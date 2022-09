Có những nỗi đau không khỏa bằng nước mắt

TP - Trong số 32 người thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương tối 7/9 có các nhóm người là thân nhân, bạn bè. Đến nhận dạng thi thể, người thân nạn nhân ngã quỵ, ngất xỉu.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đến ngày 8/9, vụ cháy quán karaoke An Phú (thành phố Thuận An, Bình Dương) đã khiến 32 người thiệt mạng, 17 người bị thương, trong số 4 người bị thương nặng có 2 trường hợp nguy kịch với tiên lượng điều trị dè dặt, hiện được hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Ngoài 17 thi thể đã được nhận diện bàn giao cho gia đình mai táng, hiện còn 15 nạn nhân quá cố bị ngọn lửa làm biến dạng cơ thể chưa xác định được danh tính. Sở Y tế, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp Bệnh viện Quân y 175 TPHCM và Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) khám nghiệm tử thi, xét nghiệm ADN để xác định danh tính người bị nạn trước khi bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.

Bàng hoàng, đau đớn

Suốt 2 ngày qua, người nhà của các nạn nhân vụ cháy luôn tập trung ở Trung tâm Y tế thành phố Thuận An và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để chờ nhận thi thể người thân. Họ đều bàng hoàng, đau đớn trước vụ việc quá thảm khốc. Trong số họ, có người ngất xỉu, ngã quỵ khi nhận dạng được thi thể người thân.

Ngồi lặng một góc, chị Trần Thị Bích V. (quê Bình Định) thất thần vì cùng lúc mất đi ba người thân gồm chồng, em trai và anh rể. Đôi mắt đỏ hoe, nữ công nhân 32 tuổi này không ngờ cuộc hội ngộ của chồng, em trai và anh rể tối 6/9 tại quán karaoke An Phú lại trở thành đêm định mệnh. Chị V. kể, chồng chị là anh L. (37 tuổi) làm ở Bình Dương, em trai là ngư dân đi biển ở Phú Quốc (Kiên Giang) đến đây chơi.

Sáng 6/9, anh rể của chồng đưa cháu ngoài quê vào TPHCM khám bệnh nên chồng chị đã mời về nhà chơi. Sau buổi ăn uống, anh L. cùng hai người thân đến quán karaoke An Phú hát.

“Vụ cháy xảy ra vào đêm khuya nên tôi không hay biết, sáng 7/9 tôi vẫn đi làm bình thường. Đến hơn 10h30 thì công ty của chồng báo là anh ấy cùng người thân đang mắc kẹt trong đám cháy… Anh cháy đen hết người, nhưng khuôn mặt, dáng người tôi vẫn nhận ra”, chị V kể trong nước mắt. Gần một năm trước, vợ chồng V đã mất đi đứa con đầu lòng khi vừa được 5 tuổi vì bệnh u não.

Nỗi đau cũ chưa kịp nguôi ngoai thì nỗi đau mới đã ập xuống, quá sức chịu đựng của chị. Ngày 8/9, chị gửi con nhỏ 8 tháng tuổi nhờ người thân chăm sóc rồi đến làm thủ tục đưa thi thể của chồng về quê an táng.

Tối 8/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm phòng cháy, chữa cháy” tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân. Quyết định khởi tố vụ án đã được chuyển đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương.

Một người quen của 5 nạn nhân là anh V.T.K. “Cả 5 người họ đều là bạn bè thân thiết của tôi, anh em cùng nhau từ Hà Nam vào Bình Dương lập nghiệp đã nhiều năm.

Trước khi hỏa hoạn xảy ra, nhóm 6 người bạn của tôi rủ nhau đi hát karaoke, tôi bận nên không tham gia. Trong nhóm có 1 người đến muộn, khi tới quán thì đám cháy đã bùng lên nên dùng điện thoại báo tin cho tôi và người thân của 5 người bạn đang bị kẹt bên trong quán. Trong số 5 người mất, mới có 2 thi thể được nhận diện qua tư trang, còn lại đang phải chờ kết quả xét nghiệm ADN”, anh K. kể trong nước mắt.

Thiệt hại khôn lường

“Đây là một vụ việc nghiêm trọng, dù vụ cháy về bản chất xảy ra trong phạm vi nhỏ, dù được lực lượng cứu hộ tiếp cận, chữa cháy kịp thời nhưng số lượng thương vong lại quá lớn”, ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương, thốt lên tại buổi họp báo ngày 8/9, do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức.

