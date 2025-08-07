Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tin mới vụ cháu bé 16 tháng tuổi bị bác dâu túm chân nhấc bổng, ném xuống nền bê tông

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Qua khi kiểm tra, cháu bé 16 tháng tuổi bị bác dâu bạo hành có triệu chứng sốt nhẹ, bầm tím vùng mặt và sưng đầu.

Ngày 7/8, bà Điểu Thị Thủy - Phó Chủ tịch UBND xã Trường Xuân (Lâm Đồng), đã ký báo cáo gửi UBND tỉnh và các sở ngành liên quan về vụ trẻ em bị bạo hành trên địa bàn.

tienphong-16-8464.jpg
Hình ảnh cháu bé bị bạo hành được ghi lại khiến dư luận xót xa. Ảnh cắt từ clip.

Theo đó, vào lúc 8h30 ngày 6/8, UBND xã Trường Xuân nhận được phản ánh từ Tổng đài 1111 và người dân về video lan truyền trên mạng xã hội liên, quan đến việc bạo hành trẻ em, tại cửa hàng xăng dầu thuộc bon N’Jang Bơ, xã Trường Xuân.

Sau khi nhận được phản ánh, UBND xã Trường Xuân đã cử công chức thuộc Phòng Văn hoá - Xã hội (phụ trách lĩnh vực trẻ em) phối hợp với Công an xã tiếp cận, xác minh vụ việc.

Nạn nhân là cháu N.Q.T. (SN 2024), được mẹ ruột là bà Ninh Thị Thảo (trú xã Thuận Hạnh) gửi cho bà Trần Thị Ngân (chị dâu) trông coi từ tháng 4/2025.

Qua xác minh ban đầu, vào khoảng 18h ngày 5/8, bà Ngân đã có hành động nhấc cổ chân, ném cháu bé xuống nền bê tông. Khi kiểm tra, cháu có biểu hiện sốt nhẹ, bầm tím vùng mặt và sưng chỏm đầu. UBND xã đã chỉ đạo đưa cháu đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông, hiện sức khỏe cháu bé ổn định. Mẹ cháu đã về nhà để chăm sóc con.

Vụ việc đang được Công an xã Trường Xuân tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Như Tiền Phong đưa tin, trên trang mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh người phụ nữ làm việc tại cây xăng, dùng tay cầm cổ chân của cháu bé nhấc bổng khỏi ghế nhựa rồi ném xuống nền bê tông.

Ngay sau đoạn clip được chia sẻ, dư luận đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với hành vi bạo hành trên, đồng thời xót xa cho cháu bé. Ngay khi nắm thông tin, Công an xã Trường Xuân đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Sau đó, Công an xã Trường Xuân vào cuộc, kết quả xác minh bước đầu cho thấy, sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 5/8, tại một cây xăng dầu tại bon N'jang Bơ.

Nạn nhân là cháu N.Q.T. (18 tháng tuổi). Người có hành vi bạo lực trên là bà Ngân (đang làm việc tại cây xăng dầu). Bà Ngân là bác dâu của cháu bé. Do bực tức về việc vừa phải bán hàng vừa trông cháu T. nên bé quấy khóc, bà Ngân đã có hành vi bạo lực trên.

Huỳnh Thủy
#Bạo hành trẻ em #Lâm Đồng #bệnh viện #công an #sức khoẻ

Xem thêm

Cùng chuyên mục