TNC Store tung ưu đãi lớn chào mừng tân sinh viên nhập học

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và đào tạo công bố điểm chuẩn các trường đại học toàn quốc, TNC Store - Đại lý bán lẻ PC Gaming và thiết bị công nghệ - chính thức khởi động chương trình “Chào mừng tân sinh viên nhập học”. Chương trình kéo dài từ 20/8/2025 đến 30/9/2025, dành riêng cho học sinh - sinh viên vừa trúng tuyển, giúp các bạn dễ dàng sở hữu bộ công cụ học tập và giải trí hiện đại với mức chi phí hợp lý.

Mùa nhập học luôn là dấu mốc quan trọng, khi mỗi tân sinh viên bước vào môi trường mới với nhiều trải nghiệm, thử thách và mục tiêu phía trước. Đồng hành trong giai đoạn này, TNC Store mang đến loạt ưu đãi thiết thực, hỗ trợ các bạn khởi đầu năm học với dàn PC hoặc laptop hiệu năng cao, sẵn sàng cho cả việc học tập lẫn khám phá, sáng tạo.

Ưu đãi độc quyền khi mua PC

Khách hàng mua trọn bộ PC Gaming lắp ráp trong thời gian khuyến mãi sẽ được giảm trực tiếp 4% tổng giá trị đơn hàng (không áp dụng cho màn hình). Sản phẩm được lắp ráp bởi đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, bảo đảm hiệu năng tối ưu ngay khi bàn giao.

Bên cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội tham gia “Bốc Túi Mù Laptop Dell” - mỗi túi mù chứa một phần quà giá trị ngẫu nhiên, mang đến yếu tố bất ngờ và trải nghiệm thú vị khi mua sắm.

Chính sách giảm giá theo điểm thi đại học

TNC Store triển khai chính sách “Thi bao nhiêu điểm - Giảm bấy nhiêu tiền” dành riêng cho tân sinh viên. Chỉ cần mang bảng điểm thi (bản in hoặc điện tử) đến cửa hàng hoặc gửi qua kênh online, khách hàng sẽ được giảm số tiền tương ứng – ví dụ, đạt 25 điểm giảm 250.000 đồng, đạt 28 điểm giảm 280.000 đồng.

Chính sách áp dụng một lần cho mỗi sinh viên và có thể cộng dồn với các chương trình ưu đãi khác, giúp tối đa hóa lợi ích mua sắm.

Ông Trần Thành Nam, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển tại TNC Store, chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng giai đoạn nhập học là thời điểm các bạn sinh viên cần trang bị công cụ học tập phù hợp. Thông qua chương trình này, TNC Store mong muốn đồng hành cùng các bạn ngay từ những ngày đầu vào giảng đường, mang đến lựa chọn công nghệ tối ưu với chi phí hợp lý.”

Quà tặng phiếu mua hàng 01 triệu đồng

Ngoài ưu đãi giảm 4% cho trọn bộ PC, TNC Store còn dành tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng cho khách hàng mua PC trong thời gian diễn ra chương trình. Phiếu này được áp dụng khi khách hàng mua laptop tại TNC Store, giúp sinh viên dễ dàng sở hữu thêm thiết bị di động phục vụ học tập và làm việc.

Ưu đãi này mang đến cho sinh viên nhiều lựa chọn linh hoạt: dùng phiếu mua laptop cho bản thân hoặc tặng hay sang nhượng cho bạn bè, người thân đang có nhu cầu. Phiếu mua hàng này có thể sử dụng ngay hoặc bảo lưu để dùng vào thời điểm phù hợp, giúp tối ưu giá trị và chủ động kế hoạch mua sắm.

PC đỗ đại học nhiều lựa chọn - giá hợp lý

TNC Store giới thiệu loạt cấu hình “PC Đỗ Đại Học” trải rộng từ dưới 10 triệu đồng cho nhu cầu học tập cơ bản, đến trên 30 triệu đồng cho cấu hình cao cấp phục vụ đồ họa, lập trình hay gaming.

Mỗi bộ PC đều đảm bảo:

• Hiệu năng ổn định cho học tập, họp online và giải trí.

• Khả năng nâng cấp dễ dàng.

• Linh kiện chính hãng, bảo hành dài hạn.

Ngoài ra, TNC Store cung cấp dịch vụ tư vấn tại chỗ hoặc online, cùng chính sách trả góp 0%, giúp sinh viên dễ dàng sở hữu máy ngay từ đầu năm học.

Cam kết dịch vụ - đồng hành cùng sinh viên 2025

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ công nghệ, TNC Store cam kết lắp ráp, cài đặt, tối ưu máy miễn phí, bảo hành chính hãng, hỗ trợ kỹ thuật trọn đời và cung cấp linh kiện từ các thương hiệu uy tín.

Với loạt ưu đãi, quà tặng và dịch vụ hậu mãi tận tâm, TNC Store khẳng định sẽ đồng hành cùng thế hệ sinh viên 2025, mang đến giải pháp công nghệ tối ưu từ giảng đường đến những dự án cá nhân và khởi nghiệp.

Showroom: 172 Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hotline: (024) 36288790 / (086) 8302123

Website: https://www.tncstore.vn/