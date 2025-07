Thủy điện Khe Bố đảm bảo an toàn hồ chứa và khu vực hạ du trong mưa lũ lớn

Từ ngày 21/7 đến nay, khu vực miền Tây Nghệ An đang hứng chịu đợt mưa lũ lớn, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3. Trong bối cảnh đó, Nhà máy Thủy điện Khe Bố đã kích hoạt phương án ứng phó với mưa lũ, khẩn trương thực hiện điều tiết hồ chứa, đồng thời tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.