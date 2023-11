Tìm giải pháp căn cơ

TP - Việc Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cử đoàn công tác vào làm việc ở Đồng Nai và Công an TP Thủ Đức ra quân nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông nhận được sự đồng tình trong quần chúng nhân dân.

Dư luận ủng hộ vì gần đây, hai địa phương này nổi lên như là những “điểm đen” về tai nạn giao thông của cả nước với vụ tài xế đã bị tước giấy phép nhưng vẫn được hãng xe khách Thành Bưởi giao cầm lái, từ đó gây tai nạn kinh hoàng làm 5 người chết. Và, tại TP Thủ Đức, vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm 3 người thương vong vì tài xế ô tô gây tai nạn trong trạng thái say khướt sau chầu nhậu vô tiền khoáng hậu. Xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm nhằm răn đe cũng như xác định những bất cập trong quản lý nhà nước về an toàn giao thông là vô cùng cần thiết và cấp bách. Tuy nhiên, người dân vẫn chưa thực sự yên tâm. Thực tế chỉ ra tình trạng vi phạm các quy định về an toàn giao thông đã trở thành vấn nạn và những vụ việc vừa xảy ra, các cá nhân và tổ chức vi phạm bị xử lý chỉ là phần nổi của tảng băng. Bất kỳ ai, có tham gia lưu thông hay không, lưu thông bằng phương tiện gì, dù có chấp hành pháp luật thì đều có thể trở thành nạn nhân của các hành vi vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng, lưu thông vào đường cấm hoặc tệ hơn là lái xe trong tình trạng say xỉn. Tai nạn giao thông có thể ập xuống bất cứ lúc nào phần lớn xuất phát từ ý thức của những người tham gia giao thông nhưng không tuân thủ pháp luật. Chúng ta đi trên đường, không khó bắt gặp rất nhiều người đi xe máy vô tư chạy ngược chiều, tránh đi xa hơn vài trăm mét để quay đầu xe. Và khi có bóng dáng CSGT, cả đoàn người xuống xe dắt bộ. Kết quả là không ai bị xử lý. Tôi từng chứng kiến tại một giao lộ đông đúc ở TPHCM, một tài xế ô tô nồng nặc mùi bia rượu không chỉ lấn làn xe máy mà còn có cố tình vượt đèn vàng và đâm chiếc xe máy phía trước đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Thay vì xử lý tài xế ô tô, chiến sĩ gác chốt đèn khuyên hai bên “dĩ hòa vi quý” để tránh gây ùn tắc với lý do chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Vì lẽ đó, nhiều chuyên gia có cơ sở để hoài nghi những đợt ra quân rầm rộ mang tính chất phong trào lần này dù cần thiết nhưng cũng chỉ như hòn đá ném xuống ao, chỉ gây xao động mặt nước một thời gian như những lần trước. Một khi điểm nghẽn tồn tại trong ý thức của một bộ phận không nhỏ những người tham gia giao thông quá lâu, việc đả thông và làm thay đổi hành vi cần có nhiều giải pháp căn cơ hơn và không thể thực hiện trong một sớm, một chiều. Bên cạnh việc xử lý nghiêm khắc hơn đối với các hành vi vi phạm để tránh “cái sảy nảy cái ung”, cơ quan chức năng cần sớm đưa chương trình an toàn giao thông vào học đường để hình thành ý thức tích cực của công dân tương lai. Chỉ có như thế, những thảm cảnh tang tóc, đau lòng bởi tai nạn giao thông mới từng bước được hạn chế và đẩy lùi.giải ơ Huy Thịnh