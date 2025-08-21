Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

TNC Store tung ưu đãi lớn chào mừng tân sinh viên nhập học

P.V

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và đào tạo công bố điểm chuẩn các trường đại học toàn quốc, TNC Store - Đại lý bán lẻ PC Gaming và thiết bị công nghệ - chính thức khởi động chương trình “Chào mừng tân sinh viên nhập học”. Chương trình kéo dài từ 20/8/2025 đến 30/9/2025, dành riêng cho học sinh - sinh viên vừa trúng tuyển, giúp các bạn dễ dàng sở hữu bộ công cụ học tập và giải trí hiện đại với mức chi phí hợp lý.

Mùa nhập học luôn là dấu mốc quan trọng, khi mỗi tân sinh viên bước vào môi trường mới với nhiều trải nghiệm, thử thách và mục tiêu phía trước. Đồng hành trong giai đoạn này, TNC Store mang đến loạt ưu đãi thiết thực, hỗ trợ các bạn khởi đầu năm học với dàn PC hoặc laptop hiệu năng cao, sẵn sàng cho cả việc học tập lẫn khám phá, sáng tạo.

image001.jpg

Ưu đãi độc quyền khi mua PC

Khách hàng mua trọn bộ PC Gaming lắp ráp trong thời gian khuyến mãi sẽ được giảm trực tiếp 4% tổng giá trị đơn hàng (không áp dụng cho màn hình). Sản phẩm được lắp ráp bởi đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, bảo đảm hiệu năng tối ưu ngay khi bàn giao.

image003-1324.jpg

Bên cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội tham gia “Bốc Túi Mù Laptop Dell” - mỗi túi mù chứa một phần quà giá trị ngẫu nhiên, mang đến yếu tố bất ngờ và trải nghiệm thú vị khi mua sắm.

Chính sách giảm giá theo điểm thi đại học

TNC Store triển khai chính sách “Thi bao nhiêu điểm - Giảm bấy nhiêu tiền” dành riêng cho tân sinh viên. Chỉ cần mang bảng điểm thi (bản in hoặc điện tử) đến cửa hàng hoặc gửi qua kênh online, khách hàng sẽ được giảm số tiền tương ứng – ví dụ, đạt 25 điểm giảm 250.000 đồng, đạt 28 điểm giảm 280.000 đồng.

image005.jpg

Chính sách áp dụng một lần cho mỗi sinh viên và có thể cộng dồn với các chương trình ưu đãi khác, giúp tối đa hóa lợi ích mua sắm.

Ông Trần Thành Nam, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển tại TNC Store, chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng giai đoạn nhập học là thời điểm các bạn sinh viên cần trang bị công cụ học tập phù hợp. Thông qua chương trình này, TNC Store mong muốn đồng hành cùng các bạn ngay từ những ngày đầu vào giảng đường, mang đến lựa chọn công nghệ tối ưu với chi phí hợp lý.”

Quà tặng phiếu mua hàng 01 triệu đồng

Ngoài ưu đãi giảm 4% cho trọn bộ PC, TNC Store còn dành tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng cho khách hàng mua PC trong thời gian diễn ra chương trình. Phiếu này được áp dụng khi khách hàng mua laptop tại TNC Store, giúp sinh viên dễ dàng sở hữu thêm thiết bị di động phục vụ học tập và làm việc.

image007.jpg

Ưu đãi này mang đến cho sinh viên nhiều lựa chọn linh hoạt: dùng phiếu mua laptop cho bản thân hoặc tặng hay sang nhượng cho bạn bè, người thân đang có nhu cầu. Phiếu mua hàng này có thể sử dụng ngay hoặc bảo lưu để dùng vào thời điểm phù hợp, giúp tối ưu giá trị và chủ động kế hoạch mua sắm.

PC đỗ đại học nhiều lựa chọn - giá hợp lý

TNC Store giới thiệu loạt cấu hình “PC Đỗ Đại Học” trải rộng từ dưới 10 triệu đồng cho nhu cầu học tập cơ bản, đến trên 30 triệu đồng cho cấu hình cao cấp phục vụ đồ họa, lập trình hay gaming.

image009.jpg

Mỗi bộ PC đều đảm bảo:

• Hiệu năng ổn định cho học tập, họp online và giải trí.

• Khả năng nâng cấp dễ dàng.

• Linh kiện chính hãng, bảo hành dài hạn.

Ngoài ra, TNC Store cung cấp dịch vụ tư vấn tại chỗ hoặc online, cùng chính sách trả góp 0%, giúp sinh viên dễ dàng sở hữu máy ngay từ đầu năm học.

Cam kết dịch vụ - đồng hành cùng sinh viên 2025

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ công nghệ, TNC Store cam kết lắp ráp, cài đặt, tối ưu máy miễn phí, bảo hành chính hãng, hỗ trợ kỹ thuật trọn đời và cung cấp linh kiện từ các thương hiệu uy tín.

Với loạt ưu đãi, quà tặng và dịch vụ hậu mãi tận tâm, TNC Store khẳng định sẽ đồng hành cùng thế hệ sinh viên 2025, mang đến giải pháp công nghệ tối ưu từ giảng đường đến những dự án cá nhân và khởi nghiệp.

Showroom: 172 Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hotline: (024) 36288790 / (086) 8302123

Website: https://www.tncstore.vn/

P.V
#TNC Store #khuyến mãi tân sinh viên #ưu đãi công nghệ #PC gaming giá rẻ #laptop học tập #quà tặng sinh viên #chính sách giảm giá thi đại học

Cùng chuyên mục