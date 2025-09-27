Thông tin mới vụ sập cổng trường khiến hai cháu nhỏ tử vong tại Lào Cai

TPO - Liên quan đến vụ sập cổng trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở (THCS) Nậm Mười (xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai) hôm 19/9 khiến hai anh em ruột tử vong, chính quyền địa phương và nhà trường đã triển khai các hoạt động hỗ trợ gia đình hai em nhỏ. Về nguyên nhân vụ việc, các bên cũng đã đưa ra những đánh giá ban đầu.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khuôn viên trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Mười, cột trụ rơi vỡ vụn từ cổng vào khuôn viên trường học. Những viên gạch, mảnh vỡ nằm rải rác khắp nơi, vữa rời rạc, không có dấu hiệu của bê tông, cốt thép trong cột trụ cổng.

Về thời điểm xảy ra vụ việc, ông Dương Văn Hùng - Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Mười cho biết, bình thường, sau khi kết thúc lớp học, cổng trường được khóa lại. Nhưng hôm xảy ra sự việc, bảo vệ nhà trường bàn giao lại chìa khóa cho người khác để phục vụ việc bơm nước, tưới cây và cổng sẽ khóa lại vào khoảng 19h. Tuy nhiên, vụ việc thương tâm xảy ra lúc 18h20.

Ông Hùng cũng cho hay, khoảng tháng 4/2025, trong quá trình thi công công trình 7 phòng học bộ môn (từ tháng 9/2024 đến tháng 6/2025) của nhà trường, một xe chở vật liệu của đơn vị thi công đã va quệt làm gãy khoảng 40 cm phần ngọn trụ cổng bên trái (trụ bị đổ trong vụ việc). Sau đó, đơn vị thi công đã khắc phục, nhà trường kiểm tra lại và thấy bảo đảm.

Khuôn viên trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Mười.

Vào đầu năm học mới, nhà trường đã có kế hoạch tu bổ một số hạng mục cơ sở vật chất, nhưng khu vực cổng trường không nằm trong diện sửa chữa do không phát hiện dấu hiệu rạn nứt hay mất an toàn. "Các thầy cô giáo của nhà trường không có chuyên môn để giám định có kém chất lượng hay không. Kể cả thềm đầu năm mới, các thầy cô giáo trèo lên căng băng rôn, khẩu hiệu ở hai cột trụ đó nhưng không thấy có hiện tượng rung lắc", ông Hùng nói. Cổng trường khá cũ kỹ, được xây từ đầu những năm 2010, khi đó ông Hùng chưa công tác tại trường nên chưa nắm rõ thiết kế, nghiệm thu.

Ngay sau sự cố, nhà trường đã họp kiểm điểm, quán triệt rút kinh nghiệm; đồng thời phối hợp cùng gia đình lo hậu sự, bước đầu hỗ trợ 10 triệu đồng.

Khu vực cột trụ bị đổ khiến 2 em nhỏ tử vong, không có bê tông, cốt thép.

Ông Phạm Nguyên Bình - Chủ tịch UBND xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai cho biết, cổng trường được xây dựng từ lâu, việc cổng trường có xuống cấp hay không khó đánh giá bằng mắt thường do đã được sơn sửa, quét vôi ve. Sở Xây dựng đã kiểm tra và kết luận có việc cổng trường được xây dựng bằng gạch cũ xen gạch mới. Tuy nhiên, nguyên nhân trực tiếp của vụ sập cổng vẫn phải chờ cơ quan chuyên môn kết luận.

“Ngay trước thềm năm học mới, xã đã tổ chức họp với các trường trên địa bàn, yêu cầu rà soát, che chắn, sửa chữa những hạng mục xuống cấp để đảm bảo an toàn cho học sinh. Tuy nhiên, trường không có báo cáo về nguy cơ liên quan cổng trường”, ông nói.

Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, ông Luyện Hữu Chung - Phó Giám đốc Sở cho biết, đơn vị đã có văn bản chỉ đạo các trường học trên toàn tỉnh rà soát, kiểm tra lại cơ sở vật chất, hạng mục công trình, kịp thời sửa chữa để đảm bảo an toàn cho học sinh.