Thủ tướng yêu cầu tăng cường cử các tổ công tác xuống địa phương, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn

TPO - Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ tăng cường cử các tổ công tác xuống địa phương để nắm tình hình vận hành chính quyền các cấp, nhất là cấp xã để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình vận hành của chính quyền cơ sở; thực hiện trong tháng 8/2025.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về đánh giá tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025 đến nay.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP.



Theo kết luận, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ tiếp tục quán triệt, chủ động thực hiện nhiệm vụ cụ thể được giao về sắp xếp, tinh gọn của hệ thống chính trị gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đẩy mạnh việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm chất lượng, phục vụ hoạt động, vận hành của Trung tâm phục vụ hành chính công theo đúng mục tiêu, yêu cầu; nhanh chóng khắc phục các lỗi trên hệ thống thông tin do các bộ, ngành quản lý; hoàn thành trong tháng 8/2025.

Thủ tướng cũng lưu ý, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất để tổ chức bộ máy vận hành hiệu lực, hiệu quả; khẩn trương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết nhằm cụ thể hóa đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, cần hướng dẫn thống nhất những vấn đề vướng mắc phát sinh, khắc phục ngay tình trạng thiếu quy định pháp luật hoặc quy định pháp luật còn mâu thuẫn, chưa rõ nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, bất cập về thể chế theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành trong tháng 8/2025.

"Các bộ, ngành phối hợp với địa phương tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy ở các đơn vị hành chính sau sắp xếp; đôn đốc UBND các cấp khẩn trương ban hành quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp xã theo mô hình mới, bảo đảm rõ người, rõ việc, không chồng chéo, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ", Thủ tướng chỉ đạo, đồng thời yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ tăng cường cử các tổ công tác xuống địa phương để nắm tình hình vận hành chính quyền các cấp, nhất là cấp xã để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình vận hành của chính quyền cơ sở; thực hiện trong tháng 8/2025.

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả; khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn, quy định chi tiết đối với những nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền cho địa phương bảo đảm địa phương có đủ thẩm quyền để thực hiện.

Phân cấp, phân quyền mạnh phải phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương, đồng thời đảm bảo thống nhất trong thực thi pháp luật, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ của các bộ, ngành, tránh tình trạng địa phương hiểu chưa đúng hoặc thực hiện chưa đầy đủ các nhiệm vụ được giao. Trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các bộ, cơ quan ngang bộ cần tập trung hướng dẫn về thủ tục hành chính, quản lý ngân sách, tổ chức bộ máy và quản lý nhân lực... cho cấp tỉnh, cấp xã, bảo đảm phù hợp về thẩm quyền của từng cấp; thực hiện trong tháng 8/2025.

Cùng với đó, Thủ tướng nhấn mạnh, cần tiếp tục rà soát, xây dựng cơ chế tài chính phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm đủ nguồn lực cho địa phương hoạt động hiệu quả.

Đối với các tỉnh, thành phố mới được sắp xếp trên cơ sở các đơn vị hành chính cũ, cần tính toán cơ chế hỗ trợ, điều hòa nguồn lực hợp lý; đồng thời tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng ngân sách, tài sản công của các cơ quan sau sắp xếp, tránh thất thoát, lãng phí, đảm bảo nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả; thực hiện trong tháng 8/2025.

Thủ tướng cũng lưu ý, cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch của các tỉnh, thành phố phù hợp với địa giới hành chính mới và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Việc điều chỉnh quy hoạch phải thực hiện chặt chẽ theo quy định nhưng không được chậm trễ, làm gián đoạn các chương trình, kế hoạch phát triển đang được triển khai trên địa bàn; hoàn thành trước ngày 31/12/2025.