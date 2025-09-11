TPHCM mưa dữ dội, đường ngập, cây đổ la liệt

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPO - Cơn mưa kèm gió giật mạnh vào chiều 11/9 đã khiến nhiều tuyến đường ở khu vực phía Tây TPHCM ngập úng, nhiều cây xanh bị ngã đổ, người đi đường hốt hoảng tìm nơi trú ẩn.

Chiều 11/9, mây dông hình thành và gây mưa diện rộng trên khu vực trung tâm TPHCM. Tại khu vực phía Tây thành phố, mưa dông dữ dội kèm gió mạnh, khiến giao thông và sinh hoạt người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

170ca0d7355abe04e74b.jpg
Mưa gây ngập úng đường Hồ Học Lãm (phường An Lạc, TPHCM).

Theo ghi nhận, loạt tuyến đường như Hồ Học Lãm, Sinco (phường An Lạc) ngập úng, nhiều đoạn nước dâng cao khiến xe máy chết máy, người dân phải dắt bộ bì bõm qua điểm ngập. Trên trục đường Võ Văn Kiệt, đoạn từ cầu Lò Gốm đến nút giao Hồ Ngọc Lãm (phường An Lạc), các phương tiện nối dài sau cơn mưa lớn, giao thông ùn ứ kéo dài.

Mưa dông dữ dội ở đường Hồng Bàng, phường Minh Phụng, TPHCM vào chiều 11/9. Video: Người dân chia sẻ lên mạng xã hội.

Không chỉ gây ngập, cơn mưa dông còn quật ngã nhiều cây xanh. Tại công viên Bình Phú và công viên Lò Gốm trên đường Nguyễn Văn Luông (phường Bình Phú), hàng loạt cây bật gốc, gãy đổ.

0c214ba66d2be675bf3a-1.jpg
1b19e1f6c77b4c25156a-1.jpg
Nhiều cây xanh ở công viên Bình Phú và Lò Gốm (phường Bình Phú) bị bật gốc, gãy đổ.
bf4978a14b2cc072993d.jpg
Cây ngã ở công viên Bình Phú (đoạn giao giữa đường 26 với đường Nguyễn Văn Luông).
722864b1573cdc62852d.jpg
"Có ít nhất khoảng 5 cây bị ngã đổ" - chị Yến Nhi (người dân ngụ phường Phú Định) chia sẻ với PV. Trong ảnh: Cây xanh gãy đổ ở khu vực công viên Lò Gốm trên đường Nguyễn Văn Luông.
fd3ffcd3da5e5100084f-1.jpg
Một cây xanh bật gốc, ngã đè lên công trình bên trong công viên Bình Phú.
c67d4d597dd4f68aafc5.jpg
Cây ngã đổ ở công viên Lò Gốm (phường Bình Phú).
f9ca4b3316be9de0c4af.jpg
Cây ngã nằm chắn ngang đường.
b5d96f2149acc2f29bbd.jpg
Cây xanh bị bật gốc trong cơn mưa dông dữ dội chiều 11/9.

Người dân địa phương cho biết mưa lớn xuất hiện bất ngờ vào giờ tan tầm, gió giật mạnh khiến ai nấy hốt hoảng tìm chỗ trú. “Tôi vừa đi trên đường Nguyễn Văn Luông, ngang công viên thì thấy cây gãy đổ xuống sát đường, may mắn không có ai bị thương” - chị Yến Nhi - người dân phường Phú Định nói.

f32d026690eb1bb542fa.jpg
f0147abfe832636c3a23.jpg
Ùn ứ kéo dài trên đường Võ Văn Kiệt và Hồ Học Lãm sau mưa lớn.

Theo cơ quan khí tượng, cơn mưa dông vào chiều 11/9 là do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam kết hợp dải hội tụ nhiệt đới. Dự báo mưa dông tại TPHCM và Nam bộ còn có thể tiếp diễn trong nhiều ngày tới, kèm theo nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân được khuyến cáo hạn chế trú mưa dưới gốc cây, gần trụ điện để tránh tai nạn đáng tiếc.

Hữu Huy
