Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự tiệc trà ở Nhà Xanh

TPO - Sáng nay (12/8), tại Nhà Xanh ở thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân dự tiệc trà và thưởng thức biểu diễn nghệ thuật truyền thống của hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân dự tiệc trà. Ảnh: TTXVN

Hoạt động diễn ra nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến Hàn Quốc từ ngày 10/13-8.

Nhà Xanh là biểu tượng chính trị, quyền lực và văn hóa, là nơi ở và làm việc chính thức của các đời Tổng thống Hàn Quốc và cũng là địa điểm du lịch nổi tiếng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-Myung và Phu nhân đi dạo trong khuôn viên Nhà Xanh, sau đó dự tiệc trà và xem biểu diễn âm nhạc truyền thống của hai nước.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị mới. Việc phía Hàn Quốc mời Tổng Bí thư Tô Lâm sang thăm với tư cách “Quốc khách” đầu tiên cho thấy sự coi trọng của phía Hàn Quốc đối với quan hệ với Việt Nam cũng như với cá nhân đồng chí Tổng Bí thư.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến ﻿Nhà Xanh. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân cùng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đi dạo trong khuôn viên Nhà Xanh.