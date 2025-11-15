Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thủ tướng nêu trường hợp người dân phải đi 19km để lấy xác nhận khai sinh cho con

Văn Kiên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Kể lại trường hợp một phụ huynh phải đi 19km để lấy xác nhận khai sinh cho con rồi gửi ra Hà Nội, Thủ tướng yêu cầu tăng cường hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho người dân, đồng thời với những thủ tục không cần thiết mà người dân vẫn phải làm thì mạnh dạn cắt bỏ.

Sáng ngày 15/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì Phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo.

img5115-17631716296431499213094.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng nêu rõ, để thúc đẩy tăng trưởng cao, liên tục trong nhiều năm thì cần phải làm mới các động lực tăng trưởng cũ, và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, lượng tử, sinh học, không gian ngầm, không gian biển, vũ trụ…

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu trong quá trình phát triển, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai Nghị quyết số 57 với tinh thần "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi", tranh thủ từng ngày, từng tháng, từng giờ, từng phút để triển khai.

Tuy nhiên, để hoàn thành các mục tiêu về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính và Đề án 06, phía trước, Thủ tướng cho rằng còn rất nhiều việc phải làm.

Vì thế, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu nhận diện các tồn tại, hạn chế, yếu kém, vướng mắc, rào cản, điểm nghẽn; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững tại các bộ ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, Thủ tướng nêu rõ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; các bộ trưởng, trưởng ngành phải rất quan tâm, đặc biệt là trong xây dựng cơ sở dữ liệu; đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, tái sử dụng dữ liệu để cắt giảm thành phần hồ sơ, giấy tờ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Tại phiên họp, Thủ tướng nhắc đến một ví dụ cụ thể mà ông gặp tại Thanh Hóa, khi một phụ huynh phải đi 19km lên trụ sở UBND xã để lấy xác nhận khai sinh cho con đang là sinh viên, rồi lại gửi ra Hà Nội.

Từ đó, lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho người dân, đồng thời những việc, những thủ tục không cần thiết mà người dân vẫn phải làm thì chúng ta phải mạnh dạn cắt bỏ, dứt khoát cắt bỏ.

Văn Kiên
#Chuyển đổi số #Xin giấy khai sinh cho con #Vất vả xin giấy khai sinh #Thủ tướng Phạm Minh Chính #Khoa học công nghệ

Xem thêm

Cùng chuyên mục