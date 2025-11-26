TPHCM phạt tù 2 thuyền trưởng đánh bắt trái phép trên vùng biển nước ngoài

TPO - Theo HĐXX, trong bối cảnh TPHCM và cả nước đang nỗ lực tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng, hành vi của các bị cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam, tác động đến sinh kế của các ngư dân chân chính nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe.

Ngày 25/11, TAND TPHCM (cơ sở 1, phường Bà Rịa) xét xử sơ thẩm các bị cáo: Đỗ Văn Giỏi (sinh năm 1978) và Cao Văn Luyện (sinh năm 1984, cùng quê An Giang) về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Căn cứ trên hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Cao Văn Luyện 7 năm tù; Đỗ Văn Giỏi 15 tháng tù về tội danh trên.

Tại phiên tòa, bị cáo Cao Văn Luyện xin xem xét giảm nhẹ hình phạt và khai rằng: Việc tắt thiết bị giám sát hành trình là do có nhiều lỗi, đồng thời bản thân không cố tình xâm phạm vùng biển nước khác. Bị cáo chỉ tìm vùng biển ít ghe tàu để đánh bắt được nhiều cá do lo sợ năng suất thấp sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của thuyền viên, ảnh hưởng công việc...

Trong khi đó bị cáo Đỗ Văn Giỏi thừa nhận các hành vi mà đại diện Viện kiểm sát đã truy tố và chấp hành các hình phạt của cơ quan chức năng.

HĐXX nhận định, bị cáo Luyện đã có kinh nghiệm hơn 10 năm trên biển, nắm rõ tọa độ khu vực thường đánh bắt trước đây, đồng thời cố tình vi phạm quy định về sử dụng thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá nên không phải là vô tình vi phạm.

HĐXX nêu rõ: Trong bối cảnh TPHCM và cả nước đang nỗ lực tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng, hành vi của các bị cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam, tác động đến sinh kế của các ngư dân chân chính. Do đó, cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe.

Theo cáo trạng, ông H.C là chủ đôi tàu cá đã thuê Cao Văn Luyện làm thuyền trưởng tàu cá BV-93481.TS (tàu cái, chở 8 thuyền viên) và Đỗ Văn Giỏi làm thuyền trưởng tàu cá BV-93472-TS (tàu đực, chở 2 thuyền viên). Trong đó, Luyện có trách nhiệm quản lý, điều hành cao nhất trên cả 2 tàu.

Qua giám sát, Chi cục Thủy sản phát hiện trong quá trình đánh bắt, thiết bị giám sát hành trình của 2 tàu cá trên thường xuyên mất tín hiệu. Do đó, Chi cục đã phát thông báo, yêu cầu 2 tàu cá phải duy trì hoạt động bình thường. Vì vậy, ông H.C đã sử dụng điện thoại vệ tinh yêu cầu Cao Văn Luyện kiểm tra tình trạng thiết bị.

Tuy nhiên, vào ngày 16/8/2024, lấy lý do kiểm tra, Luyện đã yêu cầu Giỏi tháo thiết bị giám sát hành trình đưa sang tàu mình, rồi tắt nguồn điện của cả hai thiết bị. Đến khuya 16/8/2024, rạng sáng 17/8/2024, Luyện chỉ huy 2 tàu thả lưới trên vùng biển Việt Nam rồi di chuyển đến vùng biển nước ngoài. Cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã làm thủ tục xuất cảnh theo quy định, không có giấy phép khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.

Đánh bắt cá vi phạm vùng biển nước ngoài, hai bị cáo lãnh án tù

Cáo trạng cũng xác định Đỗ Văn Giỏi biết rõ tính năng, tác dụng của các trang thiết bị trên tàu nhưng khi được Luyện yêu cầu tháo thiết bị giám sát, biết rõ Luyện sẽ đưa 2 tàu vào vùng biển nước ngoài nhưng không có ý kiến phản đối.

Do đó, Viện kiểm sát đã đề nghị truy tố Cao Văn Luyện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 348 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, truy tố Đỗ Văn Giỏi theo quy định tại khoản 1 Điều 348 Bộ luật Hình sự, cùng về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.