Thủ tướng: Ứng phó kịp thời, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả với tình hình, tác động từ bên ngoài

TPO - Nhấn mạnh, nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, Thủ tướng yêu cầu phải có giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời, khoa học, phù hợp, sát thực tiễn, hiệu quả với tình hình, tác động từ bên ngoài.

Chiều 12/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp nhằm tiếp tục cụ thể hóa một bước Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025 về công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế nói chung và kinh tế vĩ mô nói riêng, thảo luận các giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình, diễn biến phức tạp từ bên ngoài, các thách thức hiện nay trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP.



Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, cuộc họp thống nhất đánh giá tình hình hiện nay có nhiều khó khăn và thách thức từ bên ngoài tác động tới điều hành kinh tế, trong đó có ổn định kinh tế vĩ mô, như căng thẳng địa chính trị ở nhiều nơi, xu hướng tập hợp lực lượng, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gia tăng; kinh tế tăng trưởng chậm lại; chính sách thuế quan của Mỹ, nhiều đối tác lớn của Việt Nam gặp khó khăn, thị trường bị thu hẹp.

Trong khi đó, nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, vì vậy, phải có giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời, khoa học, phù hợp, sát thực tiễn, hiệu quả với tình hình, tác động từ bên ngoài.

Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu tổng quát thời gian tới vẫn là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, thúc đẩy tăng trưởng từ 8,3-8,5% trong năm 2025, bảo đảm các cân đối lớn (trong đó phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm nay tăng ít nhất 25% so với dự toán và tăng cường tiết kiệm chi; bảo đảm đủ lương thực, thực phẩm và tăng cường xuất khẩu; bảo đảm năng lượng với giá phù hợp; kiểm soát tốt nợ công, nợ Chính phủ, bội chi ngân sách); ổn định để phát triển, phát triển để ổn định, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng hạnh phúc và ấm no.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải bảo đảm tính tổng thể, toàn diện, căn cơ, bài bản trong thực hiện chính sách, mục tiêu chung, đồng thời cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên trước, ưu tiên sau, có lộ trình phù hợp, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó, phối hợp chính sách nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ ngành, các cơ quan trong hệ thống chính trị, giữa Trung ương và địa phương.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã được phân công theo các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025 và các công điện gần đây của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả; trong đó phải khai thác tốt hơn dư địa của chính sách tài khóa để hỗ trợ cho chính sách tiền tệ; chính sách tiền tệ cần nghiên cứu ưu tiên cho vấn đề tỷ giá, lãi suất, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát các rủi ro, tăng cường kiểm tra, giám sát, dòng tiền phải đi đúng hướng vào sản xuất, kinh doanh, các động lực tăng trưởng, các lĩnh vực ưu tiên.

Liên quan đẩy mạnh phát triển các loại thị trường vốn, thị trường bất động sản, thị trường khoa học công nghệ, thị trường chứng khoán, thị trường hàng hóa, thị trường xuất nhập khẩu, Thủ tướng chỉ đạo cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, phát triển các loại thị trường theo đúng quy luật thị trường. Về thị trường vốn, cần hoàn thiện hành lang pháp lý để triển khai trung tâm tài chính quốc tế. Phát triển thị trường vàng theo Nghị định 232 của Chính phủ ban hành ngày 26/8/2025; thúc đẩy nâng hạng thị trường chứng khoán. Hình thành các thị trường mới; triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết số 05 của Chính phủ.



Với thị trường bất động sản, cần tăng nguồn cung, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm nay. Với thị trường xuất nhập khẩu, cần ổn định các thị trường truyền thống, mở rộng các thị trường mới thông qua giảm chi phí tuân thủ, chi phí đầu vào, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển hạ tầng để nâng chất lượng sản phẩm, tính cạnh tranh, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa. Đẩy mạnh thu hút FDI có chọn lọc, vào các lĩnh vực ưu tiên.

Thủ tướng cũng nêu, cần tăng cường huy động vốn, phát hành trái phiếu Chính phủ cho các công trình trọng điểm, các lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhiều hơn đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, kiểm soát đầu ra; hoàn thiện thể chế huy động nguồn lực trong doanh nghiệp, nhân dân và xã hội cho sự phát triển.