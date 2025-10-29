Đào tan hoang bờ sông ở Gia Lai để khai thác thân gỗ khủng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPO - Lực lượng chức năng đang xác minh đối tượng, làm rõ vụ việc việc dùng máy móc cơ giới đào bờ sông Ayun (xã Phú Thiện, Gia Lai), để khai thác cây gỗ "khủng".

Ngày 29/10, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Phú Thiện, Gia Lai cho biết, đã chỉ đạo công an xã, Phòng Kinh tế xã phối hợp với lượng kiểm lâm kiểm tra, làm rõ vụ việc việc đào bới bờ sông Ayun để khai thác thân gỗ "khủng".

Theo ông Tuấn, bước đầu, địa phương sẽ xác định nguồn gốc, chủng loại cây gỗ, đối tượng khai thác và giá trị thiệt hại, ảnh hưởng liên quan để có căn cứ xử lý. Ông Tuấn cho rằng, theo quy định, khi người dân phát hiện cây gỗ phải trình báo chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để xử lý. Trong vụ việc trên, người dân không được tự ý khai thác, vận chuyển.

tien-phong.png
Thân gỗ lớn tại hiện trường.

Qua tìm hiểu, ngày 28/10, người dân xã Phú Thiện phát hiện nhiều người huy động hai xe múc, tổ chức đào bới, phá nát bờ sông Ayun (đoạn qua thôn Plei Kual, xã Phú Thiện) để lấy một thân gỗ lớn, chìm sâu dưới lòng đất chừng 4m. Thân gỗ có đường kính 1,3m, dài từ 20-30m.

Tại hiện trường, thân gỗ lớn đã được cắt thành nhiều khúc, đang trong quá trình đưa ra khỏi nơi phát hiện. Hiện Phòng Kinh tế, Đội Kiểm lâm Cơ động số 3 (Chi Cục kiểm lâm tỉnh Gia Lai) có mặt tại hiện trường để kiểm tra, ngăn chặn vụ việc.

4.png
c8a305641acd9793cedc.jpg
m.jpg
Một thân gỗ lớn đã bị cắt, đang được đưa ra khỏi hiện trường thì bị phát hiện.
tien-phong.jpg
Để lấy được thân gỗ lớn, các đối tượng sử dụng máy móc cơ giới hỗ trợ.

Ông Mai Ngọc Quý - Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Thiện cho hay, hành vi đào đất ngay tại bờ sông nhằm khai thác gỗ rõ ràng là đã vi phạm quy định pháp luật. Còn mức độ như thế nào thì cần phải xác minh làm rõ.

