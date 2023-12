Thông tin về 'sếp phó' nổi danh ở Bộ Tài chính, Bộ Công Thương vừa bị bắt

TPO - Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, với giới kinh doanh xăng dầu, ông ông Đặng Công Khôi - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính và ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương - là những nhân vật khá nổi danh. Đáng chú ý, hai nhân vật này trước đó từng bị kỷ luật và có điều tiếng liên quan đến lĩnh vực được giao phụ trách.

Từng bị kỷ luật vụ kit xét nghiệm COVID-19

Ngày 28/12, cơ quan Công an cho biết, ông Đặng Công Khôi - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính - bị khởi tố, tạm giam về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng' liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty xăng dầu Xuyên Việt Oil.

Điều đáng nói, trước khi bị bắt do liên quan đến vụ án tại Xuyên Việt Oil, tháng 8/2022, ông Khôi đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra quyết định kỷ luật cảnh cáo do liên quan đến vụ án kit xét nghiệm COVID-19.

Cụ thể, trong quyết định kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, Đảng ủy Cục Quản lý giá nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các ông Đặng Công Khôi, Phó bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng; Nguyễn Văn Truyền, Phó cục trưởng, nguyên Phó bí thư Đảng ủy Cục Quản lý giá đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát để Cục Quản lý giá và một số cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc hiệp thương giá, kiểm tra giá hiệp thương đối với mặt hàng kit xét nghiệm COVID-19, trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước, công tác thẩm định và bình ổn giá.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn ngân sách nhà nước và nguồn lực của xã hội, ảnh hưởng xấu đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước.

Theo thông tin của PV Tiền Phong, năm 2018, ông Đặng Công Khôi được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính. Trước khi công tác tại Cục Quản lý Giá, năm 2014, ông Đặng Công Khôi được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp Chế - Bộ Tài chính.

Ngoài giữ chức Cục phó Cục Quản lý giá, ông Khôi còn là Phó Tổ trưởng tổ liên ngành điều hành giá xăng dầu.

Phó Vụ trưởng liên quan đến Xuyên Việt Oil

Ngày 27/12, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương.

Ông Tuấn bị bắt trong quá trình Cơ quan an ninh điều tra thụ lý, điều tra vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Trong lĩnh vực xăng dầu, ông Hoàng Anh Tuấn cũng là cái tên được nhắc đến nhiều thời gian gần đây do giữ vị trí Tổ phó thường trực Tổ liên ngành điều hành giá xăng dầu.

Ông Tuấn cũng cùng lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước còn được giao nhiệm vụ thẩm tra, thẩm định trình lãnh đạo Bộ Công Thương cấp phép, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, tước quyền sử dụng, thu hồi các loại giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận, giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các mặt hàng xăng dầu

Được biết, ông Hoàng Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương từ năm 2015 và mới được tái bổ nhiệm trong năm 2023.

Trước năm 2015, ông Tuấn giữ chức Phó trưởng Phòng Thương mại nông sản, thực phẩm và hàng tiêu dùng của Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương.

Liên quan đến vụ án Xuyên Việt Oil, mới đây Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ và ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM (nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Những người bị bắt đầu tiên trong vụ án này hồi đầu tháng 9 năm nay là bà Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil; bà Nguyễn Thị Như Phương - Phó giám đốc Xuyên Việt Oil.