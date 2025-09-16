Tiêu chí nghệ sĩ, chuyên gia được mời dạy học ở trường phổ thông

TPO - Nghệ nhân, nghệ sĩ đạt các danh hiệu do Nhà nước phong tặng hoặc đạt các giải thưởng cấp Bộ hoặc cấp tỉnh trở lên hoặc các Hiệp hội nghề nghiệp; có những đóng góp được giới chuyên môn và công chúng ghi nhận là một trong 4 nhóm chuyên gia, nghệ sĩ được mời dạy học ở trường phổ thông, theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT vừa hướng dẫn các trường học về việc mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia các hoạt động giáo dục trong trường phổ thông từ năm học 2025-2026.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường tiểu học, THCS và THPT, trong đó có nội dung chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mĩ cho học sinh.

Tuy nhiên, để huy động được nhiều lực lượng xã hội tham gia vào trường học, đặc biệt là việc mời các chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia các hoạt động giáo dục trong trường phổ thông, cần những hướng dẫn cụ thể.

Theo Bộ GD&ĐT, đối với các môn học, hoạt động giáo dục quy định tại Chương trình giáo dục phổ thông được tổ chức dạy học vào buổi 1, nhà trường có thể mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia dạy học theo các tiết học hoặc chuyên đề bảo đảm kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch môn học, hoạt động giáo dục và đáp ứng được yêu cầu cần đạt theo quy định.

Đối với các hoạt động tăng cường, trải nghiệm, câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao, kỹ năng sống, giao lưu văn hóa... được tổ chức vào buổi 2, nhà trường có thể mời chuyên gia, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia các hoạt động giáo dục theo kế hoạch giáo dục của nhà trường đã được phê duyệt.

Ưu tiên 4 nhóm chuyên gia, nghệ sĩ

Theo Bộ GD&ĐT, các nhà trường cần có cơ chế phối hợp và cơ chế tài chính rõ ràng, minh bạch, đảm bảo triển khai hiệu quả, ổn định và bền vững.

Trường THCS. - THPT Nguyễn Siêu mời ca sĩ Tùng Dương hát và giao lưu với học sinh trước thềm năm học mới.

Các chuyên gia, nghệ sĩ phải có phẩm chất tốt, thành tích, uy tín; có khả năng truyền đạt, kinh nghiệm và kỹ năng sư phạm phù hợp với lứa tuổi học sinh. Trong đó, Bộ GD&ĐT hướng dẫn nhà trường ưu tiên mời 4 nhóm chuyên gia, nghệ sĩ gồm:

Chuyên gia, nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, bằng cấp, chứng chỉ phù hợp với ngành, nhóm ngành; có kinh nghiệm thực tiễn và uy tín nghề nghiệp trong lĩnh vực liên quan; có thành tích, công trình nghiên cứu được công nhận.

Nghệ nhân, nghệ sĩ đã đạt các danh hiệu do Nhà nước phong tặng hoặc đạt các giải thưởng cấp Bộ hoặc cấp tỉnh trở lên hoặc các Hiệp hội nghề nghiệp; có những đóng góp được giới chuyên môn và công chúng ghi nhận.

Huấn luyện viên có văn bằng, chứng chỉ huấn luyện viên do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc có thành tích huấn luyện vận động viên đạt giải thưởng trong các giải đấu thể thao thành tích cao; có kinh nghiệm thực tế trong công tác huấn luyện, đào tạo.

Vận động viên đạt đẳng cấp vận động viên cấp 1 trở lên hoặc đoạt huy chương, giải thưởng trong các giải đấu thể thao thành tích cao.

Về tài chính, Bộ GD&ĐT hướng dẫn, các trường sử dụng ngân sách nhà nước theo dự toán được phê duyệt; đồng thời huy động, sử dụng các nguồn xã hội hóa hợp pháp.

Việc chi trả phải công khai, minh bạch và thực hiện theo hợp đồng lao động đảm bảo quy định của pháp luật, trong đó quy định rõ quyền, nghĩa vụ của các bên, thời gian thực hiện và thù lao (nếu có).

Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở chủ động tham mưu với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện nhiều giải pháp, trong đó: cần xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, tiêu chí, chính sách đãi ngộ cho chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên được mời phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và các quy định của pháp luật.