Diễn biến vụ Khánh Phương bị công an mời làm việc

TPO - Ca sĩ Khánh Phương phủ nhận tin ba lần bị cơ quan chức năng gửi giấy mời nhưng không đến. Nam ca sĩ cho biết anh chỉ nhận thông báo làm việc ngày 24/9 và hẹn làm việc vào ngày 25/9 hoặc 26/9.

Sau khi truyền thông phản ánh thông tin Ưng Hoàng Phúc, Lâm Chấn Huy (thành viên của nhóm nhạc Ngũ hổ tướng vừa phát hành MV Anh em trước sau như một) đến trụ sở Công an TPHCM theo lệnh triệu tập ngày 23/9, khán giả liên tục gọi tên Khánh Phương.

Từ tối 24/9, mạng xã hội xuất hiện tin "Khánh Phương ba lần nhận giấy mời nhưng không đến". Khán giả để lại nhiều bình luận, yêu cầu nam ca sĩ giải thích.

Liên hệ Khánh Phương, nam ca sĩ cho biết trưa 24/9, anh nhận được thông báo mời làm việc đầu tiên. Do bận việc gia đình, Khánh Phương cho hay sẽ đến làm việc với cơ quan chức năng ngày 25/9 hoặc 26/9 và khẳng định thông tin về “ba lần bị mời” là sai sự thật.

Khánh Phương cầm ly có logo web đánh bạc trong MV Anh em trước sau như một.

Khi hỏi về việc biểu diễn tại các chương trình gắn với website cá độ, Khánh Phương từ chối phản hồi.

Trong ngày Ưng Hoàng Phúc lên làm việc theo lệnh triệu tập của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TPHCM, Khánh Phương đăng bài xin lỗi. Nam ca sĩ lên tiếng sau khi MV Anh em trước sau như một (nhóm Ngũ hổ tướng) bị khán giả phản ứng vì có logo, hình ảnh liên quan website cá độ.

Nam ca sĩ nhận sai trong vụ ồn ào liên quan MV của nhóm Ngũ hổ tướng. Anh giải thích nhóm nhận lời mời hợp tác từ "công ty truyền thông giải trí", muốn đưa logo xuất hiện trong vài phân cảnh trong Anh em trước sau như một.

"Tôi và nhóm không hề biết có liên quan đến những web cờ bạc vì tin tưởng vào tính pháp lý trong giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty", Khánh Phương giải thích.

Nam ca sĩ nói thêm nhóm Ngũ hổ tướng không có ý định quảng cáo cho trang web liên quan cờ bạc. Nhóm sơ suất vì không kiểm tra, kiểm soát thông tin rõ ràng về logo. Anh cũng thừa nhận sai lầm, tích cực phối hợp với cơ quan chức năng, mong được sửa sai và tiếp tục làm nghề.

Khánh Phương hát tại tiệc mừng sinh nhật của nhà cái ngày 6/6.

Tuy nhiên, lời giải thích của Khánh Phương không được khán giả ủng hộ. "Nghe bảo anh học trường Luật mà, sao anh lại giải thích như vậy", "Giờ làm sai, chỉ cần nói không biết là phủ nhận hết tất cả sao?", "Đằng sau là cả một đội ngũ, nói không biết là không biết sao?", "Ca sĩ khác nói lúc được mời họ đã biết rồi, đằng này cả 5 'Ngũ hổ tướng' lại không ai biết sao?", "Không ai mang chuyện quay phim nói với các anh sao?"... khán giả bình luận.

Khánh Phương cũng bị đào lại hình ảnh từng biểu diễn tại sự kiện của nhà cái sau ồn ào liên quan nhóm Ngũ hổ tướng. Khán giả phẫn nộ trước hình ảnh nam ca sĩ hát ở chương trình livestream “mừng sinh nhật 2 năm” của web cá cược ngày 6/6, phía sau là logo của nhà cái. Châu Khải Phong, Hồ Quang Hiếu cũng bị gọi tên vì tham gia biểu diễn cho web đánh bài phi pháp.

Giữa ồn ào liên quan nhóm nghệ sĩ quảng cáo cờ bạc, Công an TPHCM cảnh báo thủ đoạn tinh vi của các nhà cái, đánh bạc online. Công an TPHCM nhấn mạnh các thủ đoạn thường gặp của hành vi quảng cáo đánh bạc trá hình là tạo các trang mạng xã hội đa chủ đề và lồng ghép quảng cáo ký hiệu, hình ảnh liên quan cờ bạc. Các đối tượng thường sử dụng sức ảnh hưởng của người nổi tiếng, nghệ sĩ, KOL để quảng cáo, đồng thời khuyến khích người dân tham gia với mức thưởng, tặng quà hấp dẫn.