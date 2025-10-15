Chiêm ngưỡng khối gỗ nu hoá đá đặc biệt dưới chân núi lửa Chư A Thai

Gỗ hóa thạch còn được gọi là gỗ hóa đá. Loại đá này được hình thành từ những thân cây đã bị chôn vùi nhiều năm dưới lòng đất, trong lớp trầm tích hoặc nham thạch núi lửa. Khi nước ngầm chảy qua lớp trầm tích, phản ứng thay thế các khoáng chất trong tế bào của thân cây gỗ sẽ diễn ra liên lục và trải qua hàng trăm triệu năm. Quá trình này cuối cùng sẽ biến những thân cây gỗ chuyển sang hóa thạch và biến thành đá.

Hiện gỗ hóa thạch được tìm thấy ở rất nhiều nơi trên thế giới. Tiêu biểu là tại Indonesia, Australia, Hoa Kỳ, Myanma, Argentina, Úc, Bỉ, Brazil, Cộng hòa Séc, Đức, Ecuador, Ai Cập, Hy Lạp, Libya... Tại Việt Nam gỗ hóa thạch được tìm thấy tại các địa danh là Lan Sơn, Tây Nguyên, Phú Yên.