Tòa bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty Minh Khang vụ tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam

TPO - Chiều 26/9, TAND TPHCM tuyên bác toàn bộ đơn kiện trong vụ tranh chấp tên gọi “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”, khẳng định Công ty Sen Vàng sử dụng thương hiệu “Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” đúng quy định pháp luật, nguyên đơn là Công ty Minh Khang không chứng minh được quyền sở hữu đối với cụm từ này.

Sáng 26/9, Tòa án Nhân dân TPHCM tuyên án sơ thẩm vụ kiện tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ liên quan tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Sau hơn hai tiếng xét xử xuyên trưa, kéo dài từ 11h-13h30, Hội đồng xét xử (HĐXX) bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện, đồng thời khẳng định việc Công ty Sen Vàng sử dụng tên “Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” là hợp pháp, có đầy đủ căn cứ pháp lý.

Sau khi xem xét hồ sơ, chứng cứ của các bên, kết luận giám định, quan điểm của Viện Kiểm sát và toàn bộ diễn biến tại phiên tòa, HĐXX đưa ra các nhận định chi tiết.

Theo HĐXX, đây là vụ tranh chấp dân sự về quyền sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền của TAND TP.HCM. Toàn bộ quá trình thụ lý, triệu tập, xét hỏi và tranh luận tại tòa được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Tòa tuyên án Sen Vàng sử dụng đúng pháp luật tên gọi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Đối với đề nghị của nguyên đơn muốn đưa Cục Sở hữu trí tuệ và Cục Bản quyền tác giả vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan, HĐXX khẳng định hai cơ quan này chỉ thực hiện chức năng quản lý nhà nước, không trực tiếp phát sinh quyền, nghĩa vụ dân sự trong quan hệ tranh chấp giữa hai công ty, nên không chấp nhận.

Về tình trạng pháp lý của các dấu hiệu và nhãn hiệu, HĐXX xác định Công ty Minh Khang được cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu “Vietnam Peace Bella” từ năm 2019, nhưng chưa được cấp văn bằng bảo hộ riêng cho tên “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” - cụm từ đang tranh chấp với Sen Vàng.

Quyền độc quyền với nhãn hiệu chỉ phát sinh khi Nhà nước cấp văn bằng. Việc nộp đơn và được công bố đơn không đồng nghĩa với việc phát sinh quyền sở hữu. Do chưa có văn bằng, Minh Khang không đủ tư cách pháp lý để yêu cầu bảo hộ tên “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”.

HĐXX cũng bác bỏ lập luận của nguyên đơn cho rằng cụm từ “Peace Bella” có thể dịch thành “Hoa hậu Hòa bình”. Tòa nhấn mạnh, việc dịch nghĩa hoặc suy diễn ngôn ngữ tiếng Anh/Italy không thể tự động tạo ra quyền sở hữu nhãn hiệu.

Khi đánh giá khả năng gây nhầm lẫn phải xét tổng thể dấu hiệu: phần chữ, phần hình, cách trình bày, nhóm dịch vụ và đối tượng khách hàng. So sánh toàn diện cho thấy dấu hiệu “Vietnam Peace Bella” khác biệt đáng kể so với “Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”, không đủ yếu tố gây nhầm lẫn.

HĐXX ghi nhận Công ty Sen Vàng đã xuất trình hợp đồng cấp quyền giữa Tổ chức Miss Grand International (Thái Lan) và Sen Vàng, kèm hàng loạt giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với logo và kịch bản cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, cũng như tờ khai đăng ký nhãn hiệu từ năm 2022.

Các tài liệu này chứng minh việc Sen Vàng sử dụng tên gọi “Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” là hợp pháp và được cơ quan chức năng Việt Nam chấp thuận.

Căn cứ vào các chứng cứ trong hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa, quan điểm của Viện Kiểm sát và căn cứ pháp luật liên quan, HĐXX tuyên án bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn (Công ty Minh Khang) đối với bị đơn là Công ty Sen Vàng, yêu cầu xác định bị đơn có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu/tên gọi “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”.

Nguyên đơn không chứng minh được quyền sở hữu phát sinh đối với tên gọi “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”. Đồng thời, việc sử dụng dấu hiệu của bị đơn được thực hiện trong khuôn khổ hợp đồng cấp quyền, giấy phép và quyền tác giả đã được xuất trình.

Nhãn hiệu “Vietnam peace bella” là nhãn hiệu đã được bảo hộ thuộc quyền của Công ty Minh Khang trong phạm vi văn bằng đã cấp. Nhưng việc dịch nghĩa “bella” sang tiếng Việt để lập luận về quyền sở hữu đối với cụm từ “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” là không phù hợp.

Sau cùng, HĐXX tuyên nguyên đơn là Công ty Minh Khang chịu toàn bộ án phí sơ thẩm theo quy định tại pháp luật tố tụng dân sự, căn cứ hồ sơ thu chi, quy định pháp luật và tính chất vụ án.