Vụ cháy quán karaoke khiến 32 người tử vong ở Bình Dương: Xác định danh tính 17 nạn nhân

TPO - Ngành chức năng cho biết, tính đến thời điểm hiện tại đã bàn giao 17 thi thể cho người thân lo hậu sự, những trường hợp này đã xác định danh tính. Lãnh đạo chính quyền địa phương cho biết, mỗi trường hợp tử vong trước mắt hỗ trợ 30 triệu đồng. Ngoài ra, phía chủ cơ sở karaoke cũng hỗ trợ mỗi trường hợp 30 triệu đồng để gia đình lo hậu sự.

Chiều 8/9, liên quan đến các thi thể nạn nhân trong vụ cháy cơ sở karaoke An Phú, nguồn tin cho biết, hiện đã bàn giao 17 thi thể, những trường hợp này đã xác định được danh tính. Ngành chức năng đang chờ kết quả xét nghiệm ADN các thi thể còn lại để hoàn tất thủ tục bàn giao cho người thân nạn nhân.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: L.T.M.H (SN 2000, quê Sóc Trăng); H.Q.V (SN 1989, quê Hà Nam); T.NY (SN 1998, quê An Giang); Đ.X.T (SN 1985, quê Đắk Nông); T.A.T (SN 1988 (Đắk Lắc); T.C (SN 1999, quê Kiên Giang); N.C.V (SN 1985, quê Bình Dương); N.N.T (SN 1992, quê Vũng Tàu); T.T.N.L (SN 1997, quê An Giang); P.H.T (SN 1996, quê Cân Thơ); V.T.H.S (SN 1999, quê Trà Vinh); T.T.T (SN 1995, quê Bình Định; N.V.L (SN 1986, quê Bình Định); B.D.L (SN 1982, quê Bình Định); T.D.K (SN 1989, quê Lâm Đồng); T.P.T (SN ,1991 quê Đồng Nai); L.B.N (SN 1996, quê An Giang).

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Tâm – Chủ tịch UBND thành phố Thuận An cho biết, trước mắt địa phương hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 30 triệu đồng, người bị thương 5 triệu đồng. Ngoài ra, chủ cơ sở karaoke An Phú hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 30 triệu đồng để gia đình các nạn nhân lo hậu sự.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến hiện trường vụ cháy, đồng thời đến các cơ sở y tế đang điều trị cho bệnh nhân để chỉ đạo các lực lượng và động viên các nạn nhân.