Rắn lục mắt hồng ngọc và những ảnh thiên nhiên hoang dã đẹp mê hồn

Trọng Thịnh
TPO - Cuộc thi ảnh Thiên nhiên hoang dã Việt Nam 2025 do CLB Nhiếp ảnh thiên nhiên Việt Nam, Hội Nhiếp ảnh TPHCM và 2 tổ chức WildTour, BirdLife International đồng tổ chức đã kết thúc với 8 giải thưởng được trao. Ban tổ chức đã triển lãm những bức ảnh độc đáo, gây ấn tượng với người xem.

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Nguyễn Trường Sinh - Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh thiên nhiên hoang dã, đại diện Ban tổ chức cuộc thi cho biết chỉ với hơn 40 ngày phát động (Từ 15/8/2025 tới 30/9/2025, Ban tổ chức đã nhận được 739 ảnh dự thi của 136 tác giả đến từ 18 tỉnh, thành trong cả nước. Các thể loại ảnh chụp cũng rất đa dạng với hơn 400 ảnh chụp chim hoang, gần 200 ảnh chụp thú hoang và loài lưỡng cư, hơn 100 ảnh các loài côn trùng.

le-nau.jpg
Loài chim Le nâu, tác giả Đinh Xuân Trường

Còn NSNA Hoàng Thế Nhiệm, thành viên Ban giám khảo lại cho cuộc thi năm nay nhận được rất nhiều ảnh đẹp, có chủ đề khá rõ ràng nên Ban giám khảo rất khó để chấm giải, lựa chọn những giải cao nhất. Ngoài tiêu chí ảnh đẹp, nêu bật được chủ đề, ban giám khảo còn chú trọng tới các yếu như màu sắc ảnh phải trung thực, việc chụp ảnh có làm ảnh hưởng, tổn hại đến sinh vật hay tác động xấu đến môi trường không hay không.

nhan-lung-den.jpg
Nhạn lưng đen và cá voi, Nguyễn Minh Trí

Sau quá trình chấm giải, Ban giám khảo cuộc thi Thiên nhiên hoang đã thống nhất trao 8 giải thưởng gồm 4 giải nhất cho 4 thể loại và 4 giải ấn tượng. Trong đó:

-Giải Nhất thể loại bò sát trao cho tác giả Trần Anh Tuấn với ảnh Rắn lục mắt hồng ngọc.

-Giải Nhất thể loại chim hoang dã thuộc về tác giả Lý Nguyễn Long với ảnh Giang sen.

-Giải Nhất thể loại macro côn trùng vinh danh tác giả Hồ Tấn Thịnh với Bộ Araneae.

-Giải Nhất thể loại thú hoang dã thuộc về Phùng Quang Hưng với Voọc chà vá chân nâu.

nhat-chim-hoang-da.jpg
Giang sen của Lý Nguyễn Long giành Giải Nhất thể loại chim hoang dã
nhat-con-trung.jpg
Bộ Araneae của Hồ Tấn Thịnh giành Giải Nhất thể loại macro côn trùng
nhat-luong-cu.jpg
Rắn lục mắt hồng ngọc của Trần Anh Tuấn giành Giải Nhất thể loại bò sát
nhat-thu-hoang.jpg
Voọc chà vá chân nâu của PHùng Quang Hưng giành Giải Nhất thể loại thú hoang dã

Ngoài ra Ban tổ chức còn trao 4 giải Ấn tượng trao cho tác giả: Nguyễn Minh Mẫn với Điêng điểng/Cổ rắn, Hoàng Thu Hương với Rắn hổ đất nâu, Lê Minh Ngọc với Cà kheo và Nguyễn Thị Thanh Hồng với Ếch cây sần.

Chùm ảnh các bức ảnh giành giải Ấn tượng:

an-tuong-chim-hoang-da.jpg
Điêng điểng/Cổ rắn của tác giả Nguyễn Minh Mẫn
an-tuong-ca-kheo.jpg
Cà kheo của tác giả Lê Minh Ngọc
an-tuong-bo-sat-01.jpg
Rắn hổ đất nâu của tác giả Hoàng Thu Hương
an-tuong-ech.jpg
Ếch cây sần của Nguyễn Thị Thanh Hồng

Cũng từ ngày 8/11, Ban tổ chức cuộc thi ảnh Thiên nhiên hoang dã 2025 còn tổ chức triển lãm ảnh tại tòa nhà SC VivoCity (TPHCM).

"Mỗi tác phẩm thiên nhiên hoang dã trình làng công chúng năm nay đều là những khoảnh khắc đặc biệt, những lát cắt đáng giá từ đời sống hoang dã phong phú và sống động. Các nhiếp ảnh gia hầu hết với máy ảnh, ống kính chuyên nghiệp kỳ công lưu giữ lại những vẻ đẹp mong manh vi diệu, có thể gây xuýt xoa kinh ngạc về môi trường sống của động vật hoang dã"- NSNA Trung Nghĩa

Trọng Thịnh
