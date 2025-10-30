TPHCM quyết dọn ‘rác văn hóa’

TPO - Trước tình trạng một số ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn phản cảm, có hành vi, phát ngôn lệch chuẩn văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM khẳng định tăng cường phối hợp liên ngành, xử lý nghiêm, đồng thời đề cao trách nhiệm nêu gương của nghệ sĩ, hướng tới xây dựng môi trường văn hóa biểu diễn lành mạnh.

Tăng kiểm soát, xử lý vi phạm biểu diễn

Tại cuộc họp báo về kinh tế - xã hội TPHCM chiều 30/10, bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng - Phó trưởng Phòng Nghệ thuật Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - cho biết thời gian qua, sở nhận được nhiều ý kiến từ công chúng và báo chí về tình trạng ca sĩ hát nhạc phản cảm, có nội dung lệch chuẩn văn hóa hoặc thể hiện phong cách biểu diễn, phát ngôn không phù hợp thuần phong mỹ tục.

Theo bà Hằng, TPHCM là địa phương có đời sống nghệ thuật sôi động bậc nhất cả nước, là trung tâm giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Chính vì vậy, công tác quản lý hoạt động biểu diễn luôn được quan tâm và chỉ đạo chặt chẽ.

“Sở đã chủ trì xây dựng quy chế phối hợp liên ngành giữa các sở, ban ngành và chính quyền địa phương nhằm chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động nghệ thuật vi phạm. Nhiều vụ việc đã được xử lý nghiêm, có trường hợp bị tạm đình chỉ hoặc cấm biểu diễn, tạo sự đồng thuận cao trong dư luận” - bà Hằng cho biết.

Jack và hàng loạt rapper, ca sĩ bị chấn chỉnh do hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.

Bên cạnh xử lý vi phạm, Sở còn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và định hướng cho nghệ sĩ hoạt động đúng quy chuẩn. Đồng thời, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức biểu diễn phát huy tài năng, mang đến cho công chúng những sản phẩm nghệ thuật có giá trị, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.

Nghệ sĩ phải giữ vai trò định hướng, nêu gương

Theo đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, bên cạnh những mặt tích cực, thời gian qua vẫn tồn tại một số hiện tượng sáng tạo lệch chuẩn, đề cao cái tôi cá nhân, sử dụng ngôn ngữ thiếu chuẩn mực hoặc thể hiện hình thức phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

“Những sản phẩm đó không chỉ làm giảm giá trị nghệ thuật mà còn ảnh hưởng đến nhận thức thẩm mỹ của giới trẻ, cổ xúy cho lối sống tiêu cực” - bà Hằng nhận định.

Đối với các trường hợp vi phạm, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM khẳng định kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời phối hợp với các đoàn thể, hội nghề nghiệp và giới chuyên môn nâng cao tinh thần tự giác, ý thức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ.

“Sở mong muốn đội ngũ văn nghệ sĩ của thành phố thể hiện sự gương mẫu, có ý thức định hướng cho công chúng để văn hóa biểu diễn của TPHCM luôn tiên phong nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc” - bà Hằng nhấn mạnh.

Trả lời báo chí về lựa chọn nghệ sĩ tham gia các sự kiện chính trị, lễ hội lớn của TPHCM, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao cho biết việc tuyển chọn được thực hiện chặt chẽ, dựa trên cả yếu tố chuyên môn và phẩm chất đạo đức.

“Chúng tôi luôn xem yếu tố chuẩn mực trong hoạt động nghề nghiệp và ứng xử là điều kiện tiên quyết khi mời nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại các sự kiện chính trị, lễ hội văn hóa của thành phố. Tiêu chí này tiếp tục được duy trì nghiêm túc trong thời gian tới” - bà Hằng khẳng định.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Tăng Hữu Phong - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM - cho biết Ban Tuyên giáo và nhiều đơn vị của Thành ủy đã có chỉ đạo cụ thể về việc chấn chỉnh hoạt động biểu diễn lệch chuẩn, đồng thời ghi nhận sự hưởng ứng tích cực từ công chúng, mạng xã hội và giới văn hóa nghệ thuật thành phố.

“Chúng ta cần một môi trường văn hóa càng ngày càng văn minh, hiện đại nhưng vẫn gắn chặt với giá trị văn hóa Việt Nam. Đáng tiếc, vẫn có một số nghệ sĩ chọn hướng đi lệch chuẩn, xa rời công chúng. Đây là điều các cơ quan quản lý và truyền thông phải kiên quyết uốn nắn, định hướng” - ông Phong nói.