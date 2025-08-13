“Tick xanh trách nhiệm” – Tấm hộ chiếu niềm tin từ kệ hàng SATRA

Những năm gần đây, câu chuyện an toàn thực phẩm không còn là nỗi lo riêng của cơ quan quản lý, mà đã trở thành mối quan tâm thường trực của từng gia đình. Giữa hàng nghìn sản phẩm chen chúc trên kệ, người tiêu dùng vẫn miệt mài tìm kiếm những dấu hiệu để nhận biết đâu là hàng an toàn. Trong hành trình đó, biểu tượng “tick xanh trách nhiệm” nổi lên như một lời cam kết minh bạch, giúp bữa cơm gia đình thêm phần yên tâm.

Thói quen mua hàng mới

Ngày cuối tuần, chị Nguyễn Thị Minh (36 tuổi, nhân viên văn phòng) cùng con gái đến Trung tâm thương mại SATRA Phạm Hùng (xã Bình Hưng, TPHCM). Sau khi cho con vui chơi ở khu giải trí, chị Minh thẳng tiến về quầy rau củ, trái cây với logo “tick xanh trách nhiệm”.

“Thực phẩm bây giờ nhiều loại quá, khó biết đâu an toàn. Tôi chọn hàng có tick xanh vì chỉ cần quét mã QR là biết rõ nguồn gốc, kiểm nghiệm thế nào. Mua cho cả nhà mà cảm thấy yên tâm hẳn” – chị Minh nói.

Người tiêu dùng ngày càng ưu tiên lựa chọn những sản phẩm có "tick xanh trách nhiệm".. ảnh chụp tại Satramart siêu thị Phạm Hùng.

Tại SATRA Võ Văn Kiệt (phường Bình Tiên), bà Lê Thị Hoa cũng giữ thói quen chọn thực phẩm có tick xanh. “Giữa chợ hàng phong phú, không phải loại nào mình cũng rõ xuất xứ. Nhìn thấy tick xanh, tôi biết đây là sản phẩm đã qua kiểm nghiệm, có đơn vị đứng ra chịu trách nhiệm. Nó như một ‘bảo chứng niềm tin’, nên tôi luôn ưu tiên chọn trước” – bà Hoa chia sẻ.

Không chỉ SATRA, nhiều hệ thống bán lẻ lớn cũng dành khu vực riêng cho hàng đạt tick xanh. Ngày càng nhiều sản phẩm được gắn dấu “tick xanh trách nhiệm” có mặt trên quầy kệ của các hệ thống bán lẻ lớn ở TPHCM cũng như các khu vực lân cận, trong đó tập trung phần lớn vào hàng thực phẩm tươi sống..

Điểm đặc biệt, mỗi mã QR gắn trên tem tick xanh được lưu trữ bằng công nghệ blockchain như một “hồ sơ điện tử” của sản phẩm. Người mua chỉ cần quét là biết ngay nơi sản xuất, kết quả kiểm nghiệm, và phát hiện được tem giả nếu có.

SATRA đưa “tick xanh” vào đời sống tiêu dùng

Là một trong những đơn vị phân phối hàng đầu TPHCM, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) nhanh chóng triển khai chương trình tick xanh trên toàn hệ thống. Ông Hà Ngọc Sơn – Phó Tổng Giám đốc SATRA cho biết, doanh nghiệp đã phối hợp với Hội Công nghệ cao TPHCM áp dụng phần mềm quản lý hiện đại, giúp khách hàng chỉ cần một thao tác quét QR là truy xuất được nguồn gốc sản phẩm.

Tại các siêu thị tự chọn Satramart và hơn hơn 180 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods, sản phẩm tick xanh được trưng bày ở khu vực riêng, có bảng hiệu và logo nổi bật. “Chúng tôi muốn khách hàng bước vào là nhận ra ngay đâu là hàng đạt chuẩn, để mua sắm an toàn trở thành thói quen” – ông Sơn chia sẻ.

