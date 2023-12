Chupa Chups xác lập kỷ lục 'Dây kẹo dẻo dài nhất thế giới' với chiều dài 4,057 mét

Perfetti Van Melle Việt Nam với thương hiệu Chupa Chups trứ danh vừa tổ chức sự kiện xác lập kỷ lục “dây kẹo dẻo dài nhất thế giới” có chiều dài lên đến 4,057 mét. Được tổ chức ở nhà máy của công ty tại Bình Dương, chương trình có sự tham gia của Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới (Guinness World Records) – đơn vị chứng nhận kỷ lục và đông đảo các phương tiện truyền thông đại chúng.

Cụ thể, “dây kẹo dẻo dài nhất thế giới” có tên tiếng Anh chính thức là “Longest packaged food strip”, được xác lập vào ngày 4 tháng 11 năm 2023 bởi Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới. Với chiều dài 4,057 mét được tạo ra bằng cách nối liền các dây kẹo dẻo hương trái cây Chupa Chups Sour Belt 1 Mét, dây kẹo kỷ lục có thể vượt qua Fansipan – đỉnh núi cao nhất Việt Nam, tương đương hơn hai vòng Hồ Gươm và tám lần chiều cao của tòa nhà cao nhất Việt Nam - Landmark 81. Vô cùng ấn tượng về chiều dài, nhưng phần hấp dẫn nhất của “dây kẹo dẻo dài nhất thế giới” chính là hương vị thơm ngon khó cưỡng. Đó là sự hòa quyện của vị trái cây chua ngọt, vô cùng kích thích vị giác, bao phủ là một lớp đường ngọt ngào, kết hợp độ dai ngon vui miệng của những dải kẹo nhiều màu sắc. Tất cả mang đến trải nghiệm thú vị và niềm vui cho khách hàng của Chupa Chups mỗi khi thưởng thức kẹo.

Ngay sau sự kiện xác lập kỷ lục, “dây kẹo dẻo dài nhất thế giới” được Perfetti Van Melle Việt Nam trao tặng cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại bốn mái ấm trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh, với mong muốn lan tỏa niềm vui, đúng với thông điệp “Mãi vui - Keep the Fun Going Forever” mà thương hiệu Chupa Chups mang đến trong nhiều năm qua.

Ông Nikhil Sharma – Tổng giám đốc Perfetti Van Melle Việt Nam cho biết: “Mỗi sản phẩm của Perfetti Van Melle đều có một câu chuyện riêng, được tạo nên dựa trên sự thấu hiểu người tiêu dùng. Qua đó, chúng tôi hi vọng tạo ra một giá trị thương hiệu độc đáo và nổi bật trong thị trường có tính cạnh tranh cao như ngành kẹo Việt Nam. Chupa Chups mang ý nghĩa “Mãi vui”, vì vậy chúng tôi mong muốn thông qua sự kiện đặc biệt này không chỉ mang đến niềm vui cho người tiêu dùng mà còn lan tỏa sự ấm áp đến tất cả mọi người”.

Được biết, “dây kẹo dẻo dài nhất thế giới” được sản xuất tại nhà máy Bình Dương - một trong những nhà máy hiện đại hàng đầu của tập đoàn và là nơi cung cấp sản phẩm cho nhiều quốc gia khác. Tại đây, các sản phẩm được đầu tư kỹ lưỡng từ khâu tuyển chọn nguyên liệu đến chế biến, đóng gói, đồng thời ứng dụng công nghệ hiện đại và quy trình hoàn toàn khép kín dưới sự giám sát và kiểm tra nghiêm ngặt, nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất cho mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Đặc biệt, sự kiện diễn ra vào dịp kỷ niệm 65 năm Chupa Chups chinh phục khẩu vị và trái tim của hàng triệu người tiêu dùng trên toàn thế giới. Đó là kết quả của hành trình không ngừng cập nhật những xu hướng quốc tế, kết hợp tìm tòi và phát triển những hương vị độc đáo của địa phương, nhằm mang đến dòng sản phẩm không chỉ ngon mà còn chứa đựng những câu chuyện, cảm xúc đặc biệt, lưu lại dấu ấn khó quên.

Có thể nói, sự kiện xác lập kỷ lục “dây kẹo dẻo dài nhất thế giới” một lần nữa khẳng định khả năng sáng tạo bất tận, hành trình không ngừng nghỉ để mang đến những trải nghiệm vui vẻ, tích cực và lan tỏa thông điệp “Mãi vui - Keep the Fun Going Forever” của Chupa Chups. Bằng thông điệp này, thương hiệu đã mở ra một thế giới ngọt ngào đầy màu sắc, nơi niềm vui kéo dài bất tận và được lan tỏa đến từng khoảnh khắc của cuộc sống, từ đó thúc đẩy mọi người sống một cuộc sống ý nghĩa hơn, lạc quan hơn.