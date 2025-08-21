TOD - Lời giải cho bài toán quy hoạch đô thị

Trong bối cảnh các đô thị toàn cầu phải đối mặt với bài toán quá tải và ô nhiễm, mô hình Transit Oriented Development (TOD - Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng) được xem như lời giải bền vững.

TOD đặt giao thông công cộng làm trục xương sống của quy hoạch, từ đó tổ chức lại không gian sống, việc làm và dịch vụ trong bán kính đi bộ chỉ 5-10 phút quanh các nhà ga, trạm trung chuyển. Lợi ích của mô hình này là việc giảm áp lực tắc nghẽn, cắt giảm khí thải, thúc đẩy tái tạo đô thị và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Quan trọng hơn, TOD tạo nên cấu trúc đô thị đa chức năng - nơi cư dân có thể sinh sống, làm việc và giải trí ngay trong một không gian mà không cần phải lo lắng về việc di chuyển đến lõi trung tâm.

Những minh chứng tại các quốc gia phát triển đã khẳng định sức mạnh của TOD. Hong Kong với hệ thống MTR tích hợp trực tiếp các khu dân cư - thương mại, biến nhà ga thành “trung tâm sống”. Portland (Mỹ) biến khu công nghiệp cũ thành Pearl District sôi động nhờ xe điện nội đô. Stockholm kiến tạo Hammarby Sjöstad - một trong những khu TOD bền vững nhất thế giới, tích hợp xanh - sạch - thông minh. Từ Berlin đến Tokyo, từ Seoul đến Melbourne, TOD đã chứng minh một điều: ở đâu có giao thông công cộng làm hạt nhân, ở đó hình thành những cộng đồng năng động, chất lượng cao và giá trị đô thị gia tăng.

Berlin Central Station - Biến nhà ga thành “trung tâm sống”

Đáng chú ý, nhiều đô thị vệ tinh phát triển theo mô hình TOD cũng chính là nơi đặt các trung tâm công nghệ cao, hội tụ nguồn lực trí thức và đổi mới sáng tạo. Với Việt Nam, Hòa Lạc chính là một điểm sáng, khi được định hướng trở thành “thung lũng Silicon” quốc gia. Trung tâm Dữ liệu Quốc gia đang xây dựng tại Hòa Lạc, trên diện tích hơn 20ha, quy mô 1.300 tủ racks thuộc hàng lớn nhất Đông Nam Á. Đây cũng là trung tâm cấp quốc gia đầu tiên đạt các chứng chỉ quốc tế ở mức cao nhất. Hàng loạt các tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam cũng tụ hội: Viettel, VNPT, FPT,.. Điều này phản ánh sức mạnh hạ tầng cũng như vị thế chiến lược của Hòa Lạc trong hành trình trở thành cực đô thị công nghệ của Thủ đô.

Metro số 5 - “ xương sống” của TOD khu tây Hà Nội

Trong chiến lược phát triển đô thị vệ tinh, Metro số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc) giữ vai trò then chốt. Tuyến metro này kết nối trực tiếp trung tâm Hà Nội với Hòa Lạc - đô thị vệ tinh lớn nhất, được quy hoạch với hơn 17.000 ha đất, quy mô dân số dự kiến đạt 600.000 người vào năm 2030.

Metro số 5 không chỉ giải quyết bài toán di chuyển, mà còn mở ra một trục phát triển hoàn toàn mới cho phía Tây. Các nhà ga dọc tuyến sẽ trở thành “nam châm” hút mật độ dân cư, thương mại và dịch vụ, tương tự như cách BTS Skytrain biến đổi Bangkok hay Circle Line định hình Singapore.

Hà Nội dự kiến đầu tư 65.000 cho tuyến đường sắt đô thị số 5 - Metro 05

Khi tuyến Metro số 5 vận hành, Hòa Lạc sẽ không còn là vùng ven, mà trở thành cực đô thị gắn liền với trung tâm Hà Nội, nơi cư dân có thể di chuyển nhanh chóng, thuận tiện. Trục Metro 05 được giới chuyên gia đánh giá có thể kiến tạo nên những khu dân cư sôi động, tích hợp theo chiều dọc, nơi cuộc sống thường nhật xoay quanh nhịp chuyển động của giao thông đô thị. Sự kết hợp hài hòa giữa giao thông và kiến trúc này tạo nên những không gian đô thị đa sắc, thể hiện sức mạnh của thiết kế trong việc định hình các không gian năng động. Đây cũng là tiền đề để khu vực thu hút dòng dân cư tri thức - chuyên gia - kỹ sư - cộng đồng khởi nghiệp, những người coi trọng tính kết nối và môi trường sống văn minh hơn là việc “ở trung tâm”.

Legacy Hinoiri – Thành phố TOD của dòng cư dân tinh hoa

Trong bức tranh TOD đầy hứa hẹn, đang dần trở thành "lực kéo" định giá bất động sản, Legacy Hinoiri (Phú Cát, Hòa Lạc) nổi lên như một mô hình nhiều ưu thế. Nằm ngay trên trục Metro số 5 và kề cận Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, dự án vừa sở hữu tính khan hiếm về vị trí đồng thời hội tụ cả hai động lực: cú hích hạ tầng và dòng cư dân tri thức tinh hoa đang dịch chuyển về khu vực.

Legacy Hinoiri tọa lạc tại lõi Khu đô thị 20ha được quy hoạch bài bản, hạ tầng hoàn chỉnh, tiện ích khép kín, mang đến không gian sống all-in-one chuẩn quốc tê, tối ưu cho làm việc - học tập - nghỉ ngơi. Tất cả nhu cầu sống và hưởng thụ đều tích hợp theo chiều thẳng đứng hoặc kết nối dễ dàng trong bán kính vài phút di chuyển. Với thiết kế theo lối hiện đại và tinh tế, tối ưu đón sáng tự nhiên, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp, dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu ở thật, mà còn định hình một phong cách sống mới – sống bên trục giao thông công công, trong cộng đồng tri thức, hòa nhịp xu hướng TOD toàn cầu.

Legacy Hinoiri sở hữu vị trí tiệm cận Metro 05 - với quy hoạch tiện ích all-in-one hiện đại

Với pháp lý sở hữu lâu dài, Legacy Hinoiri không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là kênh tích sản an toàn cho nhà đầu tư dài hạn, cũng là nơi giá trị tài sản tăng trưởng song hành cùng tốc độ phát triển đô thị và năng lực kết nối liên vùng. Đặc biệt, bài toán cho thuê căn hộ tại Hòa Lạc sẽ bùng nổ nhờ cộng đồng 24.000 chuyên gia, kỹ sư và sinh viên đang làm việc, học tập tại Khu CNC Hòa Lạc, dự kiến tăng lên 60.000 trong tương lai. Với mức giá rumor chỉ từ hơn 50 triệu/m2, Legacy Hinoiri là điểm hội tụ của hạ tầng - con người - tầm nhìn, nơi những giá trị an cư, làm việc và sáng tạo cùng cộng hưởng để kiến tạo một đô thị kiểu mẫu của xu hướng TOD.