Sản phẩm tick xanh được trưng bày ở khu vực riêng, có bảng hiệu và logo nổi bật. Ảnh: SATRA

Đã có nhiều doanh nghiệp đăng ký “Tích xanh trách nhiệm” và có hơn 64 sản phẩm thuộc các nhóm hàng rau củ quả, trứng và cà phê đạt tiêu chí “Bền vững – An toàn – Trách nhiệm – Minh bạch” có mặt tại các các siêu thị tự chọn Satramart và chuỗi Satrafoods..

Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tìm thấy cơ hội mới từ đây. Công ty TNHH SX-TM-DV Mỹ Châu cho biết, mỗi ngày cung cấp 2 tấn rau củ, từng loay hoay tìm đầu ra, nay yên tâm hơn khi sản phẩm đạt tick xanh và vào kệ SATRA. Giám đốc Nguyễn Thị Huệ Mỹ kỳ vọng tem tick xanh sẽ giúp người tiêu dùng nhận diện thương hiệu, qua đó cải thiện doanh số.

Bamboo Food VN trước đây chỉ bán online, nay nhờ tick xanh đã có mặt trong kệ SATRA, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường rộng hơn. “Có thêm kênh phân phối hiện đại, chúng tôi điều chỉnh sản xuất cho phù hợp với nhu cầu trong nước” – đại diện doanh nghiệp nói.

Vừa qua, Sở Công thương TPHCM đã tổ chức đoàn khảo sát việc triển khai chương trình “Tick Xanh trách nhiệm” tại nhiều siêu thị, điểm bán và cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố. Hoạt động này nằm trong chuỗi kiểm tra định kỳ để giám sát việc triển khai chương trình tick xanh tại hệ thống phân phối và cơ sở sản xuất, đồng thời nâng cao niềm tin của người tiêu dùng với nhóm sản phẩm có trách nhiệm.

Theo ông Đào Hà Trung – Chủ tịch Hội Công nghệ cao TPHCM, chương trình “Tick Xanh trách nhiệm” đã có hơn 3.000 sản phẩm từ hơn 330 nhà cung cấp tham gia. Ngoài rau củ quả tươi, danh mục còn mở rộng sang nấm, miến, thực phẩm chế biến. Sở Công Thương TPHCM cũng đang tăng cường kiểm soát với nhóm hàng chế biến, nhằm đảm bảo cả yếu tố an toàn lẫn chất lượng.

Tick xanh không chỉ bảo vệ sức khỏe cộng đồng từ gốc, mà còn thúc đẩy một thị trường tiêu dùng có trách nhiệm. Ảnh: SATRA

Điểm cốt lõi của hệ thống là tính minh bạch. Theo đó, mỗi mã QR blockchain gắn với hình ảnh bao bì và thông tin chi tiết, giúp phát hiện sai lệch nếu có tem giả hay dán nhầm. Với doanh nghiệp, đây còn là công cụ quảng bá uy tín, được các hệ thống phân phối xác nhận như một “hộ chiếu danh dự” mở rộng thị trường. Một số đơn vị cho biết doanh số tăng 25-50% sau khi sản phẩm đạt tick xanh.

Tuy vậy, ông Nguyễn Nguyên Phương – Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM thừa nhận, việc triển khai vẫn chưa đồng đều, mức độ nhận diện của khách hàng với nhãn tick xanh còn hạn chế, một số nhà cung cấp chưa chuẩn hóa tem nhãn, bao bì. Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan để tháo gỡ “điểm nghẽn”, lan tỏa chương trình sâu rộng và bền vững hơn.

“Dán nhãn tick xanh không chỉ bảo vệ sức khỏe cộng đồng từ gốc, mà còn thúc đẩy một thị trường tiêu dùng có trách nhiệm. Đây là xu hướng tất yếu, nơi niềm tin của người mua được đặt lên hàng đầu” – ông Phương khẳng định.