Khẩn trương khởi tố vụ án cháy quán karaoke làm 32 người chết

TPO - Tại buổi họp báo sáng 8/9 do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khởi tố vụ án cháy quán karaoke An Phú, để phục vụ điều tra.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP.Thuận An, Bình Dương) xảy ra lúc 20h48 phút ngày 6/9. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng đến hiện trường dập lửa, cứu hộ, cứu nạn, đồng thời tổ chức lấy lời khai để phục vụ điều tra.

Vụ cháy làm chết 32 người, bị thương 17 người. Hiện còn 2 trường hợp nặng đang điều trị. Một số trường hợp bị thương nhẹ đã xuất viện. Cơ quan Công an đang khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân. Lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy và hoàn thành tìm kiếm, cứu nạn vào tối 7/9.

Đây là vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng nhất về người tại Bình Dương từ trước đến nay. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tổ chức điều tra. Theo thông tin ban đầu từ các nhân chứng và nhận định của cơ quan công an, vụ hỏa hoạn có khả năng do sự cố chập điện.

"Quán karaoke An Phú là cơ sở thuộc diện quản lý của Công an đã phân cấp cho địa phương quản lý. Hồ sơ phòng cháy chữa cháy của cơ sở đã được tổ chức theo quy định"- đại diện công an Bình Dương thông tin.

Công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án theo Điều 312 về tội vi phạm quy định PCCC đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống. "Chúng tôi đang khẩn trương điều tra và có thông tin kết luận sớm nhất về vụ việc để thông tin đến cơ quan báo chí" - ông Quyên nói.

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngọn lửa bùng phát nhanh, lượng nhiệt rất lớn. Nguyên nhân ban đầu là do chập nguồn điện dẫn đến cháy vách phòng hát. Cơ sở đã nỗ lực chữa cháy ban đầu nhưng không dập được ngọn lửa.