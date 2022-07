Thượng úy công an hiến máu cứu người đàn ông bị trâu húc ở Cao Bằng

TPO - Sáng 8/7, lãnh đạo công an huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng cho biết, với tinh thần thiện nguyện, vì dân, Thượng úy Nguyễn Tiến Trung, cán bộ công an xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh vừa có hành động đẹp, kịp thời cứu một người đàn ông ở địa phương bị trâu mộng tấn công.

Trước đó, ông Nguyễn Văn M (SN 1966), trú tại xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh bỗng nhiên bị một con trâu to húc vào người. Nạn nhân được các bác sĩ tiến hành ca mổ phức tạp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng, tuy nhiên người bệnh bị mất nhiều máu, sức khoẻ suy kiệt do vừa phải phẫu thuật cắt cánh tay bên trái, khâu vết thương dài ở bắp đùi và một số vết thương khác trên cơ thể, cần phải truyền máu khẩn cấp. Tại thời điểm đó, nguồn máu dự trữ tại bệnh viện đã hết, gia đình ông M không thể cung cấp đủ số máu theo yêu cầu của bác sĩ.

Nhận được thông tin, Thượng uý Nguyễn Tiến Trung lập tức có mặt tại bệnh viện và may mắn trùng với nhóm máu của nạn nhân, kịp thời hiến máu cứu người. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân M đã tạm thời ổn định.

Hành động hiến máu cứu người của Thượng uý Nguyễn Tiến Trung không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, mà còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp, nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Cao Bằng.

Được biết, Thượng úy Nguyễn Tiến Trung là một đoàn viên xuất sắc. Tháng 10/2021, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về việc điều động cán bộ tăng cường về công tác tại công an xã của các tỉnh biên giới, Thượng úy Nguyễn Tiến Trung là một trong 3 cán bộ của Cục truyền thông công an nhân dân xung phong chi viện công an xã các tỉnh biên giới Cao Bằng, Lào Cai và Hà Giang.