Thủ tướng kết thúc chuyến thăm Algeria, lên đường dự Hội nghị G20

Nam Phi là nền kinh tế lớn nhất châu Phi, hiện đảm nhiệm vị trí Chủ tịch G20 năm 2025 và là thành viên chủ chốt của nhóm BRICS.

G20 là cơ chế có vai trò ảnh hưởng toàn cầu, có sự tham gia của tất cả các nước lớn và các nền kinh tế mới nổi. G20 chiếm khoảng 67% dân số thế giới, 85% GDP toàn cầu và 75% thương mại quốc tế.

Lễ tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại sân bay Houari Boumediene ở thủ đô Algiers của Algeria. Ảnh: TTXVN

Đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh của Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Điều này là sự khẳng định mạnh mẽ về uy tín, vị thế và vai trò ngày càng cao của Việt Nam, sự ghi nhận, đánh giá cao của các đối tác, đặc biệt G20, về những thành tựu phát triển và những đóng góp thực chất, trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề chung của thế giới.

Tham dự hội nghị lần này là cơ hội để Việt Nam tiếp tục khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán - là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu trên tinh thần tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, đóng góp vào sự phát triển chung của nhân loại.

Từ nhu cầu, kinh nghiệm thực tiễn của một nền kinh tế đang phát triển, đang chuyển đổi, tăng trưởng cao, độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có những chia sẻ, đánh giá và đề xuất quan trọng để cùng các nước đóng góp xây dựng một trật tự kinh tế quốc tế và hệ thống quản trị kinh tế toàn cầu công bằng, bao trùm và bền vững.

Trong khuôn khổ hội nghị, Thủ tướng Chính phủ sẽ có nhiều hoạt động tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược đối với Việt Nam như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng chiến lược, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó huy động tối đa nguồn lực quốc tế phục vụ các mục tiêu phát triển của đất nước.