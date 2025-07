Bé 4 tuổi bị giáo viên bạo hành: Công an khám nghiệm hiện trường, đưa trẻ đi giám định thương tích

TPO - Liên quan đến sự việc phụ huynh tố giáo viên ở Trường mầm non Gia Thụy, phường Bồ Đề (Hà Nội) bạo hành dã man trẻ 4 tuổi, Công an phường đã phối hợp các lực lượng khám nghiệm hiện trường, đưa trẻ đi giám định thương tích và hiện đang chờ kết quả.

Đưa trẻ đi giám định thương tích

Ngày 9/7, UBND Phường Bồ Đề đã có thông tin liên quan việc trẻ tại Trường mầm non Gia Thụy bị giáo viên bạo hành.

Theo thông tin phường này cung cấp, đơn vị nắm được phản ánh của phụ huynh trên mạng xã hội về trường hợp trẻ em bị bạo hành tại Trường mầm non Gia Thuỵ.

Ngay sau khi nắm thông tin, UBND phường đã giao Công an phường khẩn trương cử cán bộ tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc theo nội dung phản ánh, thu thập tài liệu, dữ liệu, phối hợp với cơ sở y tế trưng cầu giám định để xác định chính xác bản chất sự việc.

UBND Phường đã có buổi làm việc với Hiệu trưởng trường Mầm non Gia Thuỵ và các giáo viên có liên quan, đồng thời yêu cầu giáo viên viết tường trình, báo cáo, làm rõ các nội dung theo phản ánh.

Theo đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội, đơn vị đã nắm được thông tin sự việc trẻ mầm non bị giáo viên bạo hành và có chỉ đạo, yêu cầu UBND Phường Bồ Đề xác minh, làm rõ sự việc và có báo cáo.

Kết quả xác minh bước đầu của Công an phường và các phòng ban như sau:

Tối ngày 8/7, gia đình chị H.K.T, huynh của trẻ đến Công an phường trình báo sự việc: Chiều ngày 5/7/2025, chị Trinh đón cháu Loan tại trường mầm non Gia Thụy, khi về đến nhà chị thấy cháu Loan có biểu hiện buồn.

Qua kiểm tra chị phát hiện cháu bị bầm tím ở lưng nên đưa đi khám tại bệnh viện Nhi T.Ư.

Qua kiểm tra, bác sĩ xác định tình trạng 1/2 lưng có đám da bị tổn thương xuất huyết rải rác bên trong; tai mũi họng có đỏ nhẹ; các bộ phận khác: không phát hiện gì đặc biệt.

“Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bồ Đề đã lập hồ sơ, phối hợp với phòng PC09, Viện Kiểm Sát Nhân Dân khu vực 5 tiến hành khám nghiệm hiện trường tổ chức điều tra, xác minh làm rõ sự việc và tổ chức đưa trẻ đi giám định thương tích. Kết quả đang chờ cơ quan có thẩm quyền kết luận”, theo báo cáo của UBND phường Bồ Đề.

UBND phường Bồ Đề cũng khẳng định, sẽ tiếp tục cập nhật, bổ sung thông tin khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền. Căn cứ kết quả điều tra, xác minh cụ thể, UBND phường sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm của các cá nhân liên quan theo quy định.

Giáo viên có trình độ đại học sư phạm

Được biết, giáo viên bạo hành trẻ ở lớp mẫu giáo bé, Trường mầm non Gia Thụy là cô T.T.V, sinh năm 1979. Năm học này, cô V. được giao đứng lớp C2, chăm sóc trẻ mẫu giáo bé của trường. Cô V. có trình độ chuyên môn đại học Sư phạm, chuyên ngành Giáo dục mầm non.

Ngoài cô V, lớp còn có cô N.T.T.H, sinh năm 1990, là viên chức, có trình độ đại học sư phạm.

Theo lời phụ huynh "tố", khi cô giáo V. có hành vi đánh đập, bạo hành trẻ cô H. cũng có mặt tại lớp học nhưng không ngăn cản.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND Phường Bồ Đề yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai các giải pháp xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, chuyên nghiệp, đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, công tác an ninh, an toàn tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập trên địa bàn phường…

Chỉ đạo trạm Y tế cử cán bộ phối hợp với các đơn vị và gia đình trẻ kiểm tra, theo dõi tình hình sức khỏe, có giải pháp hỗ trợ bảo đảm an toàn cho trẻ.

Đối với Trường mầm non Gia Thuỵ, UBND Phường yêu cầu phải phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ thông tin theo phản ánh của phụ huynh và học sinh.

Như phản ánh của Tiền Phong, tối 8/7, mạng xã hội lan truyền thông tin một phụ huynh ở Hà Nội tố giáo viên mầm non bạo hành trẻ dã man.

Chị K.T chia sẻ trên mạng xã hội, gia đình có con sinh năm 2021, hiện đang học lớp C2, Trường mầm non Gia Thuỵ đi học về lưng bị bầm tím một mảng lớn.

Phát hiện dấu hiệu bất thường, gia đình chị T. đã phản ánh với nhà trường và đưa bé vào Bệnh viện Nhi T.Ư để khám và kiểm tra sức khoẻ tổng quát.

Điều bất ngờ là khi kiểm tra camera của trường đã phát hiện cô giáo có hành vi bạo hành trẻ rất dã man đánh, ném vào tường. Chưa dừng lại ở đó, cô giáo còn lôi bé từ trong lớp học kéo ra ngoài hành lang. Thậm chí, theo mô tả của phụ huynh, trong lúc bạo hành con chị T, bé nằm bên cạnh cũng bị giáo viên bạo hành.

Điều đáng nói, tại thời điểm đó, vẫn có một cô giáo cùng phụ trách lớp nhưng không có động thái can ngăn gì.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Nhung, Phó hiệu trưởng Trường mầm non Gia Thuỵ thừa nhận sự việc xảy ra ở trường và hiện đã tạm đình chỉ cô giáo trong sự việc để phục vụ công tác xác minh, xử lý. Theo cô Nhung, Ban giám hiệu cũng “rất sốc” khi sự việc xảy ra ở chính trường mình, do cô giáo của trường gây ra.