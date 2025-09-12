Tiến sĩ Quách Hoài Nam làm Hiệu trưởng Đại học Nha Trang

Ngày 12/9, Trường Đại học Nha Trang tổ chức lễ công bố quyết định công nhận Hiệu trưởng nhà trường, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trao quyết định cho TS Quách Hoài Nam.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ công nhận TS Quách Hoài Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang, giữ chức hiệu trưởng trường này, kể từ ngày 14/8.

TS Quách Hoài Nam, SN 1974, quê ở Thái Bình (cũ) là Tiến sĩ ngành Kỹ thuật tàu thủy, ông cũng là cựu sinh viên Trường Đại học Nha Trang. Trước khi bổ nhiệm làm hiệu trưởng, ông Nam từng học thạc sĩ và tiến sĩ tại trường này, sau đó ông là giảng viên cao cấp, phó hiệu trưởng nhà trường.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ công bố, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chúc mừng tân Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang cũng như nhà trường.

Theo Bộ trưởng, Trường Đại học Nha Trang có vị trí, vai trò rất quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học trong khu vực và trên cả nước. Để trở thành một trường đại học của vùng, nhà trường sẽ phải hướng đến đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Tuy nhiên nhà trường cũng phải giữ gìn bản sắc, xây dựng và phát huy sở trường, thương hiệu, đặc sắc của mình đó chính là nghiên cứu biển, phát triển kinh tế biển, các công nghệ về biển...

"Với một đất nước có hơn 3.000km bờ biển, riêng Khánh Hòa đã có hơn 400km bờ biển, trường chúng ta có những đặc điểm riêng biệt, không giống Đại học Thái Nguyên, không giống Đại học Huế... mà chúng ta sẽ thành một trường đại học phát triển các công nghệ, kỹ thuật kinh tế hướng ra biển. Đất nước chúng ta có bờ biển dài nhưng việc phát triển kinh tế biển chưa xứng tầm với những tiềm năng, lợi thế đó. Do vậy đây cũng là nhiệm vụ và cơ hội của trường chúng ta, lấy đó làm đặc sắc", Bộ trưởng gửi gắm.