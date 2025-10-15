Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

Chiêm ngưỡng khối gỗ nu hoá đá đặc biệt dưới chân núi lửa Chư A Thai

Tiền Lê

TPO - Dưới chân núi lửa Chư A Thai (địa phận xã Phú Thiện, Gia Lai) có những "dân chơi" sưu tầm gỗ hoá đá "độc nhất vô nhị" có niên đại hàng trăm triệu năm.

1.jpg
Núi lửa Chư A Thai ngày xưa đã từng vùi lấp cả cánh rừng, quá trình vận động của địa chất hàng trăm triệu năm﻿ đã tạo ra các thân gỗ hoá đá.
tien-phong.jpg
Anh Bùi Duy Thành (42 tuổi, xã Phú Thiện) là chủ nhân của khối chóp nu gỗ hoá đá﻿ hình "cụ rùa" hiếm có.
62093f7c4972c42c9d63.jpg
Vân gỗ vẫn còn nhưng bên trong đã là chất﻿ đã cứng rắn.
3.jpg
8d7dedbde0b36ded34a2.jpg
41d4955c9852150c4c43.jpg
Khối chóp nu hoá đá nặng 182kg, cao 60cm, đường kính 70cm với màu đỏ thẫm.
t.jpg
Ngoài ra, anh Thành có khối gỗ hoá đá nặng 450kg, cao 89cm, đường kính 63cm được đặt ở giữa nhà để trấn trạch.
c.jpg
Khối gỗ đá này được cho là phát ra năng lượng.
d2d61ac96cc7e199b8d6.jpg
Anh Thành cũng sưu tầm nhiều tác phẩm gỗ hoá đá nhỏ khác.
8.jpg
Ông R’Com Sin (56 tuổi, trú xã Phú Thiện) là "dân chơi" đá gỗ rất nổi tiếng ở vùng núi Chư A Thai. Ông cho biết, đang để cả trăm khối gỗ hoá đá lớn nhỏ.
1d9ac883be8d33d36a9c.jpg
4.jpg
c02d9712e11c6c42350d.jpg
ef077670007e8d20d46f.jpg
Gốc gỗ hoá đá nặng hơn 1,4 tấn.
5ccc9bccedc2609c39d3.jpg
6b3fcb51bd5f3001694e.jpg
Các thân gỗ hoá đá sau khi được mài bóng tạo ra các tác phẩm vô cùng đẹp mắt.
Những khối gỗ hóa thạch được người dân dưới chân núi lửa Chư A Thai sưu tầm.

Gỗ hóa thạch còn được gọi là gỗ hóa đá. Loại đá này được hình thành từ những thân cây đã bị chôn vùi nhiều năm dưới lòng đất, trong lớp trầm tích hoặc nham thạch núi lửa. Khi nước ngầm chảy qua lớp trầm tích, phản ứng thay thế các khoáng chất trong tế bào của thân cây gỗ sẽ diễn ra liên lục và trải qua hàng trăm triệu năm. Quá trình này cuối cùng sẽ biến những thân cây gỗ chuyển sang hóa thạch và biến thành đá.

Hiện gỗ hóa thạch được tìm thấy ở rất nhiều nơi trên thế giới. Tiêu biểu là tại Indonesia, Australia, Hoa Kỳ, Myanma, Argentina, Úc, Bỉ, Brazil, Cộng hòa Séc, Đức, Ecuador, Ai Cập, Hy Lạp, Libya... Tại Việt Nam gỗ hóa thạch được tìm thấy tại các địa danh là Lan Sơn, Tây Nguyên, Phú Yên.

Tiền Lê
