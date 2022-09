Phải đóng cửa ngay cơ sở karaoke không đảm bảo an toàn

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ:

Buông lỏng quản lý đã xử ai chưa?

Lâu nay xảy ra nhiều vụ cháy rất lớn, đặc biệt vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương vừa qua là một thảm họa. Trước hết, đây là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, cũng như trách nhiệm của cơ quan cấp phép, đã đủ điều kiện? Cơ quan phòng cháy chữa cháy đã thực sự đảm bảo chưa và quan trọng nữa là khâu kiểm tra, giám sát thế nào?

Vụ việc vừa qua xảy ra tại Bình Dương rất nghiêm trọng. Có nhiều vụ cháy xảy ra, thậm chí vụ sau còn nghiêm trọng hơn vụ trước, đây là dấu hiệu phải cảnh báo. Các cơ quan chức năng phải rà soát lại ngay tại địa bàn mình, kiểm tra, đánh giá lại, xem đơn vị nào không đủ tiêu chuẩn phải đóng cửa ngay. Đồng thời, cần nâng cao nhận thức, trước hết là chủ hộ kinh doanh, chủ cơ sở quán karaoke, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương; đồng thời tuyên truyền, trang bị thông tin, kỹ năng thoát hiểm, ứng phó trong các tình huống sự cố cháy nổ.

Có thể những quy định hiện giờ không còn phù hợp nữa, phải rà lại các tiêu chí, tiêu chuẩn xem đã tuyệt đối an toàn chưa, đảm bảo chưa. Cũng cần tính toán, có quy định phòng cháy chữa cháy nghiêm ngặt hơn, cao hơn đối với cơ sở karaoke, ví dụ như yêu cầu phải có các mặt nạ chống ngạt khói tại các phòng hát, có tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn, đặc biệt hơn.

Trong các vụ cháy xảy ra, không thể nói không có chuyện buông lỏng quản lý, nhưng vấn đề đặt ra là đã xử lý được ai chưa? Khi kiểm tra, phát hiện ra sai phạm, phải xử lý và xử lý nghiêm, không thể xem nhẹ điều này.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An (Ủy ban Quốc phòng - An ninh):

Tổng rà soát lại toàn bộ

Cần siết lại công tác quản lý, tiêu chuẩn kỹ thuật cần rà soát, đặc biệt ở các địa phương có khu công nghiệp, thành phố lớn, cơ sở kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là karaoke. Thật ra, những vụ cháy này ban đầu chỉ là cháy nhỏ, nhưng nếu không dập nhanh và xử lý sớm thì sẽ gây thảm họa như ở Bình Dương.

Xét về mặt pháp lý, chúng ta đã có luật, nghị quyết của Quốc hội, tuy nhiên, khâu quản lý, ý thức tuân thủ của người dân và cơ sở kinh doanh, khu công nghiệp lớn, nhà xưởng cần nâng cao. Lực lượng công an cần kiểm tra sát sao về giấy phép và tiêu chuẩn. Đặc biệt, với cơ sở karaoke lâu nay xảy ra nhiều vụ cháy, gây hậu quả thương tâm. Trong đó đa phần đều vướng và không kiểm tra kỹ điều kiện về thoát hiểm. Các địa phương, đặc biệt là ở các thành phố lớn, phải rà soát lại toàn bộ. Quán karaoke dùng nhiều vật liệu dễ cháy như xốp, mút, cách âm… mà để thành khung và ống, sẽ biến nơi đây thành những quan tài khi xảy ra cháy.

Kể cả quán karaoke 10 tầng cũng được nhưng phải có cầu thang thoát hiểm, đường thông hơi và hệ thống phòng cháy chữa cháy chủ động như quy chuẩn. Quan trọng là khi cháy mới thấy không đúng, sai phạm. Do vậy, quan trọng nhất là khâu quản lý, rà soát, tuy nhiên điều này tạo ra sức ép cho lực lượng phòng cháy chữa cháy, nhưng khó cũng phải làm.

Một cơ sở karaoke chỉ có 1 đường lên và xuống như vậy là không đảm bảo. Tất cả lại rào khung lại thì khi xảy ra cháy chắc chắn không thể cứu hộ được. Đối với khu công nghiệp, kho xăng dầu, khu phố cổ, khu dân cư cũ lâu nay chúng ta bỏ quên cũng cần rà soát lại hết. Đáng lưu ý, đa phần các vụ cháy có nguyên nhân do chập điện, do vậy cũng có trách nhiệm của ngành điện và cơ quan quản lý về hệ thống, thiết bị điện.

Để xảy ra vụ việc lớn phải đánh giá lại khâu quản lý, ai sai phạm hoặc có yếu tố tiêu cực thì phải xử nghiêm. Kể cả ý thức trách nhiệm, chủ quan của người dân cũng cần phải đánh giá. Bên cạnh đó, phải đánh giá lại Nghị quyết về phòng cháy chữa cháy của Quốc hội đã được Chính phủ thực hiện ra sao.

Thủ tướng yêu cầu quy định chặt hơn việc cấp phép kinh doanh

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ sau vụ cháy cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke An Phú tại tỉnh Bình Dương và công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh karaoke. Theo đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, PCCC tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Bộ VH,TT&DL có trách nhiệm tham mưu sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định chặt chẽ hơn việc cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke; bổ sung quy định về thời hạn hiệu lực của giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke; quá trình cấp phép phải căn cứ điều kiện về PCCC , an ninh trật tự của cơ quan chức năng có thẩm quyền; tăng mức chế tài xử phạt đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vi phạm quy định của pháp luật. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam có các giải pháp quản lý an toàn điện (sau công tơ điện) tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke; tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo, tiếp thị, kinh doanh rượu, bia tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Bộ Xây dựng chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt, thiết kế về PCCC, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke. Yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phải có lối thoát nạn thứ 2 (qua ban công, lô gia, lối lên mái, thang dây, ống tụt…); chủ động trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy, có phương án xử lý tình huống cháy nổ, thoát nạn an toàn.