/10 hình thành dải hội tụ nhiệt đới qua Trung bộ nối xoáy thuận nhiệt đới (có khả năng thành cơn bão số 11) trên khu vực đông bắc Biển Đông. Gió mùa Tây Nam tại Nam bộ hoạt động ở mức yếu đến trung bình.

Tuần giữa tháng 10, áp cao lạnh lục địa hoạt động yếu ở phía nam Trung Quốc. Dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động mạnh qua Trung bộ và giữa Biển Đông. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh.

12345.jpg
Cơ quan khí tượng dự báo tổng lượng mưa tháng 10 tại TPHCM ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm với số ngày mưa phổ biến từ 19-23 ngày.

Tuần cuối tháng 10, áp cao lạnh lục địa hoạt động mạnh dần ở Bắc bộ và lấn xuống Trung bộ. Rãnh áp thấp (gây mưa) hạ trục xuống phía nam, qua Nam Trung bộ và Nam bộ.

Về cơ chế, dải hội tụ nhiệt đới (vùng hội tụ của các luồng gió ấm ẩm) là nguyên nhân gây mưa ở giai đoạn này: khi nó nối với xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông, năng lượng và độ ẩm được tập trung, làm tăng cường mưa dông và khả năng hình thành xoáy, áp thấp. Đồng thời, gió mùa Tây Nam thổi từ biển vào càng tăng cường lượng hơi ẩm đưa vào Nam bộ. Nếu trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn xuống đúng thời điểm, nó có thể làm thay đổi hướng và cường độ mưa, gây mưa dông tập trung ở một vài giai đoạn.

Từ những phân tích trên, cơ quan khí tượng dự báo trong 3-4 ngày đầu tháng 10, mưa ở TPHCM giảm xuống diện rải rác, những ngày sau mưa tăng dần, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ tăng nhẹ so với tuần cuối tháng 9.

Trong 10 ngày giữa tháng 10, mưa ở TPHCM có xu hướng gia tăng, phổ biến có mưa nhiều nơi, chủ yếu xảy ra từ trưa đến chiều tối, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ giảm nhẹ so với tuần đầu tháng.

10 ngày cuối tháng, mưa có xu hướng gia tăng, phổ biến có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ so với tuần giữa tháng.

Nhiệt độ trung bình tháng 10 có xu hướng giảm nhẹ so với tháng 9, phổ biến xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,2-0,8 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23-27 độ C.

Tổng lượng mưa tháng 10 giảm nhẹ so với tháng 9, phổ biến xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm. Mưa trên diện rải rác đến nhiều nơi. Số ngày mưa phổ biến từ 19-23 ngày.

“Khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm và khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội. Đề phòng dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật có khả năng gây ra thời tiết nguy hiểm cho con người, thiệt hại tài sản, gây khó khăn cho đời sống sinh hoạt. Đề phòng mưa to đến rất to cục bộ có khả năng gây ngập sâu trong các tuyến đường đô thị. Có khả năng xuất hiện 2-4 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông gây thời tiết nguy hiểm trên biển và mưa lớn diện rộng trên đất liền khu vực”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ đưa ra khuyến cáo.

Hữu Huy
#thời tiết TPHCM #dự báo tháng 10 #mưa lớn #bão Biển Đông #gió mạnh #nhiệt độ giảm #cảnh báo thời tiết

