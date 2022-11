Tổ chức khủng bố IS lên kế hoạch tấn công tại World Cup 2022?

TPO - World Cup 2022 đang trở thành mục tiêu của các nhóm khủng bố. Theo tờ La Razon của Tây Ban Nha, đã có những lời kêu gọi tấn công vào sự kiện sắp khai mạc ở Qatar.

Thông điệp đe dọa này được cho là do nhóm khủng bố khét tiếng IS thực hiện. Trong dịp diễn ra Cúp thế giới, các CĐV đến từ Anh, Mỹ, Pháp, vốn là các quốc gia từng tung đòn trừng phạt nhắm vào IS, sẽ trở thành mục tiêu chính.

"Thậm chí IS đã lên danh sách những mục tiêu sẽ hành quyết tại World Cup 2022. Theo tin tức đang lan truyền, họ sẽ nhắm vào những người ủng hộ từ Anh, Mỹ, Pháp, Bỉ, Canada... Kế hoạch của các cuộc tấn công này chắc chắn là không thể được coi thường", tờ La Razon nhấn mạnh.

Đây là một thông điệp đáng sợ bởi tại World Cup 2022, sẽ có khoảng 1,5 đến 1,8 triệu NHM trên khắp thế giới đổ về Qatar. Các CĐV phương Tây sẽ chiếm một số lượng lớn và họ chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu của các tổ chức khủng bố.

Thực ra, Qatar cũng đã lường trước nguy cơ này. Đó là lý do lực lượng an ninh chủ nhà cùng với 13 quốc gia khác đã tiến hành cuộc diễn tập an ninh kéo dài 5 ngày trên khắp đất nước. Đây là cuộc tập trận với quy mô lớn, gồm 5 vạn người tham dự, với mục đích kiểm tra mức độ sẵn sàng và khả năng phản ứng trước các tình huống khẩn cấp của chủ nhà.

Trước mối nguy từ IS, Giám đốc điều hành World Cup 2022, Nasser Al-Khater, đã ra thông điệp trấn an. Ông khẳng định mọi công tác đảm bảo an toàn cho tất cả khán giả tại sự kiện đã được hoàn tất từ nhiều tháng trước và nước chủ nhà rất sẵn sàng cho mọi tình huống.

"Chúng tôi chỉ yêu cầu mọi người tôn trọng văn hóa. Miễn là bạn không làm tổn thương người khác, làm hư hại tài sản công cộng và có những hành động không phù hợp thì bạn luôn được chào đón tại đây", ông Nasser Al-Khater cho biết.

"Không có gì phải lo lắng về an ninh cả. Mọi người đều được chào đón và sẽ cảm thấy an toàn khi ở Qatar. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống. Nước chủ nhà luôn sẵn sàng".