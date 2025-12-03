Thu phí quản lý tài khoản: Ngân hàng có đánh mất khách?

TPO - Nhiều ngân hàng thực hiện thu phí quản lý đối với các tài khoản có số dư bình quân dưới 500.000 đồng/tháng và cho rằng làm như vậy để lọc bớt tài khoản không hoạt động. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, ngân hàng thu phí như vậy sẽ vô tình đánh mất khách hàng.

Ngân hàng lọc khách?

Mới đây, Ngân hàng Eximbank công bố mức phí quản lý tài khoản và phí SMS Banking mới áp dụng cho khách hàng cá nhân từ ngày 1/12 vừa qua. Theo quy định mới, tài khoản duy trì số dư bình quân dưới 500.000 đồng/tháng sẽ bị tính phí 11.000 đồng/tháng. Ngân hàng cũng bắt đầu thu 90.000 đồng/quý với dịch vụ SMS Banking đối với nhóm khách hàng hạng Gold và Platinum, ngoại trừ những người dùng gói Combo Casa.

Eximbank lý giải, trước đây ngân hàng chỉ áp dụng thu phí với tài khoản có số dư bình quân dưới 300.000 đồng/tháng, nay nâng lên 500.000 đồng nhằm hạn chế tài khoản "rác" - tài khoản được mở nhưng không phát sinh giao dịch, gây tốn kém chi phí quản lý, duy trì hệ thống.

Nhiều ngân hàng thu phí quản lý đối với các tài khoản có số dư ở mức thấp.

Tương tự, từ tháng 12, Ngân hàng VIB cũng triển khai mức phí mới đối với tài khoản không hoạt động. Các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong 12 tháng liên tục sẽ bị tính 10.000 đồng/tháng (chưa gồm VAT). Nếu số dư không đủ để thu phí, ngân hàng sẽ trừ tối đa phần còn lại, phần thiếu được miễn. VIB cũng khuyến nghị khách hàng nên đóng tài khoản nếu không còn sử dụng để tránh phát sinh chi phí.

Không chỉ Eximbank và VIB, nhiều nhà băng khác cũng áp dụng chính sách phí dựa trên số dư. Đơn cử, Sacombank áp dụng thu phí 6.000 đồng/tháng cho tài khoản có số dư bình quân tháng trước dưới 500.000 đồng, bắt đầu từ ngày 11/7.

Ngân hàng BIDV hiện thu 5.000 đồng/tháng với tài khoản có số dư bình quân dưới 2 triệu đồng; mức 3.300 đồng/tháng với nhóm từ 2-10 triệu đồng và miễn phí với tài khoản duy trì từ 10 triệu đồng trở lên.

VPBank yêu cầu tài khoản thanh toán phải duy trì số dư từ 2 triệu đồng mới được miễn phí, nếu thấp hơn sẽ chịu 10.000 đồng/tháng.

Dù không công bố nhưng một loạt ngân hàng lớn khác cũng âm thầm thu loại phí này với những tài khoản có số dư thấp. Các ngân hàng đều lý giải việc thu phí quản lý với tài khoản có số dư thấp hoặc không hoạt động là cần thiết để giảm số lượng tài khoản bị bỏ quên.

Cùng với việc điều chỉnh phí, ngành ngân hàng cũng đang đẩy mạnh đồng bộ và chuẩn hóa dữ liệu khách hàng. Cập nhật mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến ngày 14/11/2025, hơn 136,1 triệu hồ sơ cá nhân và hơn 1,4 triệu hồ sơ tổ chức đã được đối chiếu sinh trắc học qua thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip và ứng dụng VNeID. 57 tổ chức tín dụng và 39 đơn vị trung gian thanh toán đã cho phép xác thực CCCD ngay trên ứng dụng di động; 63 tổ chức tín dụng triển khai thiết bị đọc CCCD tại quầy, 21 đơn vị đã tích hợp VNeID vào quy trình nghiệp vụ.

Việc chuẩn hóa dữ liệu không chỉ tạo nền tảng cho định danh điện tử mà còn giúp các ngân hàng quản lý tài khoản hiệu quả, đảm bảo an toàn giao dịch và hạn chế gian lận. Kết quả bước đầu từ Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro cho khách hàng (SIMO) với hơn 1,7 triệu cảnh báo và hơn 567.000 giao dịch bị người dùng chủ động dừng cho thấy, tác động tích cực của việc chuẩn hóa dữ liệu.

Nguy cơ mất khách?

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Huy - Khoa Tài chính - Ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi - cho biết, nhiều khách hàng đã quen với việc miễn phí dịch vụ tài khoản trong nhiều năm nên khi các ngân hàng bắt đầu thu phí trở lại, đặc biệt là với những tài khoản có số dư nhỏ, họ dễ cảm thấy bị "tận thu".

Trong khi đó, trong bối cảnh áp lực chi phí vận hành, chuyển đổi số và yêu cầu an ninh ngày càng lớn, việc nhiều ngân hàng khôi phục phí quản lý với tài khoản có số dư thấp là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, ông Huy cho rằng, việc áp dụng cho mức dư 500.000 đồng/tháng hoặc một ngưỡng cứng khác có thể chưa phải lựa chọn tối ưu. Bởi trong số những khách hàng duy trì số dư thấp hôm nay, không ít người có thể trở thành nhóm khách hàng có số dư tài khoản cao trong tương lai, ví dụ như sinh viên mới đi làm (thuộc nhóm có thu nhập đang tăng), người khởi nghiệp...

"Nếu chính sách thiếu linh hoạt, ngân hàng có thể vô tình đánh mất những khách hàng tiềm năng. Theo tôi, cần áp dụng với số dư linh hoạt theo phân nhóm khách hàng thay vì yêu cầu đồng loạt số dư phải là 500.000 đồng. Điều này vừa bảo vệ trải nghiệm khách hàng, vừa tạo sự công bằng trong chính sách", ông Huy nêu ý kiến.