Tin mới nhất vụ cháy karaoke ở Bình Dương làm 32 người chết

TPO - Liên quan vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú làm chết 32 người chết, ngành chức năng địa phương cho biết cơ sở kinh doanh này đã từng bị xử phạt hành chính nhưng chưa đến mức phải rút giấy phép. Về thông tin cơ sở karaoke này có thiết kế khóa cửa trong phòng hay không phải chờ kết luận điều tra.

Chiều 9/9, đại diện UBND thành phố Thuận An (Bình Dương) thông tin thêm về một số vấn đề dư luận đang quan tâm, trong đó có hành vi vi phạm đối với cơ sở karaoke An Phú (đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An).

Theo đó, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú xây dựng trên diện tích đất khoảng 578,52m2, tổng diện tích xây dựng khoảng 500m2, gồm 3 tầng, tổng diện tích sàn 1.500m2, có kết cấu xây dựng tường gạch, cột bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép. Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ karaoke 30 phòng (thực tế hoạt động 26 phòng).

Về cơ sở pháp lý, cơ sở karaoke đủ điều kiện hoạt động dựa trên các hồ sơ pháp lý gồm: Giấy phép kinh doanh số 46F8029222 đăng ký lần đầu ngày 9/12/2015, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 7/9/2016 do UBND thị xã (nay là thành phố) Thuận An cấp.

Cơ sở này cũng có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy số 93 do Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương cấp ngày 8/2/2017. Văn bản xác nhận nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy số 228 ngày 18/7/2017. Cơ sở đã xây dựng phương án chữa cháy cơ sở và lập hồ sơ quản lý về phòng cháy chữa cháy theo quy định; đã trang bị phương tiện và hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Ngoài ra, cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự số 16 ngày 31/7/2017 do Công an thị xã (nay là thành phố) Thuận An cấp. Giấy chứng nhận đăng ký thuế số 8338089732 do Chi cục Thuế Thuận An cấp ngày 5/3/2014. Giấy phép kinh doanh karaoke số 23 do UBND thị xã (nay là thành phố) Thuận An cấp ngày 15/11/2016.

Về công tác kiểm tra, vào năm 2019, ngành chức năng kiểm tra 1 đợt, năm 2020, cơ sở tạm ngưng, năm 2021 kiểm tra 2 đợt và năm 2022 kiểm tra 1 đợt. Qua kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành quy định an toàn phòng cháy chữa cháy của cơ sở.

Tuy nhiên, trong các đợt kiểm tra, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú có một số vi phạm như hoạt động karaoke quá giờ được phép, không giao kết hợp đồng lao động với một số nhân viên, không cung cấp biển tên cho nhân viên. Tổng các hành vi bị xử phạt hành chính với số tiền gần 35 triệu đồng.

“Các hành vi vi phạm không thuộc trường hợp phải rút giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự", đại diện chính quyền thành phố Thuận An cho hay.

Liên quan đến việc có hay không cơ sở kinh doanh karaoke An Phú thiết kế phòng có gắn khóa cửa bên trong, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện Cơ quan CSĐT và Viện Kiểm sát đang khám nghiệm hiện trường và chưa có kết luận về vụ việc. “Hiện các phòng, cửa bị cháy rụi nên phải chờ điều tra. Có phòng còn cửa nhưng không có khóa trong. Tuy nhiên, phải chờ kết luận điều tra cuối”, vị này cho biết.