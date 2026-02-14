Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thu Trang nhận trách nhiệm khi “Ai Thương Ai Mến” rút rạp, Trấn Thành gửi lời an ủi

Lan Anh

HHTO - Mới đây, Thu Trang chính thức lên tiếng về kết quả không như kỳ vọng của bộ phim Ai Thương Ai Mến và chạnh lòng khi tác phẩm buộc phải rời rạp trước thềm Tết.

Tối 13/2, trước thời điểm loạt phim Tết đồng loạt khởi chiếu từ mùng 1 và bước vào cao điểm phòng vé, bộ phim Ai Thương Ai Mến đã lặng lẽ rời rạp.

Ngay sau đó, diễn viên - đạo diễn Thu Trang đăng tải tâm thư dài trên trang cá nhân, thừa nhận dự án không đạt kỳ vọng doanh thu.

atam-payoff-07x1.jpg
Thu Trang tâm sự khi "đứa con tinh thần" không đủ sức trụ lại trong bối cảnh thị trường chuẩn bị “thay máu” suất chiếu cho các phim Tết.

Trong chia sẻ, Thu Trang không né tránh kết quả phòng vé. Nữ đạo diễn cho biết mình “chạnh lòng” nhưng chọn nhìn thẳng vào thực tế và nhận trách nhiệm với vai trò người đứng mũi chịu sào. “Không phải vì hoàn cảnh, không phải vì thị trường, mà trước hết là vì năng lực của Trang vẫn còn những điều chưa trọn vẹn”, Thu Trang bày tỏ. Theo chủ nhân Ai Thương Ai Mến, làm nghề sáng tạo đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro và học cách trưởng thành sau mỗi lần vấp ngã.

thiet-ke-chua-co-ten-2026-02-13t220102591.png
Thu Trang giãi bày cảm xúc.

Ai Thương Ai Mến là dự án điện ảnh thứ hai Thu Trang đảm nhận vai trò đạo diễn. Trước đó, cô từng ghi dấu ấn ở phòng vé với Nụ Hôn Bạc Tỉ, qua đó củng cố hình ảnh một diễn viên - nhà sản xuất có khả năng tạo sức hút thương mại. Nối tiếp thành công này, ở tác phẩm mới, nữ nghệ sĩ cho biết đã mạnh tay đầu tư về kinh phí lẫn nhân lực. Không chỉ ngồi ghế đạo diễn, Thu Trang còn đảm nhận vai nữ chính với nhiều phân đoạn tâm lý nặng.

1-17674278063031283945908.jpg
Thu Trang một mình cân trọn hai vai trò chủ chốt của dự án.

Tuy nhiên, khi ra rạp dịp đầu năm 2026, bộ phim phải đối đầu trực diện với Thiên Đường Máu của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường. Tác phẩm này nhanh chóng tạo hiệu ứng truyền thông tích cực, duy trì lượng suất chiếu cao và hiện đạt doanh thu vượt mốc 120 tỷ đồng.

ai-thuong-ai-men-phan-canh-elle.jpg
Sự chênh lệch về thành tích khiến Ai Thương Ai Mến dần "hụt hơi" trên đường đua phòng vé.

Theo ghi nhận từ thị trường, bộ phim của Thu Trang lựa chọn tông màu tâm lý - tình cảm, tiết chế yếu tố hài hước vốn là thế mạnh của nữ nghệ sĩ. Sự thay đổi này được đánh giá là nỗ lực làm mới hình ảnh, song cũng đặt ra thách thức trong việc tiếp cận nhóm khán giả đại chúng - đặc biệt ở giai đoạn cao điểm khi nhu cầu giải trí nhẹ nhàng thường chiếm ưu thế.

thiet-ke-chua-co-ten-2026-02-13t220415632.png
Dưới bài đăng của Thu Trang, nhiều đồng nghiệp và khán giả để lại bình luận động viên.

Không ít ý kiến ghi nhận thái độ cầu thị khi cô công khai nhìn nhận hạn chế thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh. Một số khán giả cho rằng thất bại thương mại không đồng nghĩa với chất lượng nghệ thuật thấp, đồng thời bày tỏ mong muốn nữ đạo diễn tiếp tục theo đuổi con đường điện ảnh.

Bài đăng của Thu Trang còn nhận được nhiều lời động viên, an ủi của đồng nghiệp như ca sĩ Văn Mai Hương, NTK Nguyễn Minh Công. Trong đó, Trấn Thành để lại bình luận ghi nhận sự cố gắng và ủng hộ tinh thần Thu Trang, mong người bạn sẽ thành công ở tác phẩm mới: "Chia sẻ cùng bạn. Bạn là một người dũng cảm!"

Đáng chú ý, khán giả còn dành sự trân trọng tình bạn của Trấn Thành - Thu Trang sau khi Tiến Luật tiết lộ đạo diễn phim Mai là người đầu tiên nhắn an ủi Thu Trang. Thu Trang chia sẻ: "Cảm ơn bạn tôi vì đã luôn ủng hộ ở phía sau. Hứa sẽ cố gắng hơn nữa vì sự tin yêu của bạn và quý vị khán giả. Và tôi chúc phim ông bạn đại thắng, đại thắng!"

Thực tế, thị trường phim Việt những năm gần đây chứng kiến sự phân hóa rõ rệt. Bên cạnh những dự án bứt phá doanh thu, không ít tác phẩm phải rút rạp sớm vì không đạt kỳ vọng. Áp lực cạnh tranh, thay đổi thị hiếu người xem và yêu cầu ngày càng cao về kịch bản, nhịp kể, chiến lược phát hành… khiến cuộc đua phòng vé trở nên khốc liệt.

thu-trang-1-17276803685151413610050.jpg
Trong bối cảnh đó, việc một nhà làm phim thẳng thắn nhận trách nhiệm được xem là động thái tích cực.
Lan Anh
#Thu Trang #Ai thương ai mến #phim Việt Nam #doanh thu phim #đạo diễn

