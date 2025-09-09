TPHCM sẽ xây 6,6 km đường trên cao nối với cao tốc trục Bắc - Nam

TPO - TPHCM sẽ tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cho hạng mục đường trên cao dài 6,6 km thuộc dự án thành phần 2 - nâng cấp trục Bắc - Nam (đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành).

UBND TPHCM vừa phê duyệt kế hoạch thi tuyển kiến trúc hạng mục cầu vượt thuộc dự án thành phần 2 - nâng cấp trục Bắc - Nam đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Công trình nâng cấp đường trục Bắc - Nam có chiều dài hơn 8km, tổng mức đầu tư gần 9.900 tỷ đồng, gồm hai dự án thành phần. Trong đó, thành phần 1 giải phóng mặt bằng bằng vốn ngân sách với hơn 3.590 tỷ đồng; thành phần 2 – nâng cấp tuyến trục Bắc - Nam theo hình thức BOT, vốn hơn 6.290 tỷ đồng.

Riêng hạng mục đường trên cao dài 6,6 km trên đường Nguyễn Hữu Thọ (từ cầu Rạch Đỉa đến gần nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành) được thiết kế 4 làn xe, vận tốc 80 km/h; phía dưới bố trí các tuyến song hành 6 làn, tốc độ tối đa 60 km/h. Trên tuyến có hai nút giao lớn tại Nguyễn Văn Linh và cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Đường Nguyễn Hữu Thọ thường xuyên ùn tắc. Ảnh: Duy Anh

Việc thi tuyển phương án thiết kế được kỳ vọng sẽ giúp TPHCM lựa chọn giải pháp tối ưu, khả thi, mang tính hiện đại và đặc sắc, đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật của công trình giao thông, hài hòa với kiến trúc cảnh quan đô thị.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức rộng rãi, không giới hạn số lượng đơn vị tham gia. Các công ty, tổ chức hoặc liên danh trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, giao thông, cầu đường có đủ năng lực và kinh nghiệm sẽ được mời thực hiện sản phẩm thiết kế để hội đồng chuyên môn chấm điểm, xếp hạng và lựa chọn phương án tối ưu trình UBND TPHCM phê duyệt. Theo kế hoạch, thời gian tổ chức thi tuyển kéo dài khoảng 65 ngày kể từ khi kế hoạch chính thức được ban hành.

Nhiều năm qua, khu vực phía Nam TPHCM thường xuyên đối mặt tình trạng ùn tắc, đặc biệt trên trục Nguyễn Hữu Thọ – tuyến huyết mạch kết nối cảng Hiệp Phước, các khu công nghiệp Nhà Bè và những khu dân cư đông đúc. Vào giờ cao điểm, hàng dài container, xe tải nặng nối đuôi nhau khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trước thực tế này, TPHCM xác định việc nâng cấp trục đường Bắc - Nam là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tháo gỡ điểm nghẽn giao thông khu vực.

Theo kế hoạch, TPHCM sẽ lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng trong quý IV/2025. Công tác giải phóng mặt bằng sẽ diễn ra từ quý IV/2025 đến quý III/2026. Các hạng mục sử dụng vốn ngân sách, gồm bồi thường giải phóng mặt bằng và xây dựng hai nút giao, dự kiến khởi công ngay trong quý IV/2025. Riêng dự án thành phần 2 thực hiện theo hình thức BOT sẽ được triển khai từ quý I/2026 và hoàn thành vào năm 2028.