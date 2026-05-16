Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Tinh Hà “Say Hi” tung hint đầu tiên: Hermosa và MOPIUS cùng lúc điểm danh hai thành viên?

Lan Anh

HHTO - Mới đây, Tinh Hà “Say Hi” công bố 4 nghệ sĩ đầu tiên qua loạt hint ẩn ý. Ngay lập tức netizen giải mã ra buitruonglinh, HURRYKNG,... và nhiều cái tên gây chú ý.

Sau nhiều ngày liên tục “nhá tín hiệu” trên mạng xã hội, Tinh Hà “Say Hi” mới đây đã chính thức tung hint bốn nhân tố đầu tiên, đồng thời mở màn cho loạt suy đoán sôi động từ cộng đồng người hâm mộ về đội hình nghệ sĩ tham gia chương trình.

o-hint-cuoi-cung-hinh-anh-may-bay-khien-nhieu-khan-gia-lien-tuong-ngay-den-airplane-mode-man-trinh-dien-solo-tung-tao-hieu-ung-manh-cua-hurrykng-tai-anh-trai-say-hi-ben-canh-do-chi-tiet-mo-5.png
Chỉ với bốn hình ảnh mang concept vũ trụ cùng loạt biểu tượng bí ẩn, chương trình nhanh chóng trở thành tâm điểm thảo luận.

Cái tên đầu tiên được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều nhất là Dương Domic. Hình ảnh bánh đậu xanh nhanh chóng khiến cộng đồng mạng liên tưởng đến Hải Dương - quê hương gắn liền với đặc sản nổi tiếng này. Khi kết hợp cùng chi tiết “bóc môi” trong hình ảnh, nhiều khán giả gần như đồng loạt gọi tên giọng ca Tràn Bộ Nhớ.

o-hint-cuoi-cung-hinh-anh-may-bay-khien-nhieu-khan-gia-lien-tuong-ngay-den-airplane-mode-man-trinh-dien-solo-tung-tao-hieu-ung-manh-cua-hurrykng-tai-anh-trai-say-hi-ben-canh-do-chi-tiet-mo-4.png
Sự trùng hợp giữa quê quán và thói quen khiến cái tên Dương Domic trở thành giả thuyết thuyết phục hơn trong mắt cộng đồng fan.
4777-1735123495049-17351234992191373157530-1735132545118-1735132545857863196695-1125-5536-1764728641727-17647286422131963770517-1764733694732-17647336953141948118367.jpg
Sau hiệu ứng từ Anh Trai “Say Hi”, Dương Domic được đánh giá là một trong những nghệ sĩ Gen Z có tốc độ phát triển nổi bật.

Trong khi đó, hint thứ hai với hình ảnh xe đạp đi kèm dòng chữ “BACH DUONG” ngay lập tức khiến người hâm mộ gọi tên buitruonglinh. “Bạch Dương” cũng chính là cung hoàng đạo của nam ca sĩ, nhạc sĩ Gen Z tài năng này khi anh sinh ngày 06/04.

Chi tiết chiếc xe đạp cũng được cho là một “dấu hiệu nhận diện” quen thuộc của nam ca sĩ. Hình ảnh này khiến nhiều khán giả liên tưởng ngay đến ca khúc đình đám gắn liền với tên tuổi buitruonglinh cùng câu hát từng viral trên mạng xã hội: “Xe đạp lách cách..." trong ca khúc Đường Tôi Chở Em Về.

o-hint-cuoi-cung-hinh-anh-may-bay-khien-nhieu-khan-gia-lien-tuong-ngay-den-airplane-mode-man-trinh-dien-solo-tung-tao-hieu-ung-manh-cua-hurrykng-tai-anh-trai-say-hi-ben-canh-do-chi-tiet-mo.png
Chính sự liên kết giữa “Bạch Dương” và biểu tượng xe đạp khiến nhiều người nhận định đây là hint có mức độ trùng khớp rõ ràng nhất trong poster lần này.

base64-17658778210542096636361.jpg
Sau Anh Trai “Say Hi”, buitruonglinh tiếp tục duy trì sức hút nhờ màu sắc âm nhạc indie ballad đặc trưng cùng lượng người nghe ổn định.

