Giáo dục

Google News

Thứ trưởng Bộ Giáo dục: Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị 'như một cuộc cách mạng mới'

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - "Ý nghĩa của Nghị quyết số 71 như một cuộc cách mạng mới. Đổi mới giáo dục không chỉ là cải cách, chỉnh sửa mà phải có tính đột phá", Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho hay.

Rõ người, rõ việc, rõ đối tượng triển khai

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 6/9, nhiều vấn đề liên quan đến điều hành kinh tế, giáo dục, văn hóa... đã được các phóng viên nêu ra và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành làm rõ.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, ngày 22/8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

“Không chỉ ngành giáo dục mà cả nước đều hân hoan khi ngành giáo dục và đào tạo vinh dự được xác định là quốc sách hàng đầu, là nhân tố quyết định tương lai của dân tộc”, ông Thưởng nói.

69gd.jpg
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng.

Thứ trưởng cho rằng, đột phá giáo dục bắt đầu từ tư duy, nhận thức, thể chế, với mục tiêu hết sức rõ ràng, cụ thể; yêu cầu cao và mang tính cách mạng, gồm các giai đoạn 2025-2030 và 2030-2045, với 8 nhóm giải pháp mang tính hành động, đột phá và khả thi.

“Ý nghĩa của Nghị quyết này như một cuộc cách mạng mới. Đổi mới giáo dục không chỉ là cải cách, chỉnh sửa mà phải có tính đột phá”, ông Thưởng cho hay.

Bộ GD&ĐT đang khẩn trương tham mưu, phối hợp cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 71 trong thời gian sớm nhất.

Trong phạm vi trách nhiệm của Bộ, ông Thưởng nói, việc triển khai nghị quyết sẽ gồm sửa đổi các luật liên quan như Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp… để trình Quốc hội trong tháng 10/2025.

Không chỉ riêng Bộ GD&ĐT mà tất cả các cấp, các ngành đều đã được phân công rõ trong Nghị quyết, rõ người, rõ việc, rõ đối tượng triển khai.

Thể hiện rõ nhất trách nhiệm của ngành

Cũng theo đại diện Bộ Giáo dục, điều thuận lợi lớn là Nghị quyết được ban hành mang tính hành động cao, có tính cách mạng. Lần đầu tiên trong Nghị quyết ghi rõ là Đảng uỷ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan, ban ngành bố trí đủ nguồn lực thực hiện từ năm 2025.

Đảng uỷ Chính phủ cũng chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, các tỉnh, thành phố lựa chọn những nhiệm vụ hoàn thành ngay trong năm học 2025-2026.

Theo ông Thưởng, điều này nói lên tính quyết liệt, chỉ đạo, mạnh mẽ, như Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã nói trong bài phát biểu của mình: Nghị quyết này thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới giáo dục và đào tạo, sự trăn trở, mong mỏi và tình cảm đặc biệt của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đồng thời, Nghị quyết cũng thể hiện rất rõ từ những mệnh đề, quan điểm, giải pháp, phân công hết sức rõ nét, mang tính hành động, thúc đẩy cao, một cuộc cách mạng mang tính đột phá, chứ không phải là cải cách, chỉnh sửa. Từ đó, các bộ, ngành Trung ương đến các địa phương cũng phải hành động ở mức độ cao.

Ông Thưởng cũng nhắc lại, trong Hội nghị tổng kết năm học của ngành giáo dục, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu, phải đổi mới tư duy quản lý, các nhiệm vụ không phải chỉ là của ngành giáo dục mà phải là của toàn xã hội. Có như vậy mới là quốc sách hàng đầu, mới là nhân tố quyết định tương lai của dân tộc, mới thay đổi được vận mệnh dân tộc...

“Chúng tôi cho rằng, Nghị quyết này được toàn xã hội, đặc biệt ngành giáo dục hân hoan đón nhận, thể hiện rõ nhất trách nhiệm của ngành trong việc chủ trì, tham mưu để triển khai nghị quyết với những nhóm nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng”, ông Thưởng nhìn nhận.

Luân Dũng
#Nghị quyết 71 Bộ Chính trị #đổi mới giáo dục Việt Nam #cách mạng giáo dục 2025-2030 #đột phá giáo dục đào tạo #quốc sách giáo dục Việt Nam #cải cách giáo dục đột phá #phát triển giáo dục và đào tạo #Luật Giáo dục và luật liên quan #chính sách giáo dục mới #vai trò của ngành giáo dục trong phát triển quốc gia #Thứ trưởng Bộ Giáo dục #quốc sách hàng đầu