Ông Dũng cho hay, mặc dù các giải pháp chữa cháy được triển khai nhanh nhưng cách khắc phục rất khó khăn. Trong phạm vi hẹp, nhiệt độ của các phòng bị cháy rất lớn, dù lực lượng cứu hộ có đồ bảo hộ nhưng không thể tiếp cận. “Với 32 người tử vong, vụ cháy đã gây ra hậu quả thiệt hại về nhân mạng nặng nề nhất trong lịch sử hỏa hoạn tại Bình Dương”, ông Dũng nói.

Chủ tịch UBND thành phố Thuận An Nguyễn Thanh Tâm thừa nhận: “Chúng tôi vẫn không thể tiên lượng được những thiệt hại mà vụ cháy gây ra”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về nguyên nhân vì sao nhiều người tử vong trong vụ cháy trên phạm vi nhỏ, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, nói rằng khi ông cùng lực lượng cứu hộ vào bên trong hiện trường đám cháy tiếp cận với các phòng hát thì nhiều phòng cửa đóng buộc phải phá nhưng rất khó khăn. Khi vào phòng hát, mở cửa phòng vệ sinh không được nên lực lượng cứu hộ dùng các biện pháp để mở và phát hiện có nhiều nạn nhân tử vong bên trong.

“Khi chúng tôi làm việc với các nạn nhân thoát nạn trong đám cháy, họ nói rằng hầu hết những người tử nạn trong quán không chấp hành cảnh báo cháy. Ban đầu vụ hỏa hoạn khởi phát cháy nhỏ, nhân viên quán đã báo động chuông nhưng âm thanh các phòng hát quá lớn nên hầu hết đều không nghe thấy tiếng chuông, nhân viên phải trực tiếp chạy đến từng phòng để báo cháy. Tuy nhiên, thay vì tháo chạy theo các lối thoát hiểm thì người trong phòng hát lại lôi kéo nhân viên đi thông báo cháy vào phòng rồi đóng cửa lại. Hầu hết những người chạy lên tầng thượng và xuống tầng trệt đều thoát nạn”, Đại tá Quyên nói.

Ông Quyên cho rằng, một phần nguyên nhân dẫn đến sự thiệt hại quá lớn về nhân mạng trong vụ hỏa hoạn xuất phát từ chính ý thức phòng cháy, chữa cháy của các nạn nhân. “Tôi nêu ra vấn đề này không nhằm mục đích trách cứ hay đổ lỗi cho bất kỳ ai, tuy nhiên có một số nạn nhân đã sử dụng rượu bia nên không còn tỉnh táo hoặc mất kiểm soát. Trong những tình huống khẩn nguy thì ý thức của mỗi người đóng vai trò rất quan trọng, không ai cứu sống được ta hơn chính chúng ta. Chúng tôi rất lấy làm tiếc và xin gửi lời chia buồn đến thân nhân các nạn nhân”, ông bày tỏ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo xử lý vụ việc Ngày 7/9 Thủ tướng Chính phủ có Công điện thăm hỏi, gửi lời chia buồn tới thân nhân những người bị nạn, đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm các bên liên quan. Chiều 8/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương trực tiếp thị sát hiện trường vụ cháy và đến bệnh viện thăm hỏi người bị nạn. Ông cũng đến thắp nhang, chia buồn với thân nhân người quá cố tại tang lễ. Đến thăm các nạn nhân vụ cháy đang điều trị tại Khoa Ngoại - Bệnh viện đa khoa An Phú, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ân cần thăm hỏi và động viên các nạn nhân sớm bình phục. Ông đề nghị bệnh viện tập trung chăm lo, cứu chữa cho các bệnh nhân để họ sớm hồi phục. Ông yêu cầu tỉnh Bình Dương chỉ đạo công tác khắc phục vụ cháy, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Xử lý nghiêm các vi phạm về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. * Đại tá Nguyễn Quang Điệp, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết: “Karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (SN 1980, ngụ tại TPHCM) làm chủ. Cơ sở được thiết kế, xây dựng trên tổng diện tích sàn 1.500m2 gồm 3 tầng (1 trệt, 2 lầu, 1 sân thượng) trong đó có 29 phòng hát và 1 phòng kho. Cơ sở hoạt động từ năm 2016 có đăng ký đầy đủ các hồ sơ, thủ tục pháp lý, tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy”. * Ngày 8/9, Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại tất cả các cơ sở kinh doanh karaoke trên toàn tỉnh. Theo lực lượng chức năng, các điểm kinh doanh dịch vụ karaoke là nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy cao khi có thiết kế các phòng hát kín, ánh sáng mờ... Bên cạnh đó, một số quán dùng mút xốp làm vật liệu cách âm, tiêu âm nên dễ bén lửa, nhanh chóng bùng phát, cháy lan, cháy lớn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Mạnh Thắng