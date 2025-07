Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra công tác đảm bảo dịch vụ công tại Hà Nội và Phú Thọ

TPO - Ngày 1/7, Thượng tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, đã đến kiểm tra, đánh giá công tác bảo đảm dịch vụ công phục vụ mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại xã Quảng Oai (TP Hà Nội) và xã Đào Xá (tỉnh Phú Thọ).

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã trực tiếp khảo sát, kiểm tra hoạt động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của hai địa phương nêu trên.

Qua thực tế kiểm tra, Thứ trưởng ghi nhận nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và hạ tầng kỹ thuật, sẵn sàng vận hành đồng bộ các hệ thống thông tin dùng chung phục vụ chỉ đạo, điều hành mô hình chính quyền hai cấp.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống bảo mật nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công; khẩn trương cấp mới hoặc cập nhật thông tin USB token, chữ ký số cho toàn bộ cán bộ địa phương.

Đồng thời, Thứ trưởng nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công. Ông đề nghị các địa phương huy động lực lượng Đoàn Thanh niên, sinh viên, cùng Công an cơ sở tổ chức các tổ công tác hỗ trợ người dân ngay từ những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền hai cấp.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo hai xã cam kết thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thứ trưởng, tiếp tục hoàn thiện điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống thủ tục hành chính và dịch vụ công hai cấp, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, liên tục và an toàn, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.