Lãnh đạo tỉnh Bình Dương: Vụ cháy quán karaoke là bài học đắt giá

TPO - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng nói rằng, vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú gây ra hậu quả rất lớn. “Tôi cho rằng, đây là bài học đắt giá nhất mà chúng ta phải lưu tâm về công tác phòng cháy cũng như chữa cháy và cứu nạn”, ông Dũng chia sẻ.

Ngày 8/9, liên quan đến vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương), ông Mai Hùng Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương cho biết, các ban, ngành, địa phương đang tích cực phối hợp để điều tra, sớm có kết luận, đồng thời hỗ trợ các nạn nhân, thân nhân nạn nhân vụ cháy.

“Vụ cháy, về bản chất là nhỏ nhưng lại gây ra hậu quả nặng nề nhất trong lịch sử hỏa hoạn tại địa phương. Đây là bài học đắt giá, chúng ta phải đặc biệt lưu tâm để tránh lặp lại. Ngoài công tác phòng cháy, việc chữa cháy và cứu nạn cũng phải rút ra những kinh nghiệm sâu sắc”, ông Mai Hùng Dũng chia sẻ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương bày tỏ lòng tiếc thương và gửi lời chia buồn đến thân nhân các nạn nhân xấu số trong vụ hỏa hoạn. “Những người đến Bình Dương làm việc dù tạm trú hay định cư lâu dài, chúng tôi luôn xem tất cả cùng chung một gia đình. Từ đó, sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ để cùng nhau vượt qua khó khăn với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Về các nạn nhân và thân nhân của họ, chúng tôi hỗ trợ hết khả năng để cùng họ chia sẻ nỗi đau thương, mất mát”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương cho biết.

Nói về kế hoạch trong thời gian tới, ông Dũng cho hay, đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương rà soát, kiểm tra tất cả các cơ sở kinh doanh, nhất là đối với quán bar, karaoke, vũ trường… rút giấy phép nếu không đủ điều kiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đặc biệt quan tâm đến công tác phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Như Tiền Phong đã thông tin, sáng cùng ngày, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về vụ cháy karaoke An Phú. Tại đây, đại diện các sở, ngành cho biết, vụ cháy làm 32 người tử vong. Hiện còn 15 thi thể biến dạng chưa bàn giao do đang chờ xét nghiệm ADN. Ngoài ra có 5 người bị thương đã phẫu thuật và sức khỏe ổn định.

Tại họp báo sáng nay, đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án nhằm tiếp tục điều tra làm rõ.