Thủ tướng nêu trường hợp người dân phải đi 19km để lấy xác nhận khai sinh cho con

TPO - Kể lại trường hợp một phụ huynh phải đi 19km để lấy xác nhận khai sinh cho con rồi gửi ra Hà Nội, Thủ tướng yêu cầu tăng cường hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho người dân, đồng thời với những thủ tục không cần thiết mà người dân vẫn phải làm thì mạnh dạn cắt bỏ.

Sáng ngày 15/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì Phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng nêu rõ, để thúc đẩy tăng trưởng cao, liên tục trong nhiều năm thì cần phải làm mới các động lực tăng trưởng cũ, và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, lượng tử, sinh học, không gian ngầm, không gian biển, vũ trụ…

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu trong quá trình phát triển, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai Nghị quyết số 57 với tinh thần "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi", tranh thủ từng ngày, từng tháng, từng giờ, từng phút để triển khai.

Tuy nhiên, để hoàn thành các mục tiêu về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính và Đề án 06, phía trước, Thủ tướng cho rằng còn rất nhiều việc phải làm.

Vì thế, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu nhận diện các tồn tại, hạn chế, yếu kém, vướng mắc, rào cản, điểm nghẽn; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững tại các bộ ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, Thủ tướng nêu rõ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; các bộ trưởng, trưởng ngành phải rất quan tâm, đặc biệt là trong xây dựng cơ sở dữ liệu; đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, tái sử dụng dữ liệu để cắt giảm thành phần hồ sơ, giấy tờ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Tại phiên họp, Thủ tướng nhắc đến một ví dụ cụ thể mà ông gặp tại Thanh Hóa, khi một phụ huynh phải đi 19km lên trụ sở UBND xã để lấy xác nhận khai sinh cho con đang là sinh viên, rồi lại gửi ra Hà Nội.

Từ đó, lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho người dân, đồng thời những việc, những thủ tục không cần thiết mà người dân vẫn phải làm thì chúng ta phải mạnh dạn cắt bỏ, dứt khoát cắt bỏ.