TPHCM rà soát số nhà sau sáp nhập

Duy Quang
TPO - Khu dân cư dọc các tuyến quốc lộ thuộc địa giới hành chính của nhiều phường, xã, UBND các phường, xã giáp ranh giữa TPHCM, tỉnh Bình Dương cũ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập tổ chức rà soát trật tự số nhà theo nguyên tắc đánh số nhà, tên đường tại các khu dân cư dọc tuyến quốc lộ.

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi UBND 168 phường, xã, đặc khu về việc rà soát trật tự số nhà, tên đường khi tổ chức thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của TPHCM.

Theo Sở Xây dựng, việc đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn TPHCM ở một số tuyến đường, khu dân cư cần được tổ chức rà soát lại. Việc này sẽ làm cơ sở để UBND phường, xã, đặc khu ban hành phương án đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn hoặc điều chỉnh phương án đánh số và gắn biển số nhà đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Sở Xây dựng lưu ý, khi triển khai công tác rà soát đánh số và gắn biển số nhà theo quy định tại Thông tư số 08/2024 của Bộ Xây dựng chỉ áp dụng đối với khu vực mới xây dựng, khu vực chưa đánh số nhà.

thumb_IMG_0180_1024_FFXA.jpg
TPHCM rà soát trật tự số nhà, tên đường sau sáp nhập.

Đối với khu vực đã có số nhà trước đây nhưng số nhà chưa đồng bộ, trật tự thì UBND cấp xã xem xét, quyết định áp dụng quy định tại Thông tư số 08/2024 hoặc áp dụng nguyên tắc đánh số nhà trước đây, nhằm hạn chế xáo trộn, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Đối với nhà ở, công trình xây dựng trong khu vực đô thị, có tuyến đường đi qua địa bàn từ 2 phường, xã trở lên (đường đã được đặt tên hoặc đường chưa có tên nhưng đủ điều kiện được đặt tên) thì UBND các phường, xã phối hợp chốt số nhà tại các địa chỉ giáp ranh về địa giới hành chính, đảm bảo sự ổn định của trật tự số nhà trên toàn tuyến đường.

Riêng các khu dân cư dọc các tuyến quốc lộ thuộc địa giới hành chính của nhiều phường, xã, UBND các phường, xã giáp ranh giữa TPHCM, tỉnh Bình Dương cũ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập tổ chức rà soát trật tự số nhà theo nguyên tắc đánh số nhà, tên đường tại các khu dân cư dọc tuyến quốc lộ.

Đối với nhà ở, công trình xây dựng trong khu vực nông thôn, Sở Xây dựng đề nghị UBND các xã tổ chức rà soát lại trật tự số nhà tại địa phương, có bị ảnh hưởng do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TPHCM không. Trường hợp có ảnh hưởng thì lập phương án điều chỉnh số nhà, trong đó vẫn kế thừa nguyên tắc đánh số nhà đã áp dụng thống nhất từ trước đến nay.

Nếu lập phương án điều chỉnh số nhà cần thực hiện chốt số nhà giữa hai địa bàn giáp ranh, Sở Xây dựng đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu có địa giới hành chính giáp ranh cùng phối hợp thực hiện.

Duy Quang
