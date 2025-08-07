Tin mới vụ cháu bé 16 tháng tuổi bị bác dâu túm chân nhấc bổng, ném xuống nền bê tông

TPO - Qua khi kiểm tra, cháu bé 16 tháng tuổi bị bác dâu bạo hành có triệu chứng sốt nhẹ, bầm tím vùng mặt và sưng đầu.

Ngày 7/8, bà Điểu Thị Thủy - Phó Chủ tịch UBND xã Trường Xuân (Lâm Đồng), đã ký báo cáo gửi UBND tỉnh và các sở ngành liên quan về vụ trẻ em bị bạo hành trên địa bàn.

Hình ảnh cháu bé bị bạo hành được ghi lại khiến dư luận xót xa. Ảnh cắt từ clip.

Theo đó, vào lúc 8h30 ngày 6/8, UBND xã Trường Xuân nhận được phản ánh từ Tổng đài 1111 và người dân về video lan truyền trên mạng xã hội liên, quan đến việc bạo hành trẻ em, tại cửa hàng xăng dầu thuộc bon N’Jang Bơ, xã Trường Xuân.

Sau khi nhận được phản ánh, UBND xã Trường Xuân đã cử công chức thuộc Phòng Văn hoá - Xã hội (phụ trách lĩnh vực trẻ em) phối hợp với Công an xã tiếp cận, xác minh vụ việc.

Nạn nhân là cháu N.Q.T. (SN 2024), được mẹ ruột là bà Ninh Thị Thảo (trú xã Thuận Hạnh) gửi cho bà Trần Thị Ngân (chị dâu) trông coi từ tháng 4/2025.

Qua xác minh ban đầu, vào khoảng 18h ngày 5/8, bà Ngân đã có hành động nhấc cổ chân, ném cháu bé xuống nền bê tông. Khi kiểm tra, cháu có biểu hiện sốt nhẹ, bầm tím vùng mặt và sưng chỏm đầu. UBND xã đã chỉ đạo đưa cháu đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông, hiện sức khỏe cháu bé ổn định. Mẹ cháu đã về nhà để chăm sóc con.

Vụ việc đang được Công an xã Trường Xuân tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Như Tiền Phong đưa tin, trên trang mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh người phụ nữ làm việc tại cây xăng, dùng tay cầm cổ chân của cháu bé nhấc bổng khỏi ghế nhựa rồi ném xuống nền bê tông.

Ngay sau đoạn clip được chia sẻ, dư luận đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với hành vi bạo hành trên, đồng thời xót xa cho cháu bé. Ngay khi nắm thông tin, Công an xã Trường Xuân đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Sau đó, Công an xã Trường Xuân vào cuộc, kết quả xác minh bước đầu cho thấy, sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 5/8, tại một cây xăng dầu tại bon N'jang Bơ.

Nạn nhân là cháu N.Q.T. (18 tháng tuổi). Người có hành vi bạo lực trên là bà Ngân (đang làm việc tại cây xăng dầu). Bà Ngân là bác dâu của cháu bé. Do bực tức về việc vừa phải bán hàng vừa trông cháu T. nên bé quấy khóc, bà Ngân đã có hành vi bạo lực trên.