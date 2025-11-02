Tin mới vụ đào bờ sông Ayun để khai thác thân gỗ khủng

TPO - Liên quan tới vụ cây gỗ "khủng" bị đào bới ở bờ sông Ayun (xã Phú Thiện, Gia Lai), UBND xã Phú Thiện báo cáo không phát hiện người trông coi hoặc phương tiện liên quan, cũng như không xác định được chủ sở hữu.

Hiện trường thân gỗ lớn bị đào bới, cưa ở bờ sông Ayun.

Ngày 2/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản gửi các đơn vị liên về việc khẩn trương kiểm tra, xác minh tình trạng đào bới, trục vớt gỗ tại bờ sông Ayun (làng Plei Kual, xã Phú Thiện, Gia Lai).

Theo đó, sau khi báo chí phản ánh tình trạng người dân đào bới, trục vớt gỗ tại bờ sông Ayun, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Chi Cục kiểm lâm, Chi cục Thuỷ lợi phối hợp với UBND xã Phú Thiện kiểm tra, xác minh thông tin, báo cáo kết quả kiểm tra về sở trước ngày 6/11 để theo dõi, chỉ đạo. Sở cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

Báo cáo của UBND xã Phú Thiện cho thấy kết quả kiểm tra hiện trường thuộc thôn Plei Kual (xã Phú Thiện) ghi nhận tại vị trí bờ sông Ayun có một cây gỗ vẫn còn chôn sâu dưới lòng đất. Cách đó khoảng 500 m có một khúc gỗ đường kính hơn một mét, dài 4,2 m. Trong khu dân cư có một phần gốc khoảng 3 tấn.

Gốc và một phần thân gỗ đã bị cưa xẻ, mang ra khỏi hiện trường.

Số gỗ trên đã bị ngâm nước lâu ngày, không có dấu hiệu mới cưa xẻ, ban đầu xác định là gỗ dầu.

Báo cáo của UBND xã Phú Thiện nêu tại hiện trường mặt bằng đã được san lấp, không phát hiện người trông coi hoặc phương tiện liên quan, không xác định được chủ sở hữu.

Hiện UBND xã Phú Thiện phối hợp với các cơ quan chuyên môn để xác minh, làm rõ một khúc gỗ và 2 gốc cây trên là lâm sản hay tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm theo điều 68 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP ngày 1/4/2025 quy định thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập sở hữu toàn dân.