Hint thứ ba với hình ảnh ngọn núi xuất hiện trong poster được nhiều người cho rằng đại diện cho chữ “Sơn”, từ đó làm dấy lên loạt dự đoán xoay quanh những nghệ sĩ có tên gắn với chữ này như JSOL (Thái Sơn) hay Sơn.K (Hồng Sơn).

Tuy nhiên, chi tiết khiến Sơn.K được nhắc đến nhiều hơn lại nằm ở đoạn mã Morse xuất hiện trong poster. Một số khán giả sau khi giải mã cho rằng đoạn ký tự này mang ý nghĩa “Quyt”, từ đó nhanh chóng liên hệ đến Sơn.K khi nam ca sĩ từng viral trên mạng xã hội với câu chia sẻ "cho múi quýt đổi một nụ hôn".

o-hint-cuoi-cung-hinh-anh-may-bay-khien-nhieu-khan-gia-lien-tuong-ngay-den-airplane-mode-man-trinh-dien-solo-tung-tao-hieu-ung-manh-cua-hurrykng-tai-anh-trai-say-hi-ben-canh-do-chi-tiet-mo-1.png
Chính sự trùng khớp này khiến không ít người tin rằng Sơn.K nhiều khả năng là nhân vật được chương trình nhắc đến trong hint thứ ba.
Chiếc hint "quýt" như đã ngầm công bố đây chính là Sơn.K. Nguồn: @mi_mi_a_yewqhung (TikTok)

hint cuối cùng, hình ảnh máy bay khiến nhiều khán giả liên tưởng ngay đến Airplane Mode - màn trình diễn solo từng tạo hiệu ứng mạnh của HURRYKNG tại Anh Trai “Say Hi”.

Bên cạnh đó, chi tiết “móng tay cụt” cũng gắn với thói quen từng được nam rapper chia sẻ trước đây, khi chủ nhân No Alcohol nhiều lần thừa nhận có thói quen cắn móng tay và thường bị người yêu nhắc nhở. Càng khiến cộng đồng mạng chắc chắn về sự xuất hiện của nam rapper “tẻn tẻn” này trong line-up.

o-hint-cuoi-cung-hinh-anh-may-bay-khien-nhieu-khan-gia-lien-tuong-ngay-den-airplane-mode-man-trinh-dien-solo-tung-tao-hieu-ung-manh-cua-hurrykng-tai-anh-trai-say-hi-ben-canh-do-chi-tiet-mo-2.png
Trên mạng xã hội, không ít người cho rằng đây là kiểu “ẩn dụ nội bộ fandom” quen thuộc gắn liền với HURRYKNG.
456734575-1045528194243992-8802779615466448085-n-5157-1754480609395-17544806099661524023317-1754486958204-17544869589411944573430.jpg
HURRYKNG được kỳ vọng sẽ là một trong những nhân tố mang màu sắc hài hước nổi bật của mùa này, đồng thời góp phần tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa các nghệ sĩ trong chương trình.

Dù phía chương trình chưa đưa ra xác nhận chính thức, nhiều khán giả cho rằng các chi tiết được cài cắm có mức độ liên kết khá rõ ràng với một số gương mặt quen thuộc của “vũ trụ Say Hi”.

o-hint-cuoi-cung-hinh-anh-may-bay-khien-nhieu-khan-gia-lien-tuong-ngay-den-airplane-mode-man-trinh-dien-solo-tung-tao-hieu-ung-manh-cua-hurrykng-tai-anh-trai-say-hi-ben-canh-do-chi-tiet-mo-3.png
thiet-ke-chua-co-ten-13.png
Trước đó, Tinh Hà “Say Hi” từng gây chú ý khi hé lộ khả năng sở hữu đội hình nghệ sĩ đông hơn các mùa trước, thậm chí được dự đoán có thể vượt mốc 30 người tham gia.
banner-t5.jpg
Lan Anh
#Say Hi #nghệ sĩ #poster bí ẩn #Dương Domic #buitruonglinh #Sơn.K #HURRYKNG #Tinh Hà Say Hi

Xem thêm

Cùng chuyên mục