Thu giữ gần 5.000 sản phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc quanh khu vực trường học

TPO - Lực lượng chức năng Nghệ An đã đồng loạt kiểm tra các sản phẩm bánh kẹo tại các ki ốt kinh doanh xung quanh trường học và chợ đầu mối trên địa bàn, thu giữ gần 5.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng tại các tỉnh vùng biên xuất hiện loại kẹo in chữ nước ngoài gây ngộ độc cho học sinh có chứa chất ma tuý, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, xử lý các vụ việc liên quan đến các sản phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong 2 ngày (30/11 và 1/12/2023), Công an TP Vinh đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức ra quân đồng loạt kiểm tra các ki-ốt kinh doanh khu vực xung quanh trường học và chợ đầu mối trên địa bàn.

Qua kiểm tra 63 ki-ốt, lực lượng chức năng phát hiện 32 ki-ốt vi phạm, thu giữ gần 5.000 sản phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đây là những sản phẩm có bao bì, màu sắc hấp dẫn, giá thành rẻ, dễ thu hút đối tượng trẻ em, học sinh. Tuy nhiên, những sản phẩm này đều không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ, gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đến thời điểm hiện tại, qua kiểm tra, kiểm nghiệm chưa phát hiện chất ma túy trong các sản phẩm này.

Bên cạnh tăng cường công tác kiểm tra, thu giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, nhất là các vi phạm về kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm tại các quầy hàng, tạp hóa, ki-ốt, chợ…, nhất là khu vực cổng trường học, Công an TP Vinh khuyến cáo các nhà trường, bậc phụ huynh thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở học sinh không mua, sử dụng các sản phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc, không ăn quà vặt khu vực cổng trường nhằm đảm bảo sức khỏe và an toàn vệ sinh thực phẩm.