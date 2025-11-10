Thu hồi giải nhất cuộc thi ảnh sau 2 ngày trao

TPO - Sau 2 ngày, ban tổ chức đã công bố thu hồi giải Nhất ở thể loại Lưỡng cư - Bò sát, vì tác phẩm bị phát hiện vi phạm quy chế cuộc thi.

Ban tổ chức cuộc thi ảnh "Thiên nhiên Hoang dã Việt Nam 2025" vừa ban hành quyết định thu hồi giải Nhất ở thể loại Lưỡng cư - Bò sát đối với tác phẩm chụp Rắn lục mắt hồng ngọc (còn có tên là Vũ điệu cảnh báo) của tác giả Trần Anh Tuấn (TPHCM).

Theo kết quả chấm chọn trước đó, bức ảnh này được vinh danh vì ghi lại khoảnh khắc một cá thể rắn hổ mèo trong tư thế ngóc đầu, xòe cổ cảnh báo trên nền cỏ xanh, ánh sáng vàng rực buổi sớm.

Ban tổ chức cho biết trong thể lệ cuộc thi (đã đăng tải tại Website của cuộc thi), Ban tổ chức không chấp nhận các tác phẩm dự thi mà trong quá trình (sáng tác) thực hiện đã làm tác động tổn hại đến đời sống thiên nhiên hoang dã; Đồng thời, nếu phát hiện vi phạm sau khi công bố kết quả, BTC sẽ hủy kết quả và thu hồi giải thưởng. Với các tác phẩm đoạt giải/triển lãm, BTC có thể yêu cầu tác giả cung cấp file gốc để đối chiếu.

Tác phẩm chụp Rắn lục hồng mắt đỏ bị thu hồi

Sau khi xem xét tác phẩm Vũ điệu cảnh báo của tác giả Trần Anh Tuấn, Hội đồng giám khảo đã nêu nghi vấn dấu hiệu dàn dựng/di dời đối tượng đối với tác phẩm này. Trước khi công bố kết quả Ban tổ chức đã chủ động liên hệ tác giả để làm rõ và tác giả cam kết tác phẩm không dàn dựng, được chụp tự nhiên.

Tuy nhiên sau khi công bố giải thưởng, nhiều nhiếp ảnh gia và thành viên cộng đồng thiên nhiên hoang dã đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong bố cục, ánh sáng và trạng thái của cá thể rắn. Từ phản biện cộng đồng và quá trình hậu kiểm, tác giả đã chủ động gửi thư xin lỗi, thừa nhận có setup/dàn dựng (di dời cá thể khỏi vị trí tự nhiên, sắp đặt ánh sáng/phông nền/tư thế)….trái với tôn chỉ và điều lệ cuộc thi. Ban Tổ chức nhận định đây là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc đạo đức của cuộc thi và ra quyết định thu hồi giải thưởng.

Chính vì thế, Ban tổ chức cuộc thi ảnh "Thiên nhiên Hoang dã Việt Nam 2025" đã quyết định thu hồi giải thưởng, và gỡ bỏ ảnh khỏi triển lãm/ấn phẩm truyền thông đối với tất cả tác phẩm của tác giả Trần Anh Tuấn. Toàn bộ quyền lợi kèm theo giải thưởng gồm tiền thưởng, cúp và giấy chứng nhận cũng sẽ bị thu hồi.

Lễ trao giải cuộc thi ảnh "Thiên nhiên Hoang dã Việt Nam 2025" tổ chức ngày 8/11

Ngoài ra Ban tổ chức cũng nhận toàn bộ trách nhiệm về sai sót ở khâu hậu kiểm. Sai sót này không thuộc về Ban Giám khảo, vì Ban giám khảo đã nêu nghi vấn và chất vấn tác giả trước khi công bố theo quy trình chuyên môn.

Ban tổ chức cũng ghi nhận tinh thần nhận trách nhiệm và xin lỗi công khai của tác giả; đồng thời khẳng định lại tôn chỉ: bảo vệ đời sống tự nhiên là ưu tiên số một và cam kết thực thi nghiêm điều lệ và nâng chuẩn hậu kiểm để giữ gìn uy tín cuộc thi.

Ban Tổ chức thừa nhận có sơ hở trong khâu hậu kiểm và cho biết sẽ siết chặt quy trình kiểm chứng trong những mùa giải tới. Cụ thể, tác giả dự thi phải nộp file RAW, dữ liệu EXIF, chuỗi ảnh liền kề và bản cam kết đạo đức có chữ ký xác nhận. Một tiểu ban giám sát độc lập cũng sẽ được thành lập để xử lý phản ánh của cộng đồng và giới chuyên môn.