TPHCM có tân Phó Chủ tịch UBND

Xã hội

Google News

Anh Nhàn
TPO - Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, vừa nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lễ trao quyết định được UBND TPHCM tổ chức vào sáng 9/8, trước khi diễn ra phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8/2025.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được gửi lời chúc mừng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường.

Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn tân Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường cùng Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP HCM, lãnh đạo UBND TPHCM đoàn kết, phát huy ưu điểm, kinh nghiệm đã tích lũy được để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và thành phố giao phó.

9-8-2025-trao-qd.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM đối với ông Nguyễn Mạnh Cường.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Minh Cường bày tỏ niềm vinh dự khi được Trung ương và lãnh đạo TPHCM tín nhiệm giao phó trọng trách. Ông nhìn nhận công việc mới là vô cùng nặng nề và mới mẻ, đặc biệt trong bối cảnh yêu cầu phát triển của thành phố hiện tại theo kỳ vọng của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Vị tân Phó Chủ tịch UBND TPHCM cam kết sẽ cầu thị, nỗ lực lắng nghe, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo UBND TPHCM, Ban Thường vụ Đảng ủy và các ban ngành của TPHCM, nhằm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Ông Cường mong muốn Chủ tịch UBND TPHCM, lãnh đạo Thường trực UBND thành phố, Ủy viên UBND TPHCM và lãnh đạo các sở, ngành hỗ trợ, đồng hành để ông có thể hoàn thành nhiệm vụ, qua đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của thành phố trong giai đoạn tới.

5g9a8982-min-1.jpg
Thường trực UBND TPHCM chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Cường

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Với việc ông Nguyễn Mạnh Cường trở thành Phó Chủ tịch UBND TPHCM, bộ máy lãnh đạo của UBND TPHCM hiện nay gồm Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và 7 Phó Chủ tịch gồm: ông Nguyễn Lộc Hà, ông Nguyễn Văn Thọ, ông Nguyễn Văn Dũng, bà Trần Thị Diệu Thúy, ông Bùi Xuân Cường, ông Bùi Minh Thạnh và ông Nguyễn Mạnh Cường.

Ông Nguyễn Mạnh Cường sinh năm 1979, quê quán tỉnh An Giang. Ông có trình độ Thạc sĩ kinh tế, cử nhân Kế toán kiểm toán, cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ cương vị mới, ông Cường đã kinh qua nhiều vị trí công tác tại TPHCM như: Bí thư Thành đoàn, Bí thư Quận ủy Thủ Đức (cũ), Bí thư Quận ủy Quận 5, Chánh Văn phòng Thành ủy và Trưởng Ban Dân vận Thành ủy

Anh Nhàn
