Xã hội

Thủy điện An Khê - Ka Nak cần đặt ra tình huống xấu nhất

TPO - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak cần đặt ra tình huống xấu nhất để có phương án ứng phó, xử lý tốt nhất, không để thiệt hại về người, tài sản do xả lũ gây ra.

tien-phong.png
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng lãnh đạo Công an tỉnh, sở ngành kiểm tra tại Thủy điện An Khê - Ka Nak.

Ngày 5/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến kiểm tra công tác vận hành hồ chứa, liên hồ chứa của Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak để ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi).

Tại đây, bà Lịch đã đi kiểm tra thực địa tại 2 hồ chứa Ka Nak và An Khê. Báo cáo cho biết, hồ Ka Nak có dung tích hữu ích trên 285 triệu m3, hiện tổng dung tích phòng lũ trong hồ còn 90,5 triệu m3; mực nước đang ở cao trình 509 so với cao trình max là 515; lưu lượng nước về hồ là 35,8 m3/s, hiện không thực hiện xả nước qua tràn.

Còn hồ chứa An Khê có dung tích hữu ích 5,6 triệu m3, tổng dung tích phòng lũ là 0,33 triệu m3; hiện mức nước ở cao trình 428 so với cao trình max là 429; lưu lượng nước về hồ 48,66m3/s và thực hiện xả tràn 12m3/s. Dự báo, lượng nước đổ về đạt đỉnh vào ngày 7/11 đối với hồ Ka Nak là 350 m3/s và hồ An Khê là 250 m3/s.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ghi nhận sự chủ động của Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak trong xây dựng phương án, kế hoạch ứng phó với bão số 13, cũng như công tác đảm bảo an toàn hồ đập mùa mưa bão.

image-20211202103931-3.png
Nhà máy thuỷ điện An Khê.

Bà Lịch đề nghị Thủy điện An Khê - Ka Nak tiếp tục theo dõi tình hình mưa bão, tuân thủ nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa. Cùng với đó đảm bảo vận hành trạm quan trắc tự động, hệ thống thông báo tự động. Đặc biệt, cần phối hợp, liên hệ chặt chẽ với các ngành, địa phương vùng hạ du khi vận hành xả lũ theo từng cấp độ; kịp thời thông báo cho người dân biết, ứng phó và phối hợp, hỗ trợ các địa phương di dời người dân, tài sản đến nơi an toàn.

Không những vậy, đơn vị cần đặt ra tình huống xấu nhất để có phương án ứng phó, xử lý tốt nhất, không để thiệt hại về người và hạn chế đến mức tối thiểu thiệt hại về tài sản do xả lũ gây ra.

Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự (UBND tỉnh Gia Lai) cho biết, toàn tỉnh có 283 hồ chứa, 60 công trình thuỷ điện. Khu vực phía đông Gia Lai có 164 hồ chứa; phía tây có 119 hồ chứa (không tính hồ Ia Mơ do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý. Các hồ chứa lớn, tham gia vận hành điều tiết lũ giảm ngập úng vùng hạ du trên các lưu vực sông khu vực phía đông Gia Lai có dung tích đạt 46,1% so với thiết kế, dung tích còn trống là 303 triệu m3 nước.

Các hồ chứa nước vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn – Hà Thanh (hồ Bình Định, Núi Một, Thuận Ninh, Trà Xom 1); mực nước ở dưới cao trình mực nước thấp nhất đón lũ, tổng dung tích hiện có là 173,28 triệu m3/411,2 triệu m3 so với thiết kế, đạt 42,14%, còn trống 237,92 triệu m3 nước để phòng lũ, khả năng thực tế sẽ cắt, giảm lũ đợt mưa bão số 13 gây ra.

Tiền Lê
