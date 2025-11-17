Tierra Diamond Ngã Sáu Phù Đổng: Thêm một thương hiệu mới chinh phục mặt bằng 'nghìn đô'

Thương hiệu trang sức kim cương thiên nhiên Tierra Diamond chính thức trình làng cửa hàng mới tại vòng xoay Ngã Sáu Phù Đổng – vị trí đắt đỏ hàng top thành phố. Đúng như tên gọi, cửa hàng toả sáng như một viên kim cương, thành công trở thành tâm điểm của cả vòng xoay tấp nập.

Tierra Diamond chính thức khai trương cửa hàng thứ 15 tại số 2A-2B Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, ngay giữa Ngã Sáu Phù Đổng.

“Ngày hội ánh sáng” giữa trái tim thành phố

Ngay từ sáng, hàng trăm lượt khách đã ghé thăm Tierra Ngã Sáu Phù Đổng để tham gia sự kiện khai trương. Bên cạnh các hoạt động quen thuộc như tặng thức uống cho khách đến check-in, cửa hàng mới còn nhận được sự quan tâm nhờ vào các khu vực trang trí nổi bật và thời thượng. Cảm hứng lấp lánh từ những viên kim cương được lồng ghép khéo léo để tạo nên không khí lễ hội mà vẫn giữ được hình ảnh sang trọng, thanh lịch.

Thiết kế hai mặt tiền với diện tích rộng thoáng, tông màu trắng – vàng chủ đạo cùng hiệu ứng ánh sáng phản chiếu tinh tế khiến cửa hàng nổi bật ngay từ góc nhìn đầu tiên. Khi đêm buông xuống, ánh sáng từ những khung kính và các chi tiết trang trí lấp lánh khiến cửa hàng như một “thỏi nam châm” rực sáng, thu hút toàn bộ ánh nhìn đổ về từ mọi hướng.

Caption ảnh: Không gian ấn tượng cùng vị trí di chuyển thuận tiện giúp Tierra Ngã Sáu Phù Đổng nhanh chóng thu hút đông đảo khách ghé thăm.

Nhiều khách hàng trẻ thể hiện sự thích thú với không gian cửa hàng mới; hàng loạt hình ảnh check-in sang trọng trong không gian cửa hàng nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội. Không chỉ các cặp đôi trẻ, Tierra Ngã Sáu Phù Đổng còn đón tiếp đón đa dạng khách hàng, nhờ vào ưu thế sẵn có về lưu lượng giao thông khu vực. Với sự góp mặt của Tierra, ngã sáu nay đã có đầy đủ hơn các trải nghiệm mua sắm-giải trí cao cấp: Thời trang, nước hoa, trung tâm mua sắm, nhà hàng, và giờ là trang sức kim cương.

Mặt bằng ngàn đô, tầm nhìn triệu đô

Được mệnh danh là một trong những vị trí thuê đắt đỏ nhất thành phố nên bất kỳ thương hiệu nào, dù “chào sân” hay “chào thua” khỏi khu vực Ngã Sáu Phù Đổng đều nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Chính vì thế, việc Tierra Diamond đặt một cửa hàng hai mặt tiền ngay tại đây đã nhanh chóng trở thành tâm điểm.

Sở hữu mặt bằng to đẹp ngay giữa vị trí đắc địa và đắt đỏ bậc nhất trung tâm chính là sự khẳng định không lời của Tierra cho vị thế ngày một nâng tầm

Nước đi táo bạo này của thương hiệu không chỉ là cú hích về mặt truyền thông, mà còn là tuyên ngôn về vị thế và tầm nhìn dài hạn của thương hiệu. Việc đủ năng lực để mở rộng quy mô vượt bậc chính là bảo chứng rõ ràng nhất cho chất lượng, uy tín và tiềm lực phát triển của Tierra.

Cửa hàng Tierra Ngã Sáu Phù Đổng vì thế không chỉ là một điểm đến mua sắm, mà còn là biểu tượng cho sự trưởng thành của một thương hiệu Việt dám đi xa hơn, dám đầu tư vào giá trị thật để lan tỏa tinh thần “luxury made local” – chất lượng phục vụ chuẩn quốc tế, được tinh chỉnh riêng cho thị trường Việt Nam.

Không chỉ mở rộng quy mô và nâng cao vị thế, cửa hàng Ngã Sáu Phù Đổng còn là lời cam kết không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ của Tierra dành cho khách hàng.

Và nhân dịp chào mừng cột mốc mới, Tierra dành tặng khách hàng ưu đãi lên đến 20% cho trang sức và kim cương thiên nhiên. Đây là dịp để khách hàng không chỉ chiêm ngưỡng không gian mua sắm đẳng cấp giữa trung tâm Sài Gòn, mà còn có cơ hội sở hữu những tạo tác trang sức tinh xảo và kim cương chất lượng cao với mức giá hấp dẫn hơn bao giờ hết. Đến Tierra ngay để không bỏ lỡ món quà khai trương ấn tượng, đặc sắc.