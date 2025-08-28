Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng sẽ có mức lương tương xứng, được cấp nhà ở công vụ

TPO - Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng sẽ có mức lương và thu nhập tương xứng, phù hợp với mặt bằng tiền lương theo ngành nghề, được bố trí nhà ở công vụ, cùng nhiều điều kiện đi kèm khác.

Được lựa chọn nhân sự cho bộ phận giúp việc

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 231 quy định về tuyển chọn, sử dụng Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, với Tổng công trình sư hệ thống, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét mức lương và thu nhập đã hưởng của người được chọn để thỏa thuận mức lương và thu nhập trong hợp đồng lao động, bảo đảm tương xứng với nhiệm vụ được giao và phù hợp với mặt bằng tiền lương theo ngành, nghề, lĩnh vực công việc tương ứng trên thị trường.

Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng sẽ có mức lương phù hợp, được cấp nhà ở công vụ cùng nhiều chính sách hấp dẫn khác.

Tổng công trình sư hệ thống phải có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; có khả năng thiết kế, tổ chức và điều phối tổng thể chương trình, dự án với quy mô lớn, nhiều hợp phần, đa ngành, đa cấp.

Tổng công trình sư hệ thống nếu hoàn thành nhiệm vụ sẽ được xem xét mức tiền thưởng tối đa 5 hoặc 3 tháng lương. Đồng thời, chức danh này cũng được hỗ trợ ban đầu 1 tháng lương theo hợp đồng để ổn định chỗ ở, di chuyển, mua sắm thiết yếu;

Bên cạnh đó, Tổng công trình sư hệ thống cũng được bố trí nhà ở công vụ (trường hợp chưa bố trí được nhà ở công vụ thì được hỗ trợ tiền thuê nhà), phương tiện đi lại và điều kiện làm việc theo tiêu chuẩn của chức danh chuyên gia cao cấp bậc 3; được hỗ trợ tìm trường học và hỗ trợ học phí cho con dưới 18 tuổi; được miễn hoặc cấp thị thực nhiều lần…

Tổng công trình sư hệ thống là người nước ngoài, nếu có nguyện vọng thì được ưu tiên để nhập quốc tịch Việt Nam. Trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang mà được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian làm Tổng công trình sư hệ thống, sẽ được xem xét bố trí vào vị trí việc làm cao hơn.

Tổng công trình sư dự án ngoài chính sách về tiền lương được lựa chọn nhân sự cho bộ phận giúp việc Tổng công trình sư dự án không quá 10 người và đề xuất tiền lương, chế độ, chính sách để người đứng đầu cơ quan chủ trì thực hiện dự án quyết định ký hợp đồng lao động với từng nhân sự.

Tổng công trình sư dự án được bố trí nhà ở công vụ, phương tiện đi lại và điều kiện làm việc theo tiêu chuẩn của chức danh chuyên gia cao cấp bậc 2.

Chính sách ưu đãi về xuất cảnh, nhập cảnh

Đối với Kiến trúc sư trưởng cấp bộ, người đứng đầu cơ quan cấp bộ sẽ xem xét mức lương và thu nhập đã hưởng của người được chọn làm Kiến trúc sư trưởng cấp bộ để thỏa thuận mức lương và thu nhập trong hợp đồng lao động, bảo đảm tương xứng với nhiệm vụ được giao và phù hợp với mặt bằng tiền lương theo ngành, nghề, lĩnh vực công việc tương ứng trên thị trường.

Người giữ chức danh này cũng được bố trí nhà ở công vụ, được hỗ trợ tiền thuê nhà, phương tiện đi lại và điều kiện làm việc tương đương với chuyên gia cao cấp bậc 1.

Trường hợp là người Việt Nam ở nước ngoài hoặc người nước ngoài, Kiến trúc sư trưởng cấp bộ được hưởng chính sách ưu đãi về xuất cảnh, nhập cảnh; được cấp thị thực nhiều lần hoặc thẻ tạm trú tương ứng với thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Đối với Kiến trúc sư trưởng cấp tỉnh, chế độ tiền lương sẽ do người đứng đầu cơ quan cấp tỉnh xem xét để thỏa thuận. Chức danh này cũng được lựa chọn nhân sự cho bộ phận giúp việc (không quá 3 người); được bố trí nhà ở công vụ, hỗ trợ tiền thuê nhà, phương tiện đi lại và điều kiện làm việc tương đương với chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh…

Với Kiến trúc sư trưởng dự án, ngoài chính sách tiền lương cũng được bố trí nhà ở công vụ, phương tiện đi lại và điều kiện làm việc tương đương với vụ trưởng thuộc bộ hoặc giám đốc sở ở tỉnh.