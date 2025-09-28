Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Tiết canh Việt Nam trong danh sách món ăn tệ nhất thế giới

Hồng Nhung

TPO - Mới đây, chuyên trang ẩm thực quốc tế TasteAtlas đã công bố bảng xếp hạng “100 món ăn bị đánh giá tệ nhất thế giới”. Trong danh sách này, tiết canh - món ăn truyền thống lâu đời của Việt Nam gây chú ý khi đứng ở vị trí 37.

Theo giới thiệu từ TasteAtlas, tiết canh là món ăn có màu đỏ đặc trưng, được chế biến từ máu tươi động vật trộn với nước mắm, thêm thịt sụn xào rồi để đông lại. Khi hoàn thiện, món ăn có dạng đặc quánh như thạch, thường được rắc lạc rang, rau răm và bạc hà. Đây vốn là món ăn xuất hiện tại nhiều vùng nông thôn, nhất là khu vực miền Bắc.

cach-lam-tiet-canh-de-voi-vi-ngon-hap-dan-don-gian-ngay-tai-avt-1200x676.jpg
Tiết canh lọt top 100 món ăn tệ nhất thế giới. Ảnh: Điện máy xanh.

Đáng chú ý, tiết canh chỉ nhận mức đánh giá 2,5/5 sao trên trang TasteAtlas. Con số này phản ánh sự chia rẽ rõ rệt trong cảm nhận của thực khách: Với nhiều người Việt, tiết canh là món ăn gắn liền với văn hóa và phong tục, mang hương vị khó thay thế; nhưng với đa số thực khách quốc tế, việc sử dụng nguyên liệu máu tươi khiến món ăn trở thành thử thách khó vượt qua cả về khẩu vị lẫn tâm lý.

Không thể phủ nhận rằng chính nguyên liệu độc đáo này cũng là nguyên nhân khiến tiết canh nhiều lần vướng tranh cãi. Các chuyên gia y tế đã nhiều lần cảnh báo nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng và các bệnh truyền từ động vật sang người khi ăn món ăn này. Dù vậy, tiết canh đến nay vẫn chưa bị cấm chính thức và vẫn hiện diện trong văn hóa ẩm thực của một bộ phận người dân.

suckhoedoisongqltnsmediacdnvn-thumb-w-640-324455921873985536-2024-5-7-tiet-canh-2-1715062833790781543321.png
Các chuyên gia y tế đã nhiều lần cảnh báo nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn của món ăn này. Ảnh: Sức khoẻ đời sống.

Không chỉ tiết canh, bảng xếp hạng còn gọi tên nhiều món ăn truyền thống khác trên thế giới. Có thể kể đến món đầu cừu nướng của Iceland, vốn gây tò mò nhưng cũng khiến nhiều thực khách e ngại; bánh kếp máu của Thụy Điển, làm từ máu lợn hoặc tuần lộc trộn bột rồi chiên giòn; hay Hon Nhai, món tằm chiên giòn phổ biến ở Thái Lan... Những món ăn này đều phản ánh nét độc đáo trong văn hóa ẩm thực từng quốc gia, song lại khó chinh phục khẩu vị đại chúng.

Danh sách của TasteAtlas nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Một bộ phận độc giả cho rằng các món ăn này phản ánh sự đa dạng văn hóa và nên được nhìn nhận công bằng, trong khi không ít ý kiến đồng tình với việc xếp hạng, bởi tính khó ăn và nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ một số món truyền thống.

Hồng Nhung
TasteAtlas
#tiết canh #món ăn tệ nhất thế giới #Tiết canh lợn #blood pudding

