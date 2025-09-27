Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thông tin mới vụ sập cổng trường khiến hai cháu nhỏ tử vong tại Lào Cai

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên quan đến vụ sập cổng trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở (THCS) Nậm Mười (xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai) hôm 19/9 khiến hai anh em ruột tử vong, chính quyền địa phương và nhà trường đã triển khai các hoạt động hỗ trợ gia đình hai em nhỏ. Về nguyên nhân vụ việc, các bên cũng đã đưa ra những đánh giá ban đầu.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khuôn viên trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Mười, cột trụ rơi vỡ vụn từ cổng vào khuôn viên trường học. Những viên gạch, mảnh vỡ nằm rải rác khắp nơi, vữa rời rạc, không có dấu hiệu của bê tông, cốt thép trong cột trụ cổng.

Về thời điểm xảy ra vụ việc, ông Dương Văn Hùng - Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Mười cho biết, bình thường, sau khi kết thúc lớp học, cổng trường được khóa lại. Nhưng hôm xảy ra sự việc, bảo vệ nhà trường bàn giao lại chìa khóa cho người khác để phục vụ việc bơm nước, tưới cây và cổng sẽ khóa lại vào khoảng 19h. Tuy nhiên, vụ việc thương tâm xảy ra lúc 18h20.

Ông Hùng cũng cho hay, khoảng tháng 4/2025, trong quá trình thi công công trình 7 phòng học bộ môn (từ tháng 9/2024 đến tháng 6/2025) của nhà trường, một xe chở vật liệu của đơn vị thi công đã va quệt làm gãy khoảng 40 cm phần ngọn trụ cổng bên trái (trụ bị đổ trong vụ việc). Sau đó, đơn vị thi công đã khắc phục, nhà trường kiểm tra lại và thấy bảo đảm.

z7040535023375-1878c7f54e77c5d5de00a8caac7cc3e4.jpg
Khuôn viên trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Mười.

Vào đầu năm học mới, nhà trường đã có kế hoạch tu bổ một số hạng mục cơ sở vật chất, nhưng khu vực cổng trường không nằm trong diện sửa chữa do không phát hiện dấu hiệu rạn nứt hay mất an toàn. "Các thầy cô giáo của nhà trường không có chuyên môn để giám định có kém chất lượng hay không. Kể cả thềm đầu năm mới, các thầy cô giáo trèo lên căng băng rôn, khẩu hiệu ở hai cột trụ đó nhưng không thấy có hiện tượng rung lắc", ông Hùng nói. Cổng trường khá cũ kỹ, được xây từ đầu những năm 2010, khi đó ông Hùng chưa công tác tại trường nên chưa nắm rõ thiết kế, nghiệm thu.

Ngay sau sự cố, nhà trường đã họp kiểm điểm, quán triệt rút kinh nghiệm; đồng thời phối hợp cùng gia đình lo hậu sự, bước đầu hỗ trợ 10 triệu đồng.

z7039202368395-53b6cb34f51465cafa695b4efe223668.jpg
z7039202386708-789a3cdbe861883028c5634a6b5435a7.jpg
Khu vực cột trụ bị đổ khiến 2 em nhỏ tử vong, không có bê tông, cốt thép.

Ông Phạm Nguyên Bình - Chủ tịch UBND xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai cho biết, cổng trường được xây dựng từ lâu, việc cổng trường có xuống cấp hay không khó đánh giá bằng mắt thường do đã được sơn sửa, quét vôi ve. Sở Xây dựng đã kiểm tra và kết luận có việc cổng trường được xây dựng bằng gạch cũ xen gạch mới. Tuy nhiên, nguyên nhân trực tiếp của vụ sập cổng vẫn phải chờ cơ quan chuyên môn kết luận.

“Ngay trước thềm năm học mới, xã đã tổ chức họp với các trường trên địa bàn, yêu cầu rà soát, che chắn, sửa chữa những hạng mục xuống cấp để đảm bảo an toàn cho học sinh. Tuy nhiên, trường không có báo cáo về nguy cơ liên quan cổng trường”, ông nói.

Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, ông Luyện Hữu Chung - Phó Giám đốc Sở cho biết, đơn vị đã có văn bản chỉ đạo các trường học trên toàn tỉnh rà soát, kiểm tra lại cơ sở vật chất, hạng mục công trình, kịp thời sửa chữa để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Trước đó, như báo Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 18h20 ngày 19/9, tại địa bàn xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn khiến hai cháu nhỏ là B.P.L, sinh năm 2017 và B.P.T sinh năm 2020 (đều là con của một gia đình ở thôn Nậm Mười) tử vong.

Hai cháu nhỏ cùng nhau đến chơi ở khu vực cổng trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Mười. Tại đây, hai cháu đã trèo lên đu vào cổng sắt, bất ngờ một bên trụ cổng bị đổ đè lên người cả hai khiến một cháu tử vong tại chỗ, một cháu được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã đến thăm hỏi, động viên và trao 50 triệu đồng từ Quỹ Ban Vận động cứu trợ tỉnh để hỗ trợ gia đình lo chi phí mai táng.

Thành Đạt
#sập cổng trường học #tai nạn học đường #cột trụ cổng đổ #an toàn trường học #tử vong trẻ em #kiểm tra cơ sở vật chất #nguyên nhân sập cổng #quản lý xây dựng trường học #rủi ro xuống cấp công trình #hậu quả tai nạn học sinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục